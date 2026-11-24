Převod nemovitosti na děti prostřednictvím darovací smlouvy patří mezi způsoby, jak vyřešit předání rodinného majetku ještě za života rodičů. Jeho hlavní výhodou jsou poměrně nízké přímé náklady, protože není nutné absolvovat pozůstalostní řízení kvůli darovanému majetku. Za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí se standardně platí 2 000 korun, při podání prostřednictvím příslušného elektronického portálu lze využít 20% slevu a zaplatit 1 600 korun.
K tomu je potřeba připočítat případné náklady na vypracování darovací smlouvy a ověření podpisů. Samotný podpis smlouvy však k převodu vlastnictví nestačí, rozhodující je povolený vklad do katastru. Jakmile se dítě stane vlastníkem, získává právo s nemovitostí nakládat, zatímco rodiče už o jejím případném prodeji nemohou samostatně rozhodnout. Vrácení daru přitom není automatické ani v případě, že se rodinné vztahy později výrazně zhorší, protože zákon umožňuje odvolání daru pouze za stanovených podmínek.
Související článek: Domov seniorů nemůže vzít celý důchod. Každému musí zůstat peníze na vlastní potřeby
Právo doživotního bydlení musí být řádně zajištěno
Pokud chtějí rodiče v darovaném bytě nebo domě nadále žít, měli by si před převodem sjednat služebnost bydlení a zajistit její zápis do katastru nemovitostí. Takové právo jim umožní užívat nemovitost v dohodnutém rozsahu, a to zpravidla i tehdy, pokud se později změní její vlastník. Nestačí přitom pouze ústní dohoda s potomkem ani skutečnost, že mají rodiče na dané adrese nahlášený trvalý pobyt. Ve smlouvě by mělo být přesně stanoveno, zda mohou využívat celý dům, jednotlivé místnosti nebo také zahradu, garáž či další společné prostory.
Důležité je rovněž určit, kdo bude hradit energie, běžnou údržbu a nákladnější opravy. Pokud rodiče nemovitost pronajímají a chtějí nadále dostávat nájemné, samotná služebnost bydlení jim toto právo nezaručuje a je nutné zvolit odpovídající právní řešení. Za splnění zákonných podmínek lze sjednat také zákaz prodeje nebo dalšího zatížení nemovitosti, který musí být přiměřený a správně zapsaný jako věcné právo.
Související článek: Úřady zpětně prověřují příspěvky na bydlení. Problém může mít ten, kdo spoléhal na formální triky
Dluhy potomků mohou ohrozit rodinný majetek
Při rozhodování o darování se často přehlíží finanční situace člověka, který nemovitost získá. Jakmile se byt nebo dům stane jeho vlastnictvím, může být za určitých okolností postižen exekucí nebo se stát součástí řešení jeho insolvence. Riziko tak nemusí vzniknout pouze při rodinných neshodách, ale například také při neúspěšném podnikání nebo dlouhodobém nesplácení závazků.
Zapsaná služebnost poskytuje rodičům významnou právní ochranu, sama o sobě však nezaručuje, že se jich případné dluhové problémy nového majitele nijak nedotknou. Komplikace mohou nastat také tehdy, pokud chce potomek nemovitost použít jako zástavu při sjednávání úvěru. Rodiče by proto neměli posuzovat jen současné vztahy v rodině, ale také to, zda si převodem nepřipraví možnost využít vlastní majetek jako finanční rezervu na stáří.
Dědictví stojí více, rodiče si však ponechají rozhodování
Pokud nemovitost zůstane ve vlastnictví rodičů až do jejich smrti, přechází následně na dědice prostřednictvím pozůstalostního řízení. Jeho součástí je odměna notáře, která se vypočítává podle hodnoty majetku tvořícího základ pro její stanovení. Pokud tento základ činí osm milionů korun, vychází základní odměna notáře na 29 500 korun, ke kterým mohou přibýt náhrady nákladů a daň z přidané hodnoty.
Samotné nabytí dědictví je přitom od daně z příjmů osvobozeno, a to bez ohledu na příbuzenský vztah mezi zemřelým a dědicem. Výhodou tohoto řešení je především skutečnost, že rodiče mohou až do konce života nemovitost prodat, pronajímat nebo využít její hodnotu k zajištění vlastních potřeb.
Rozdělení majetku mohou ovlivnit sepsáním závěti, musí však respektovat práva nepominutelných dědiců. Zletilé děti mají zpravidla nárok alespoň na čtvrtinu svého zákonného dědického podílu, nezletilé na jeho tři čtvrtiny, pokud jim právo na povinný díl nezaniklo zákonným způsobem.
Související článek: Vyzkoušeli jsme občerstvení ve vlaku českých drah. Nejen, že nás překvapilo menu, ale i samotná kvalita
Rozdíl se projeví také při pozdějším prodeji
Způsob nabytí nemovitosti může rozhodovat také o tom, zda její nový vlastník při následném prodeji zaplatí daň z příjmů. U nemovitostí nabytých od roku 2021 se pro běžné osvobození na základě délky vlastnictví uplatňuje desetiletá lhůta, zatímco u starších nabytí zpravidla pětiletá.
Pokud dítě nemovitost zdědí po rodiči, započítává se za zákonných podmínek také doba, po kterou ji vlastnil zemřelý rodič. Při darování se naopak předchozí doba vlastnictví rodičů do tohoto časového testu nezahrnuje, což může být zásadní při rychlém prodeji.
Osvobození však může vzniknout také z jiných důvodů, například pokud prodávající splní podmínku alespoň dvouletého bydliště bezprostředně před prodejem. Pozornost si zaslouží rovněž oznamovací povinnost u osvobozeného daru nebo dědictví přesahujícího pět milionů korun, protože ani převod mezi nejbližšími příbuznými ji automaticky neruší. Nový vlastník musí navíc řešit daň z nemovitých věcí a zpravidla podat příslušné přiznání na následující zdaňovací období.
portal.gov.cz, cuzk.gov.cz, sagit.cz, financnisprava.gov.cz, financnisprava.gov.cz, ak-kb.cz, mesec.cz