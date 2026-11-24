Na podzim 2017 dostal pražský aukční dům Burda do nabídky kus, který se na trhu objeví jednou za dlouhá léta. Šlo o žilkovanou čtyřkorunu s přetiskem „Pošta československá 1919“, druhou nejvzácnější československou filatelistickou raritu. Prodávající měl jméno, které v oboru otevíralo všechny dveře: Ludvík Pytlíček ze Semil. Znalec Josef Chudoba dostal za úkol prověřit původ známky. Když exemplář porovnal se staršími vyobrazeními, zjistil, že přesně tahle známka zmizela před šestadvaceti lety z exponátu nizozemského sběratele Johanna Kleina na světové výstavě PHILANIPPON v Tokiu. Aukce položku stáhla, policie ji zajistila a začal spor, který skončil až v květnu 2026. Odvolací soud tehdy potvrdil, že známka patří Kleinovým dědicům. Klíčovou roli přitom sehrály výpovědi, které se navzájem vylučovaly.
Žilkovaná čtyřkoruna: proč malý kus papíru stojí miliony
Základem je rakouská zelená čtyřkoruna, kterou po vzniku republiky opatřili přetiskem „Pošta československá 1919“. Podstatný je papír. Má jemné žilkování a tato varianta se do běžného poštovního provozu nedostala. Podle odhadů citovaných
Novinkami jich po světě koluje zhruba osm až dvanáct kusů. Sporný exemplář se oceňuje na čtyři až pět milionů korun.
V žebříčku československých rarit předběhne žilkovanou čtyřkorunu jen její sestra s obráceným přetiskem. Ta existuje v jediném kusu a v březnu 2018 ji podle údajů Burda Auction vydražili za 9,3 milionu korun. Rozdíl mezi oběma známkami tvoří jen poloha jednoho tisku. Rozdíl v ceně dělá přes čtyři miliony.
Na tokijské výstavě v roce 1991 přitom nezmizel jen jeden kus. Z Kleinova exponátu tehdy zmizely dvě československé vzácnosti, kromě čtyřkoruny také chybotisk 50/50 Doplatit. Krádež na akci nejvyšší světové úrovně otřásla celým oborem. Pachatele nikdo nenašel a policie i Interpol podle ČTK pátraly bezvýsledně přes dvacet let.
Od Tokia po soudní síň: 35 let v jednom přehledu
Případ se táhne přes tři a půl desetiletí a jeho hlavní aktéři se konce nedožili. Klíčové milníky shrnuje tabulka:
Rok Událost 1991 Z Kleinova exponátu na výstavě v Tokiu mizí čtyřkoruna i chybotisk Doplatit 1996 Klein zveřejňuje vyobrazení ukradených známek a vypisuje odměnu 2014 Johann Klein umírá 2017 Pytlíček nabízí čtyřkorunu aukčnímu domu Burda, Chudoba ji identifikuje, položka mizí z aukce 2017/2018 Policie známku zajišťuje únor 2019 Ludvík Pytlíček umírá ve věku 76 let, známka putuje do soudní úschovy 4. 9. 2025 Okresní soud v Semilech rozhoduje ve prospěch Kleinových dědiců 6. 5. 2026 Krajský soud v Hradci Králové verdikt potvrzuje
Trestní rovina se mezitím rozplynula. Česká televize už v roce 2017 uváděla, že krádež je pravděpodobně promlčená. Po Pytlíčkově smrti policie ukončila prověřování podezření z podvodu a legalizace výnosů. Otázka vlastnictví se tak přesunula do civilního řízení. Českým soudům připadla proto, že se známka fyzicky nacházela v Česku.
Pytlíček, Rotterdam a tři výpovědi, které se nesešly
Ludvík Pytlíček patřil k nejznámějším tuzemským filatelistům. Jeho sbírku československých známek odhadovali na více než sto milionů korun. Z mezinárodních výstav přivezl přes dvacet velkých zlatých medailí a byl členem prestižního Club 100 de Monte Carlo de l’Élite de la Philatélie. Takový sběratel podezřelý původ obvykle nepotřebuje.
Pytlíčkova strana tvrdila, že známku získal přímo od Kleina, a to koupí či výměnou s doplatkem. Svědectví rodiny se však srazilo s jeho vlastními slovy:
Syn Ludvík Pytlíček mladší vypověděl, že jel s otcem do Rotterdamu a že otec známku od Kleina koupil, případně vyměnil. Bývalá manželka Šárka Pytlíčková potvrdila, že se Pytlíček o koupi před rodinou zmínil. Sám Pytlíček ale podle zmocněnkyně nizozemské strany Evy Šimkové policii ještě před smrtí řekl, že o koupi nikomu nevyprávěl, ani manželce, ani rodině.
Synovu výpověď navíc soud vážil opatrně. Konkrétní známky na vlastní oči neviděl, německy dostatečně nerozuměl a výši doplatku neznal. Korespondence a atesty, které Pytlíčkovi dědicové přinesli, transakci s Kleinem nedoložily.
Neuspěl ani další argument, podle něhož měl Klein vlastnit dva exempláře. Chudoba doložil aukční list druhého kusu, který se v roce 2000 prodal za více než tři miliony korun. Šlo prokazatelně o jinou známku, takže úvaha o záměně neobstála.
Žilky jako otisk prstu: jak znalec poznal ukradený kus
Katalogový popis by soudu nestačil. Žilkovaných čtyřkorun existuje kolem desítky a na první pohled vypadají stejně. Každá však nese drobné odchylky, které z ní dělají originál. Chudoba proto exemplář srovnal se starými vyobrazeními, mimo jiné s fotografiemi, které Klein zveřejnil v roce 1996.
Rozhodovaly detaily o velikosti zlomků milimetru: poloha žilek v papíru vůči obrazu známky, umístění přetisku, tvar rohů, průběh zoubkování. Odborný popis případu přinesl časopis
Filatelie už v roce 2017. Celé drama se tak odehrálo na ploše několika čtverečních centimetrů.
Soud k tomu přidal další dílky skládačky: listiny o pojistném plnění, které Klein po krádeži obdržel, staré fotografie, korespondenci a svědectví. Z nepřímých důkazů vznikl řetězec dost pevný na to, aby převážil rodinné vzpomínky na cestu do Rotterdamu. Cena známky při tom zůstala stranou. Soud zajímalo pouze to, zda jde o ukradený kus a zda Pytlíček doložil, jak k němu legálně přišel.
Rodokmen dražší než vzácnost: varování pro sběratelský trh
Podle nás jde o jeden z nejpoučnějších případů českého sběratelství posledních let. Ukazuje, že u milionových rarit váží historie předmětu stejně jako jeho vzácnost. Fyzické držení, renomé majitele i rodinná verze nákupu mohou po desetiletích padnout, jakmile se objeví starší nárok podložený fotografií a pojistkou.
Kdo kupuje kus za miliony, měl by podle nás trvat na doložitelné cestě od jednoho majitele k druhému: kupní smlouvy, atesty, aukční historie, srovnatelná vyobrazení. Sbírka bez papírů se může proměnit v riziko pro dědice, kteří o původu nic nevědí. Pytlíčkovým potomkům se stalo právě tohle: obhajovali transakci, u níž sami nebyli, a důkazy chyběly.
Spor ještě nemusí být zcela uzavřen. Rozsudek krajského soudu měl nabýt právní moci doručením všem účastníkům. Pytlíčkovi dědicové mohli podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Podle
průvodce Nejvyššího soudu na to mají dva měsíce od doručení a mohou napadnout jen právní posouzení věci, nové důkazy už ne. Zda tak učinili, zatím nikdo veřejně nepotvrdil. Ani budoucnost samotné známky není jasná. Právní zástupkyně Kleinova syna na dotaz ČTK uvedla, že neví, co s ní klient zamýšlí. Chudoba připustil, že se rarita může znovu objevit na trhu, na výstavách či ve sbírkách.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková