Kynuté pečivo s mákem je u nás doma spíš víkendová záležitost. Ne proto, že by bylo složité, ale těsto prostě potřebuje svůj čas a nechce se mu poroučet. Tyhle makovečky jsou měkké, pořádně naplněné a navrch dostanou drobenku, která jim sluší možná víc než klasické potření bílkem do lesku. Tvarují se jednoduše: zavinout jako závin, nakrájet na silnější šneky a poslat na plech. Žádné velké cukrářské manévry.
Na tomhle postupu se mi líbí hlavně jeho klid. Člověk se netrápí s rohlíčky, neřeší, jestli se někde při pečení neotevřou. Těsto se vyválí, natře makovou náplní, stočí a krájí. Víc v tom není.
Máslo v těstě se postará o jemnost a zase udělá dobrou službu máku, který jinak umí být trochu suchý a příliš těžký. meruňková marmeláda v náplni
Jedna praktická poznámka z kuchyně: Makovou náplň nechte opravdu vystydnout. Ne jen „už není horká“, ale vychladlou. Teplá náplň těsto změkčí, hůř se stáčí a při krájení se pak jednotlivé kusy tváří, že mají vlastní plán. Malá věc, ale rozdíl je vidět hned. Mák a kynuté těsto k sobě zkrátka patří
Makovky, loupáky a podobné sladké pečivo z se v české kuchyni drží už dlouho. Peče se samozřejmě i jinde ve střední Evropě, jenže u nás má kynutého těsta mák skoro výsostné postavení. Funguje s máslovým těstem, s povidly, s marmeládou, a když se peče, provoní kuchyň takovým tím obyčejným domácím způsobem. Bez efektů, ale spolehlivě. Recept na vláčné makovečky z kynutého těsta
Doba přípravy těsta a náplně: 30 minut Kynutí: 60 minut Doba pečení: 20 až 25 minut při 180 °C Počet porcí: přibližně 12 až 14 kusů Ingredience, které budeme potřebovat
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky na kynutá těsta 80 g cukru 80 g másla špetka soli 20 g čerstvého droždí 250 ml mléka 2 žloutky
Makovou náplň: 400 g mletého máku 4 lžíce cukru 330 ml mléka 3 lžíce meruňkové marmelády
Potření a drobenku: 1 bílek 50 g másla 30 g cukru 100 g polohrubé mouky Postup přípravy domácích kynutých makoveček
1. Začněte
kváskem. Do části vlažného mléka dejte trochu cukru, rozdrobte droždí a nechte asi 10 minut stát, dokud se nezačne zvedat. Mléko má být jen vlažné. Horké by droždí zbytečně potrápilo.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte zbytek cukru, špetku soli, 2 žloutky, rozpuštěné vlažné máslo, zbylé mléko a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto. Ručně to jde, robot práci samozřejmě zkrátí. Výsledné těsto má být měkké, pružné a nemělo by se trhat.
3. Mísu přikryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout přibližně
1 hodinu. Objem by se měl zřetelně zvětšit. V receptech na makovky se často uvádí i 60 až 90 minut, takže v chladnější kuchyni mu klidně dopřejte delší čas.
4. Během kynutí připravte
makovou náplň. Do kastrůlku nasypte mletý mák, přidejte cukr a mléko. Za stálého míchání krátce povařte, až směs zhoustne. Nakonec vmíchejte meruňkovou marmeládu; náplň díky ní zvláční a dostane lehce ovocný tón.
5. Náplň nechte úplně vychladnout. Tady se vyplatí nespěchat. Teplá směs těsto povolí a roláda se potom při krájení snadno deformuje.
Pusťte se do drobenky
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6. Mezi prsty promněte
máslo, cukr a polohrubou mouku, až vznikne sypká žmolenka. Když je příliš jemná, přisypte lžičku mouky. Když působí suše, přidejte malý kousek másla.
7. Vykynuté
těsto vyklopte na lehce pomoučněnou pracovní plochu a rozválejte ho na větší obdélník. Nemusí být papírově tenké. Zhruba půl centimetru až centimetr je dobré rozmezí podle toho, jak vysoké makovečky chcete.
8. Vychladlou
makovou náplň rozetřete po těstě co nejrovnoměrněji. U jednoho delšího okraje nechte úzký pruh volný, aby šel závin na konci dobře spojit.
9. Těsto pomalu sviňte jako
závin. Spoj jemně přitlačte a otočte dolů. Ostrým nožem pak roládu nakrájejte na kusy široké asi 5 cm.
10. Makovečky rozložte na plech s pečicím papírem. Nechte mezi nimi menší rozestupy, při pečení ještě nabydou. Povrch potřete
bílkem a posypte připravenou drobenkou.
11. Pečte v troubě vyhřáté na
180 °C zhruba 20 až 25 minut, až začnou pěkně zlátnout. Trouby se umí lišit, takže ke konci je raději zkontrolujte, ať drobenka nezajde moc daleko.
12. Po upečení je nechte pár minut odpočinout na plechu, teprve potom je přesuňte na mřížku. Podávat se dají ještě lehce vlažné, třeba ke kávě nebo kakau. Pod utěrkou zůstanou měkké i do dalšího dne.
Foto: Cooky.cz, Makovečky Rady Chcete-li jemnější těsto, před zaděláním prosejte mouku. U kynutého pečiva je to znát. Výraznější chuť náplni dodá trocha citronové kůry přidaná do makové náplně. Když zůstane pár kousků na další den, krátce je nahřejte v troubě nebo na topinkovači. Změknou a znovu se rozvoní máslem.
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Zdroj: Autorský text redakce
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