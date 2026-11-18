Hledáte nejlépe placenou brigádu pro seniory? Podívejte se do naší chytré tabulky nejvýdělečnějších brigád pro seniory a zjistěte, za kterou brigádu si můžete vydělat desítky tisíc měsíčně.
Nejlépe placené brigády pro seniory: Za nenáročnou práci si mohou vydělat i několik tisíc měsíčně
Senioři nemusejí být odkázáni pouze na výši svého přiděleného důchodu. Pokud se cítí dobře a mají chuť do práce, mohou si ke stávajícímu starobnímu příjmu najít brigádu, která jim k pravidelné měsíční rentě přilepší.
Čtěte také: Senioři mohou získat od státu pravidelný měsíční příspěvek 900 korun na dopravu. Nárok má jasné podmínky
Pracujících seniorů je v Česku opravdu mnoho a stále více penzistů hledá způsob, jak si přivydělat, aniž by museli nastoupit do fyzicky náročného zaměstnání na plný úvazek. Podívali jsme se na brigády, při kterých je možné pracovat jen několik hodin týdně, a přesto mohou vydělat zajímavou částku. Některé brigády navíc umožňují využít zkušenosti, které člověk získal během svého pracovního života.
Čtěte také: Senioři mají nárok na další příspěvek od státu. Získat mohou až 27 tisíc korun měsíčně, rozhoduje jejich zdravotní stav
Které brigády mohou seniorům vydělat nejvíce?
Najít dobře placenou brigádu, která nebude fyzicky náročná, nemusí být až tak náročné. Při hledání je výhodné využít znalosti, komunikativnost nebo organizační zkušenosti. Připravili jsme přehlednou tabulku brigád vhodných pro seniory s nejlepšími výdělky.
|Typ brigády
|Orientační odměna za hodinu
|Doučování a individuální výuka
|250–500 Kč
|Recepce a administrativní výpomoc
|170–200 Kč
|Hlídání dětí
|150–280 Kč
|Úklid menších prostor
|150–200 Kč
|Výdej zásilek a obsluha výdejního místa
|160–190 Kč
|Vrátný nebo dohled nad objektem
|135–180 Kč
Uvedené částky jsou orientační rozpětí podle dostupných nabídek a mzdových přehledů, nikoliv zaručené sazby pro každého uchazeče. Výše odměny se mohou lišit podle města, zaměstnavatele, zkušeností a konkrétní náplně práce.
Čtěte také: Senioři žijící v Praze mohou přijít o pomoc od státu: Nízký důchod pro další příspěvek nestačí, rozhodují úspory a bydlení
Doučování může přinést nejvyšší hodinový výdělek
Senioři, kteří mají zkušenosti s výukou, jazyky, matematikou nebo jiným oborem, mohou zkusit individuální doučování. Výhodou je možnost domluvit si pouze několik lekcí týdně. Výhodou může být doučování on-line.
Za hodinu doučování se lze podle zaměření a úrovně výuky dostat na několik stovek korun. Zajímavé je to zejména pro bývalé učitele, odborníky nebo lidi, kteří dokážou dobře předávat své znalosti.
Čtěte také: Na kolik letos vyjde štědrovečerní večeře? Spočítali jsme cenu pro 2, 4 i 6 osob
Recepce a administrativa: práce v příjemném prostředí
Další skvělou možností je výpomoc na recepci, evidence návštěv, vyřizování telefonátů nebo jednoduchá kancelářská administrativa. Taková práce je ideální pro lidi, kteří jsou komunikativní, spolehliví a ovládají alespoň základní práci na počítači.
Výhodou bývá pevně stanovená pracovní doba a příjemné prostředí, kde není vyžadována fyzická námaha. Aktuální nabídky nabízejí také práci na zkrácený úvazek nebo jen několik dní v týdnu.
Čtěte také: Jak ušetřit za vánoční dárky? Stačí používat slevové kódy, které mohou snížit účet za nákupy o stovky korun. Zde je návod, jak na to.
Hlídání dětí nebo úklid mohou nabídnout flexibilitu
Senioři, kteří milují kontakt s lidmi, mohou zvážit hlídání dětí. Mladé rodiny často hledají spolehlivého člověka, kterému mohou svěřit své děti po škole na několik hodin během pracovního týdne.
Další možností je úklid v domácnostech, menších kancelářích nebo společných prostorách. Některé nabídky umožňují vybrat si pracovní dobu podle vlastních možností. Důležité je ale rozlišovat mezi lehkým úklidem a fyzicky náročnou prací.
Kolik si lze přivydělat za měsíc?
Výše výdělků se odvíjí od počtu odpracovaných hodin. Pokud si senior najde brigádu za 180 korun na hodinu a odpracuje deset hodin týdně, může si za čtyři týdny přivydělat 7 200 korun hrubého. Při sazbě 250 korun za hodinu by stejný počet hodin znamenal 10 tisíc korun.
Na co si dát pozor při přivýdělku v důchodu?
Pracující senioři mohou současně pobírat starobní důchod v plné výši a pracovat. Jiná pravidla ovšem platí pro předčasné důchodce. Ti před dosažením důchodového věku musí hlídat, zda jejich výdělečná činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění. Ověřte si konkrétní podmínky u České správy sociálního zabezpečení ještě před podpisem dohody.
Tip redakce PlanetaEkonomiky
Nejlepší brigáda pro seniory nemusí být ta s nejvyšší hodinovou sazbou. Důležité je to, zda člověku vyhovuje pracovní náplň, pracovní doba, dojíždění a fyzická náročnost. Senior, který při hledání brigády využije své dosavadní zkušenosti, může sehnat lépe placenou brigádu za kratší dobu než při běžné pomocné práci.
Může se vám také líbit
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mpsv.gov, prace, jobs | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)