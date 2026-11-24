Marek Eben má za poslední StarDance získat cca milion korun. Zveřejněná smlouva ukazuje detaily jeho odměňování, ale ne všechny.
Poslední moderátorská sezona Marka Ebena ve StarDance má být finančně poměrně dost zajímavá, jak jsme na In-Lifestyle.cz zaregistrovali. Podle informací z televizního zákulisí se jeho odměna pohybuje kolem jednoho milionu korun. Veřejně dostupná smlouva nicméně částku neodhaluje, ale přesto nabízí zajímavý pohled na to, za co Česká televize moderátorovi konkrétně platí.
Nejde jen o mikrofon a několik vtipných poznámek
Už dlouhých 20 let provází Marek Eben společně s Terezou Kostkovou diváky taneční soutěží StarDance. Letošní 14. řada je pro oba poslední. S jejich odchodem se tak uzavírá jedna dlouhá televizní kapitola. V souvislosti s poslední sezonou se tedy začalo mluvit také o jejich odměnách. Blesk přinesl informace, že Eben by měl za jednu řadu obdržet přibližně jeden milion korun, což vychází na 100 tisíc korun za jeden vysílací večer. Jeho kolegyně Tereza Kostková má dostávat zhruba 70 tisíc korun za večer. Rozdíl dělá to, že se Eben podílí i na přípravě scénáře.
K dispozici je samotný dokument zveřejněný v registru smluv. Česká televize uzavřela s Markem Ebenem smlouvu dne 4. března 2026. Její finanční hodnota je ale schovaná a podstatná část dokumentu začerněná. Přesnou výši jednotlivých částek tak z dokumentu nezjistíme. Tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot nám na náš dotaz ohledně zveřejněných částek uvedl: „Jedná se o informace absolutně nepodložené a spekulativní.“ Více se k tématu nechtěl vyjadřovat.
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Za moderování připadá 70 procent odměny, zbytek za licenci
Samotnou částku tedy potvrdit nemůžeme, nicméně i tak je ve smlouvě k dohledání několik zajímavých věcí. Dokument například přesně rozděluje, za co Česká televize Marku Ebenovi platí. Sedmdesát procent sjednané odměny připadá na vytvoření moderátorského výkonu, do čehož se počítají také veškeré zkoušky a postsynchrony. Zbývajících 30 procent tvoří odměna za poskytnutí licence.
Nejde přitom pouze o právo odvysílat konkrétní večer. Česká televize získává poměrně široká oprávnění k využívání Ebenova výkonu, a to například při televizním vysílání, v online prostředí, při tvorbě upoutávek, recenzí nebo dalších propagačních materiálů. Licence zahrnuje také reprízy a další licenční odměny, které už podle smlouvy nejsou vypláceny samostatně nad rámec sjednané částky.
Součástí honoráře je i propagace pořadu
Zajímavá je také část věnovaná propagaci. Marek Eben se zavazuje poskytnout České televizi přiměřenou součinnost při propagaci StarDance i samotné televize, aniž by za ni dostával další peníze nad rámec sjednané odměny. Smlouva zmiňuje například natáčení upoutávek, účast v podcastech, rozhovory pro média nebo fotografování.
Neznamená to ale, že by televize mohla moderátora kdykoli a k čemukoli zavázat. Rozsah propagace má být přiměřený a konkrétní spolupráce probíhá po vzájemné dohodě. Nicméně je to důležitý kontext, protože jinak může divák získat pocit, že moderátor si odbude pár hodin v přímém přenosu a tím je jeho práce hotová, jenže tak jednoduché to není.
Moderátor musí dodržet i některá omezení
Smlouva pamatuje také na situace, které by mohly ohrozit přípravu nebo samotné natáčení. Marek Eben se má po dobu plnění smlouvy zdržet aktivit, které by mohly vést k tomu, že nebude schopen dostát svým povinnostem. Dokument jako příklad uvádí změnu vzhledu v rozporu s dohodnutou podobou pro pořad nebo nestandardní, zejména sportovní aktivity se zvýšeným rizikem ohrožení života či zdraví.
Zajímavé je také ustanovení týkající se sociálních sítí. Bez předchozího písemného souhlasu dramaturgie České televize nemůže moderátor zveřejňovat obsah související s pořadem, jeho atributy nebo značkou ČT. I v tomto případě smlouva myslí na to, aby si televize udržela kontrolu nad tím, co se v souvislosti s pořadem dostane na veřejnost.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Kolik Marku Ebenovi vydělá poslední StarDance: Ve veřejně dostupné smlouvě se píše o řadě různých částek byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.