Když jsem potkal Lídu, konečně jsem měl pocit, že někam patřím. Plánovali jsme společný život, rekonstrukci bytu po jejích rodičích a rodinu. Když jsem byt zrekonstruoval, vyhodila mě.
Z plánování budoucnosti zůstaly oči pro pláč
S Lídou jsem se seznámil před čtyřmi roky. Skvěle jsme si rozuměli, za celou dobu jsme se ani jednou nepohádali a mluvili jsme o společné budoucnosti. Když si její rodiče postavili dům a měli jsme možnost nastěhovat se do něj, neváhali jsme. Byt vyžadoval sice rekonstrukci, ale to nás neodradilo od našich společných snů. Netušil jsem, že právě těch několik metrů čtverečních nakonec rozbije náš vztah.
První měsíce jsme v „našem“ novém domově žili na dnešní poměry hodně skromně. Původní kuchyň už měla nejlepší za sebou, v koupelně se odlupovaly obklady a okna netěsnila. Lída často říkala, že by si přála, abychom z bytu společnými silami vytvořili náš domov. Celý život jsem pracoval rukama a rekonstrukce mě dokonce bavila.
„Uděláme to postupně. Hlavně ať je to naše,“ říkávala mi.
Právě to poslední slovo jsem bral vážně. Nejdříve jsme udělali nové štuky, vyměnili podlahu, potom přišla na řadu koupelna, a nakonec jsme navrhli kuchyň, která přesně odpovídala Lídiným představám. Materiál jsme vybírali společně, ale když jsme přišli ke kase, často jsem kartu z peněženky vytáhl já. Lída tou dobou měla nižší příjem a já nechtěl, aby se kvůli penězům cítila nepříjemně.
Za dva roky jsem postupně do našeho společného bytu vložil skoro 380 tisíc korun. Něco jsem platil z peněz, které jsem měl původně odložené na vlastní bydlení, něco z úspor a něco z částky, kterou jsem měl určenou pro běžný život. K tomu jsem na bytě strávil stovky hodin práce. Nikdy jsem si je nepočítal. Vždyť jsme přece budovali náš společný domov.
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Jedna otázka změnila atmosféru v celém bytě
První nedorozumění přišlo ve chvíli, kdy jsme začali plánovat rekonstrukci obýváku a ložnice. Zde bylo potřeba zateplit stěny, vyměnit dveře a koupit vybavení. Jenže tentokrát jsem se rozhodl otevřít téma, kterému jsme se dosud poměrně úspěšně vyhýbali.
Zeptal jsem se Lídy, zda bychom neměli naše investice nějak písemně upravit. Nechtěl jsem po ní polovinu bytu, ani žádné gesto, které by ji mělo znevýhodnit. Jen jsem chtěl jistotu, že peníze, které jsem do její nemovitosti vložil, jsou v „bezpečí“.
Její reakce mě překvapila.
„Proč to najednou řešíš? Copak mi nevěříš?“ zeptala se podrážděně.
Nemohl jsem jí vysvětlit, že nejde o důvěru, ale o princip. Do bytu jsem vložil už všechny své úspory a kdyby se někdy něco stalo, odejdu s prázdnýma rukama a pocitem, že jsem několik let pracoval na cizím majetku. To se samozřejmě Lídy dotklo. Řekla mi, že jsem se za dobu, co jsme byt rekonstruovali, změnil a z našeho vztahu dělám obchodní smlouvu. Nakonec jsme se pohádali a několik dní spolu skoro vůbec nemluvili.
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Zjistil jsem, že jsme si společný domov představovali každý jinak
Říkal jsem si, že se situace časem uklidní. Doděláme poslední dvě místnosti a vše bude zase jako dřív. Místo toho se ale Lída začala chovat odtažitě. Přestala se mnou plánovat další úpravy, všechny investice už šly z jejího a při každé zmínce o penězích rozhovor rychle ukončila.
Jednoho večera jsem se vrátil z práce a na stole ležely vytištěné výpisy z účtu, množství složenek a faktur. Lída mi připravila veškerý přehled plateb za poslední roky, u některých nákupů měla dokonce uvedenou poznámku, že šlo o vybavení bytu, který jsem používal i já.
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Pak mi řekla větu, na kterou nezapomenu:
„Ty jsi tady přece celou dobu bydlel. Nemůžeš chtít zpátky každou korunu, kterou jsi do toho dal.“
V tu chvíli mi všechno došlo. Zatímco já jsem své vložené peníze považoval za investici do společné budoucnosti, ona je vnímala jako příspěvek na život v jejím bytě. Něco jako nájem. Nejhorší nebylo ani to, že jsme se na takto závažném tématu neshodli. Nejhorší pro mě bylo zjištění, že jsme si někdy pořádně neřekli, co pro nás slovo společný život vlastně znamená.
Následující měsíce byly plné hádek nebo ignorování se. Lída si stála za tím, že jsem jí měl říct předem, pokud za své peníze očekávám nějakou jistotu. Já jí zase vyčítal, že mě nechala investovat do rekonstrukce všechny mé úspory, aniž bychom si vyjasnili, co se stane, kdyby náš vztah skončil. Nakonec jsem se z bytu odstěhoval. Už jsem nemohl dál žít v bytě, kde jsem se najednou cítil jako nájemník, který si nemůže dovolit ani zeptat se na vlastní úspory.
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Nejvíc mě mrzí, že jsem na sebe zapomněl
Dnes bydlím v menším pronajatém bytě, hodně věcí jsem si musel pořídit znovu a úspory, které jsem si několik let střádal, jsou pryč. S Lídou už nejsem vůbec v kontaktu. O vrácení peněz jsem uvažoval, ale nejdříve jsem si nechal poradit, jaké mám ve skutečnosti možnosti. Schovával jsem si alespoň bankovní výpisy a doklady za větší nákupy.
Když by se mě dnes někdo zeptal, jestli bych znovu investoval tolik peněz do nemovitosti partnerky, rovnou odpovím, že bez písemné dohody rozhodně ne.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
Tento příběh vychází ze skutečných událostí, je však redakčně upraven. Fotografie mají pouze ilustrační charakter a nezachycují skutečné aktéry příběhu.