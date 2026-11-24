Rakouský deník Der Standard zařadil 26. června Salzu do svého výběru nejkrásnějších říčních koupališť v zemi a vystačil si s jediným přívlastkem: smaragdově zelená. Kulisu tvořila čerstvá zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, podle níž dosáhlo 251 z 260 rakouských vnitrozemských koupacích míst nejvyššího hodnocení. Proč má Salza právě tuhle barvu, už článek nerozebíral. Dohledali jsme geologii údolí, fyziku barvy vody i praktické údaje o teplotě, proudu a cestě z Česka. Výsledek zní lákavě: Salza je z Česka nejspíš nejbližší alpská iluze tropů, jenže s povahou horské bystřiny.
Smaragdová řeka ve Vápencových Alpách
Mariazellská Salza pramení na jižním svahu Traisenbergu v Dolním Rakousku. Odtud míří přes Mariazell do Štýrska, protéká obcemi Wildalpen a Palfau a po zhruba 88 kilometrech se u Großreiflingu vlévá do Enže. Celé její povodí leží ve štýrsko-dolnorakouských Vápencových Alpách.
Údolí patří k nejcennějším přírodním koutům země. Štýrská zemská správa vede Wildalpener Salzatal jako jedno z největších chráněných území a jeho páteří je přirozený divoký tok dlouhý zhruba 50 kilometrů. Žádné betonové koryto, žádné nábřeží. Řeka si tu dál vymílá štěrkové lavice a skalní soutěsky.
Čeští vodáci ji objevili dávno. Server
Raft.cz ji označuje za nejoblíbenější rakouskou řeku a Pádler.cz zmiňuje ve Wildalpenu dokonce penzion s českým kontaktem, který nabízí rafting, kajak i canyoning. Mezi běžnými rekreanty, kteří v létě míří spíš k jezerům nebo do Slovinska, je ovšem Salza stále poměrně neokoukaným tipem. Vápenec, dolomit a sluneční paprsky: kde se rodí tyrkys
Odborná studie o říční vegetaci Salzy, publikovaná v ročence Joannea Botanik, popisuje podloží povodí jednoznačně: převládají vápence a dolomity, včetně takzvaného wettersteinského vápence. Tyto horniny jsou světlé, místy až nažloutle bílé. A právě ony vytvářejí dno, štěrky i balvany, přes které se voda valí.
K tomu přistupuje obecná optika vody. Jakmile sluneční světlo pronikne pod hladinu, změní směr a voda z něj začne pohlcovat dlouhovlnnou červenou složku. Modrozelené vlnové délky vydrží déle. Dopadnou na světlé karbonátové dno, odrazí se a vrátí se k oku pozorovatele, přičemž je cestou ještě rozptýlí drobné minerální částečky ve vodě. Lom, odraz a rozptyl tak společně vykreslí odstín, který na fotografiích vypadá jako z Jadranu nebo z Karibiku.
NASA Earth Observatory podobný jev popisuje u tyrkysových horských jezer: jemně rozemletá hornina rozptyluje světlo a posouvá barvu do modrozelena. Americká geologická služba USGS ve svém přehledu o barvě vody připomíná, že odstín ovlivňuje celá řada činitelů, od sedimentu přes rozpuštěné látky až po samotnou vodu.
Podle nás tedy „tropický“ vzhled Salzy vzniká čistě alpskou optikou. Průzračná horská voda, bělavé karbonátové podloží a slunce nad údolím. Místní vodácký kemp v Palfau popisuje řeku stroze: „křišťálově čistá, tyrkysově zelená“.
Intenzita barvy se ovšem proměňuje. Podle hloubky, slunce a hladiny přechází od sytě zelené po světle modrozelenou. Nejvýraznější divadlo se dá čekat za jasného dne, při nižším až středním stavu vody a bez čerstvého zákalu po bouřce.
Proč za zelení nehledat řasy
Zelená voda v Česku obvykle znamená jediné: řasy a sinice. USGS potvrzuje, že vody bohaté na fytoplankton skutečně často zezelenají, a NASA dodává, že bujení řas podporuje přísun živin ze zemědělství.
U Salzy však žádný z dohledaných zdrojů řasy jako původce barvy neuvádí. Popisy naopak opakovaně zdůrazňují studenou, průzračnou a rychle proudící horskou vodu, tedy prostředí, kde se řasový zákal udrží jen stěží. Voda zbarvená řasami bývá kalná a neprůhledná. Salza dovolí dohlédnout až na kameny na dně.
Hodnocení koupacích vod v Rakousku vychází z mikrobiologických ukazatelů, konkrétně z výskytu bakterií E. coli a střevních enterokoků. Kompletní čísla shrnuje
přehled EEA pro Rakousko: kromě 251 výborných míst eviduje sedm dobrých, jedno dostatečné a jedno nevyhovující. Smaragdová barva sama o sobě žádný hygienický certifikát nepředstavuje, ukazuje ale na vodu bez zákalu. Ledová koupel místo dlouhého plavání
Tady se iluze jižního moře rozplývá. Rafting Camp Palfau uvádí ve svých
častých dotazech k raftingu teplotu vody zhruba 6 až 12 °C podle sezóny a počasí. Při tání sněhu se drží u spodní hranice, v parném létě se vyšplhá výš. Pro srovnání: koupaliště v Česku se v červenci běžně ohřejí přes 20 °C.
Kemp jmenuje několik přístupů k vodě a jako vhodné koupací místo doporučuje okolí Palfauer Konglomeratschlucht, tedy slepencové soutěsky u Palfau. Zároveň však varuje před silným proudem, proměnlivou hloubkou a chladem. Podle provozovatelů lidé tato rizika nejčastěji podceňují u dětí. Rodinám s dětmi proto místní doporučují brouzdání na mělčině pod dohledem, případně vedenou rodinnou raftovou výpravu.
Rozumná strategie zní takto: krátké osvěžení v klidném úseku, nikdy proudnice ani soutěska. Pádler.cz radí ověřit si před vstupem do vody aktuální stav a poradit se s místními vodáky. Pod Wildalpenem totiž do Salzy ústí další přítoky a údaj z vodočtu je pro dolní úseky jen orientační.
Pro vodáky nabízí řeka podle Raft.cz až 78 sjízdných kilometrů:
Úsek Obtížnost Poznámka Horní část WW I-II klidnější, vhodná k seznámení Od Wildalpenu WW II nejmalebnější pasáž řeky Od Brunntalu po ústí do Enže WW II-III označen jako nebezpečný
Začátečníci zvládnou sjezd s průvodcem, samostatně se na řeku vydávejte jen se zkušenostmi a kompletní výbavou. Raftová sezóna trvá od konce dubna do začátku října. Jaro přináší díky tání víc vody a divočejší proud, v létě hladina klesá a voda se vyjasní.
Cesta z Česka a alpští sourozenci Salzy
Od jižních českých hranic dělí údolí zhruba 120 až 160 kilometrů podle zvoleného přechodu. Plánovač Rome2Rio počítá z Prahy do Palfau 336 kilometrů a čtyři hodiny a čtvrt za volantem. Z Brna vychází cesta přes Vídeň: úsek do rakouské metropole měří 128 kilometrů, z Vídně do Palfau dalších 161 kilometrů. Celkem asi 290 kilometrů a v praxi tři a tři čtvrtě až čtyři hodiny. Z Českých Budějovic odhadujeme 220 až 250 kilometrů a tři až tři a půl hodiny jízdy, trasu ale doporučujeme zkontrolovat v mapách.
Na víkend to stačí. Ve Wildalpenu i v Palfau fungují kempy, takže se dá spojit dopolední rafting, odpolední procházka soutěskou a krátká koupel před večeří.
Nejznámější konkurentkou zůstává slovinská Soča, 137 kilometrů dlouhá řeka, kterou turistické materiály prodávají jako „smaragdovou řeku“ se zelenomodrou barvou. Tyrolský Lech zase patří k posledním divokým tokům severních Alp, s širokými štěrkovými lavicemi a bočními rameny. Salza proti nim působí komorněji. Úzké údolí, skalní stěny a voda sevřená v soutěskách jí dávají intimnější, vodáčtější ráz, zvlášť mezi Wildalpenem a Palfau. A z Česka je ze všech tří nejblíž.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková