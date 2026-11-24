Československé seriály patří k televizním pokladům, ke kterým se diváci rádi vracejí i po desítkách let. Vzpomeňte si v našem kvízu i na detaily.
Československé seriály z dob socialismu mají i po mnoha desetiletích své věrné diváky. Některé se v televizních reprízách objevují pravidelně a jejich hrdiny známe skoro jako své sousedy. Ať už jde o svérázné obyvatele vesnice v Chalupářích, kriminalistu Jana Zemana, prodavačku Annu Holubovou nebo lékaře z Nemocnice na kraji města, každý z těchto seriálů má své nezaměnitelné kouzlo. Tehdejší televizní tvorba nabízela komedie, kriminální příběhy, rodinné ságy i dramata z pracovního prostředí. Některé pořady navíc dokázaly přilákat k obrazovkám celé rodiny a jejich popularita přetrvala dodnes. Připomeňte si postavy, herce i děj v našem kvízu na In-Lifestyle.
Zlatá éra Československé televize
Mezi nejoblíbenější komediální seriály bezpochyby patří Chalupáři z roku 1975. Příběh vysloužilého úředníka Evžena Humla, který se rozhodne přestěhovat na venkov, aby měl klid, se postupně promění v řadu humorných situací. Jeho soužití s venkovským elektrikářem Bohoušem Císařem, kterého ztvárnil Josef Kemr, přineslo nezapomenutelné dialogy. Diváci si oblíbili také Takovou normální rodinku, Byl jednou jeden dům nebo pohádkového Pana Tau. Z kriminálních seriálů se do historie zapsali Hříšní lidé města pražského a později také Třicet případů majora Zemana. Velkou oblibu si získaly rovněž Žena za pultem, Sanitka či My všichni školou povinní.
Zvláštní místo mezi tehdejšími seriály má Nemocnice na kraji města, kterou napsal scenárista Jaroslav Dietl a režíroval Jaroslav Dudek. První řada se na televizních obrazovkách objevila v roce 1978 a divákům nabídla dvacet epizod plných pracovních i osobních příběhů lékařů a zdravotních sester. Ústřední postavou je primář Karel Sova v podání Ladislava Chudíka. Výraznou stopu zanechal také doktor Štrosmajer, kterého hrál Miloš Kopecký, či doktor Blažej v podání Josefa Abrháma. Nechyběla ani doktorka Alžběta Čeňková, kterou ztvárnila Eliška Balzerová. Seriál se nesoustředil pouze na nemocniční prostředí a komplikované operace, ale také na vztahy, lásky, neshody a osobní trápení jednotlivých postav. Propojení profesních a soukromých osudů z něj udělalo mimořádně oblíbenou televizní podívanou.
Kvíz na téma původní povolání českých celebrit: 10 otázek připomene, co je živilo, než přišla sláva
Na své si při sledování československých seriálů přišli také milovníci dobrodružství a fantastiky. Návštěvníci přenesli diváky do budoucnosti, Arabela zase propojila svět lidí s pohádkovou říší. V seriálu Sanitka jsme nahlédli do práce záchranářů, zatímco v Dobré vodě se příběhy odehrávaly kolem dostihových koní. Televizní tvorba tehdejší doby byla velmi pestrá, i když ji samozřejmě ovlivňovala politická a společenská situace. Některé pořady nesly výrazné ideologické poselství, jiné se soustředily především na obyčejný život a mezilidské vztahy. Kolik si toho z legendárních seriálů pamatujete? Ověřte si své znalosti v našem kvízu!
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Wikipedia, ČSFD
Tento příspěvek Retro kvíz pro fanoušky československých seriálů: 10 otázek odhalí, kdo si pamatuje i detaily byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.