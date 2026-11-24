Zástupci startupů doufají, že jim nařízení EU Inc. ulehčí podnikání napříč Evropou. Znění, se kterým Rada EU půjde do vyjednávání s Evropským parlamentem, je však silně znepokojuje. Žádají proto Komisi, ať svůj návrh stáhne a předloží ho znovu v naději, že členské státy přesvědčí k přehodnocení postoje.
Nařízení o EU Inc., které má umožnit vznik firem pod jednotným evropským právním režimem, mělo být pro evropský startupový byznys revolucí.
Návrh Evropské komise jim sliboval jednoduché podnikání napříč celou EU. Podle startupů sice návrh není perfektní, výsledná verze však může být funkční, pokud během vyjednávání členských států a Evropského parlamentu nepřijde o klíčové výhody.
Lobbistické organizace EU-INC a Startups for Europe však varují, že přesně to se nyní děje. Členské státy totiž nepočítají s tím, že konečná podoba nařízení o „28. režimu“ bude obsahovat jeden z prvků, které startupy považují za nejdůležitější – centrální registr takto vzniklých firem. Argumentují, že bez něho nepůjde o skutečný jednotný standard, naopak vnitřní trh rozštěpí ještě více.
Oslabeny podle nich byly i další výdobytky, jakými jsou svoboda výběru sídla firmy, možnost registrace pro všechny společnosti, nebo jednotný rámec pro zaměstnanecké opční plány. Uvádí tak v příspěvku na síti LinkedIn.
Znovu a lépe
Startupový sektor vyjadřoval znepokojení již v říjnu, kdy Rada EU zveřejnila svůj mandát pro vyjednávání s Evropským parlamentem. Na konci minulého týdne však proti směřování legislativy začal protestovat hlasitěji. U příležitosti startupové konference Slush konané ve finských Helsinkách zástupce Evropskou komisi požádal, aby svůj návrh stáhla a předložila znovu.
„Podporujeme původní návrh Komise. Mandát Rady ale odebral klíčové prvky, které z něho dělají skutečný evropský standard. Vyzýváme členské státy, aby změnily kurz a upřednostnily budoucnost a konkurenceschopnost Evropy před národními zájmy,“ uvedla sdružení EU-INC a Startups for Europe ve společném prohlášení adresovaném předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen.
Evropští vrcholní zástupci a zakladatelé etablovaných firem a platforem, jakými jsou třeba Allegro, Spotify a Skype, zvolili smířlivější tón. Přijetí EU Inc. považují za nutný krok vpřed pro konkurenceschopnost Evropy, dosavadní průběh vyjednávání však blíže nekomentovali. Vyplývá to z deklarace, kterou konference Slush zveřejnila na síti X.
Jak by navrhovaný postup startupů mohl osud nařízení zvrátit? Stažením a opětovným předložením návrhu by Komise zmáčkla pomyslné tlačítko pro restart vyjednávání. Členské státy by musely znovu jednat o společné pozici a startupy doufají, že by tentokrát jejich přání vyslyšely.
Není však zřejmé, zda by k tomu došlo. Současná pozice členských států je kompromisem, kterého nebylo jednoduché dosáhnout, jak dříve redakce Update EU popsala.
Do jednání výrazně promluvilo například české ministerstvo financí kvůli obavám z narušení suverenity v daňové oblasti. Nařízení o 28. režimu se pokládá za legislativu spadající do oblasti vnitřního trhu, kde se za běžných podmínek hlasuje kvalifikovanou většinou. Návrh nařízení EU Inc. však obsahuje i úpravu zdaňování zaměstnaneckých akcií. V oblasti daní se přitom běžně hlasuje jednomyslně a tento nesoulad se ministerstvu nezamlouval. Přesto nakonec Česko návrh podpořilo.
Členské státy v říjnu řešily i otázky spojené s právy zaměstnanců na podílu na řízení firmy. Proti návrhu se totiž vymezovaly evropské odbory, které varovaly, že povede k sociálnímu dumpingu. Státy se dohodly na pojistkách, odborové organizace je však nepovažují za dostatečné.
Evropa chce startupům usnadnit podnikání napříč jednotným trhem. Plánovaný 28. právní režim, tzv. EU Inc., ale už při vyjednávání naráží na odpor odborů i obavy členských států.
Evropský parlament se stále nedohodl
Jednání neprobíhají hladce ani v Evropském parlamentu. Svůj společný postoj si stále neodsouhlasil výbor pro právní záležitosti, který je za návrh zodpovědný.
Zpravodaj návrhu René Repasi (S&D, Německo) serveru Politico sdělil, že chápe frustraci podporovatelů původního návrhu.
„Politické skupiny, které v principu podporují EU Inc., by teď rychle měly dosáhnout společné parlamentní pozice,“ uvedl Repasi.
Evropský parlament, Rada EU a Evropská komise pak musejí najít společnou shodu v rámci tzv. trialogů. Podle Repasiho by tak EP mohl v meziinstitucionálních jednání vystupovat ve prospěch výhod, které startupy požadují. Výsledný kompromis by tak mohl být ve větším souladu s jejich požadavky. Vyjednávání může ovlivnit i sama Evropská komise, která bude v trialozích vystupovat v roli mediátora. Startupy však nevěří, že trialogy vzniklou situaci napraví.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.