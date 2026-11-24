Dnes jsme si pro vás připravili kvíz o pohádkových princeznách a jejich princích. Vyzkoušejte, jestli k sobě dokážete přiřadit správně prince a princezny.
České pohádky mají podivuhodnou výdrž. Člověk je viděl už tolikrát, že si dopředu vybaví celé scény, a stejně u nich nakonec zůstane. Není to jen kvůli šťastnému konci, svůj podíl na tom má dobře známý svět, který se s Vánocemi pravidelně vrací: hlas vypravěče, hudba, zámecké chodby, lesy, králové, princezny a princové. Ti přitom nejsou jen dekorace v hezkých kostýmech. U řady příběhů na nich stojí úplně všechno. V našem kvízu na In-Lifestyle k sobě budete muset správně přiřadit prince a princezny.
Princezny a princové, kteří se k českým Vánocům vracejí už desítky let
Nejspíš jako první mnoha lidem naskočí Popelka v podání Libuše Šafránkové. V pohádce Tři oříšky pro Popelku si prince získala na plese i mimo něj, a vlastně docela nenápadně i několik generací diváků. Přitom původně neměla být obsazená právě ona. Do dnes už pevně zapsané role se dostala až po změně a spojení s Pavlem Trávníčkem nakonec vytvořilo dvojici, bez které si vánoční program skoro nejde představit.
Vedle ní se hned vybaví také Petr Máchal z pohádky S čerty nejsou žerty, který se musel dostat k princezně Adélce přes peklo i lidskou podlost. A pak je tu Byl jednou jeden král, kde se princezna Maruška postavila svému otci, panu králi. Ta scéna pořád funguje, i když ji člověk zná nazpaměť.
Kvíz pro milovníky večerníčků: Kdo zodpoví 7 z 10 otázek, nezapomněl na pohádky před spaním ani v dospělosti
Na českých pohádkách je zajímavé, jak snadno přecházejí z jedné generace na druhou. Starší diváci si u nich vybaví vlastní dětství, mladší zase objevují svět, který má pomalejší tempo, jinou řeč i jinou náladu než většina dnešních rodinných filmů. Proto se tyto příběhy na obrazovkách drží tak dlouho. Nejen ze setrvačnost, pořád mají komu co říct.
Pohádkových dvojic je víc, než se na první dobrou zdá. Některé princezny máme v paměti uložené úplně pevně, u jiných stačí zaslechnout jméno a najednou se vybaví celý film. Dnešní kvíz je postavený právě na tomhle drobném pátrání v hlavě. Čeká vás deset otázek. Vaším úkolem bude určit, který princ patří ke které princezně. Na papíře to zní jednoduše. Jenže u některých dvojic bude možná potřeba sáhnout trochu dál než jen k nejčastěji reprízovaným vánočním klasikám.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Filmový přehled, Wikipedie, Wikipedie
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