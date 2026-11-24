Obchody v těchto dnech zaplňují regály plastovými jedličkami a krabicemi s umělým jmelím. Málokdo nad tím zaváhá. Kdyby ovšem prodejce vedle stromků nabízel vypreparovaného jezevčíka jako náhradu za živého psa, zákazníci by couvli. Právě tenhle kontrast použil rostlinný genetik Daniel Chamovitz, dlouholetý vědec Telavivské univerzity a autor knihy What a Plant Knows, v rozhovoru pro Scientific American. Rostliny podle něj podvědomě řadíme blíž ke kamenům než ke zvířatům. Biologie přitom říká něco jiného. Zelený organismus v květináči vnímá světlo, registruje dotek, reaguje na poranění a vypouští chemické zprávy. Protože nemůže utéct, musel si vyvinout mimořádně citlivou výbavu pro sledování okolí. A část té výbavy sdílí s námi.
Rostlinná slepota: proč zeleň bereme jako kulisu
Odborníci mají pro náš přístup k rostlinám vlastní termín. Botanici James Wandersee a Elisabeth Schusslerová ho nazvali rostlinnou slepotou. Označuje sklon rostliny přehlížet, nevnímat jejich význam a považovat je za méně hodnotné než živočichy. Studie z roku 2014 ukázala, že lidská pozornost na rostliny reaguje jinak než na zvířata a studenti si zvířata vybavují spolehlivěji.
Příčiny se dají vystopovat poměrně snadno. Rostlina nemá tvář ani oči. Hýbe se tak pomalu, že její pohyb pouhým okem nezachytíme. Chamovitz k tomu přidává evoluční výklad: zakořeněný organismus nemůže před hrozbou odejít, a tak se jeho aktivita přesunula do chemie, do růstu a do signálů. Pro lidské smysly naladěné na útěk a pronásledování je taková činnost prakticky neviditelná.
Podle nás proto Chamovitzův příklad funguje jako šikovná provokace. Umělý stromek nekupujeme proto, že bychom o rostlinách věděli víc. Kupujeme ho, protože si je kulturně ani smyslově nespojujeme s individuálním životem. Jedle v lese přitom zaznamenává délku dne, reaguje na okus i na sucho. Jen to dělá tempem, které nás nechává chladnými.
Elektřina v listech: od Galvaniho žab k mucholapce, která počítá
Příběh bioelektřiny začíná u živočichů. Italský lékař Luigi Galvani v roce 1791 vydal spis o elektrických silách ve svalovém pohybu, v němž popisoval cukající se žabí stehýnka. Badatele pak dlouho zajímalo, zda elektrické signály slouží výhradně živočichům.
Odpověď přinesla masožravá mucholapka podivná. Britský fyziolog John Burdon-Sanderson na ní v roce 1873 zaznamenal elektrický vzruch, tedy akční potenciál, a další práce ho během následujících let rozvedly. Moderní měření zašla mnohem dál. Tým Rainera Hedricha publikoval v roce 2016 v časopise Current Biology studii, podle níž mucholapka vzruchy doslova sčítá:
- dva akční potenciály po dotyku smyslových chloupků stačí k zaklapnutí pasti,
- více než tři zapnou geny pro trávicí enzymy,
- cvrček uvězněný v pasti vyvolal 51 vzruchů za první hodinu a během šesti hodin přes sto.
Čím víc se kořist zmítá, tím intenzivněji rostlina spouští trávení. Žádná hlava, žádný mozek, přesto přesné vyhodnocení situace.
Rozdíly oproti nervům zůstávají podstatné. Rostlinný vzruch pohání tok vápníkových a chloridových iontů, napětí se pak vrací díky draslíku a protonovým pumpám. Signál bývá pomalejší a šíří se pletivy, například cévními svazky. Živočichové k témuž účelu používají specializované nervové buňky propojené synapsemi. Podobnost je tedy funkční, anatomie se liší.
Glutamát a geny pro světlo: výbava, kterou máme s rostlinami společnou
V roce 2013 vyšla v časopise Nature práce o huseníčku rolním, nenápadné plevelné rostlině, se kterou genetici pracují jako s laboratorní myší. Když vědci poranili jeden list, elektrický signál během chvíle doputoval do vzdálených listů a aktivoval v nich obranu. Klíčovou roli hrály geny označované jako GLR, příbuzné receptorům pro glutamát. U živočichů patří glutamátové receptory k hlavním hráčům synaptického přenosu v mozku. Rostliny synapse nemají, ale molekulární nástroj z téže rodiny využívají k rozesílání poplachu po celém těle.
Chamovitz sám k podobným objevům přispěl. Skupina genů, kterou rostlinní biologové původně popsali při výzkumu reakce na světlo a považovali za ryze rostlinnou, se později našla i v lidské DNA. U zvířat se tyto geny podílejí mimo jiné na buněčném dělení, růstu výběžků nervových buněk, imunitě a na seřizování vnitřních hodin podle světla.
Vysvětlení nabízí společný původ. Některé základní buněčné programy vznikly dřív, než se cesty fotosyntetizujících a ostatních organismů s buněčným jádrem rozdělily. Sedmikráska na trávníku i člověk, který ji sešlápne, si proto nesou dědictví po dávném předkovi.
Stromy volají o pomoc a čeští vědci je poslouchají
Představa „mluvících stromů“ se zrodila v roce 1983. Americký ekolog David Rhoades si všiml, že nepoškozené vrby sitkanské rostoucí poblíž jedinců ožíraných housenkami odolávají hmyzu lépe než vzdálenější stromy. Studii se později vytýkala metodika a přesnou chemickou látku se tehdy identifikovat nepodařilo. Myšlenka však přežila a pozdější výzkumy ji podložily.
Mechanismus dnes vědci popisují takto: napadená rostlina uvolní do vzduchu těkavé organické látky. Soused, který je zachytí, může svou obranu předem připravit, rychleji zapnout obranné geny a hromadit hořké či jedovaté sloučeniny. Tytéž pachy navíc lákají predátory škůdců.
Silnou stopu zanechali v tomto oboru čeští vědci. Tým Martina Volfa z Biologického centra AV ČR v roce 2022 popsal pokus přímo v korunách vzrostlých dubů. Větve ošetřili methyljasmonátem, rostlinným hormonem, který napodobuje útok býložravců. Stromy změnily chemické složení listů a začaly vypouštět těkavé látky. Na ošetřené větve pak častěji zalétali ptáci a parazitické vosičky, objevovaly se tam dravé ploštice i mravenci. Housenky bekyně velkohlavé se takto upraveným listům vyhýbaly.
Volfova laboratoř v Entomologickém ústavu se dlouhodobě věnuje také vrbám jako modelu chemické obrany. Autoři zmiňují i praktický přesah, totiž šetrnější ochranu lesů a polí, kde by místo postřiků pomohly stromu jeho vlastní signály a přirození nepřátelé škůdců.
Vnímání bez mozku: kde končí reakce a začíná vědomí
Chamovitz v rozhovorech důsledně odděluje schopnost vnímat od vědomí. Slovo „vědět“ používá ve funkčním smyslu: rostlina zaznamená podnět a odpoví na něj. Subjektivní bolest podle něj bez mozku prožívat nemůže a účelové myšlení vyžaduje vysoce rozvinutou nervovou soustavu.
Tady se dostává do sporu s částí kolegů. Italský botanik Stefano Mancuso a slovenský biolog František Baluška, působící v Bonnu, prosazují obor nazvaný rostlinná neurobiologie. Termín volí záměrně, aby zdůraznili, jak blízko má rostlinná elektrofyziologie a biochemie k nervovým procesům. Chamovitz to odmítá s ironií: rostliny nemají neurony, stejně jako lidé nemají květy, a „rostlinná neurobiologie“ mu zní stejně absurdně jako „lidská květinová biologie“. Kritický text v časopise EMBO Reports z roku 2020 jde ještě dál a upozorňuje, že pro rostlinný mozek, bolest či vědomou paměť chybí solidní důkazy.
Spor se točí kolem slovníku, samotnou signalizaci nikdo nezpochybňuje. Novinář Michael Pollan připomněl, že obor nese stigma knihy Tajný život rostlin ze 70. let, která citlivost rostlin přiživila pseudovědou. Odtud pramení opatrnost mnoha biologů.
Pro majitele fíkusu z toho plyne střízlivé poučení. Mluvit k němu z obavy o jeho pocity smysl nedává, ale nevhodné světlo, přelévání či neustálé přesazování rostlina měřitelně registruje jako stres. Pečlivá péče a včasné odhalení škůdců jí pomohou víc než jakákoli esoterika.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková