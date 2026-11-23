Naposledy chytal 31. října. Pak přišla reprezentační přestávka a po ní se Bartošák do kabiny Pelicans Lahti nevrátil. Klub o dva a půl týdne později oznámil jen to nejnutnější: hráč je mimo tým z osobních důvodů. Finský novinář Esko Seppänen v podcastu Urheilucast ale přidal mnohem ostřejší verzi. Hráči Pelicans podle něj mají sami rozhodnout, zda brankáře chtějí nadále mezi sebou.
Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce finského klubu o potvrzení těchto informací, ale na reakci zatím čekáme.
Každopádně nejde o fanouškovskou anketu ani o veřejné hlasování, ale o interní verdikt kabiny. Podle finských webů, které Seppänena citují, se hlasování mělo konat, případně už proběhlo. Výsledek zatím nikdo nezveřejnil. Na celé věci je nejpodivnější, že by se tím Pelicans mohli připravit o svého statisticky nejlepšího gólmana.
Tři verze jedné absence
Kolem Bartošáka se dnes vrství tři úrovně informací a každá má jinou váhu.
Oficiální minimum. V prohlášení Pelicans z 18. listopadu klub uvedl, že jde o soukromou záležitost hráče. Respektuje jeho soukromí a detaily komentovat nebude. Jinak nic.
Slova sportovního ředitele. O něco víc řekl serveru MTV Urheilu sportovní ředitel Jarkko Oikarinen-Holm. Bartošák je podle něj v Česku z osobních rodinných důvodů a termín jeho návratu není potvrzený. Klub prý bude informovat, až bude co oznámit.
Neoficiální tvrzení. Nejdál zašel Seppänen. Podle něj mají hráči důvod být z Bartošákova jednání zklamaní. Spekuloval také o možném porušení interních týmových pravidel. Které pravidlo by to mělo být, neřekl, a klub nic takového nepotvrdil. Sám Seppänen celou situaci popsal jako výjimečnou. Finské weby, které jeho slova převzaly, ji v titulcích označily za „výjimečné hlasování“.
Rozdíl mezi těmito vrstvami je podstatný. Rodinné důvody a ztráta důvěry kabiny jsou dvě různé věci. Na tom, která z nich nakonec převáží, záleží Bartošákovo angažmá.
Co může kabina rozhodnout
Právně o Bartošákově smlouvě spoluhráči nerozhodují. To je věc klubu a hráče. Podle nás ale verdikt kabiny může mít podobnou váhu. Když hráči řeknou, že brankáři nevěří, dostane vedení silný argument pro jakýkoli další krok. Pokud ho naopak podrží, klub těžko zdůvodní tvrdý postup.
Zároveň jde o velký závazek. Loni v prosinci Pelicans Bartošákovi prodloužili smlouvu o dva roky, takže v Lahti má platný kontrakt až do jara 2028. Případný konec by se musel smluvně dořešit. Podmínky finské smlouvy, odstupné ani případné disciplinární doložky ovšem nejsou veřejné.
V kabině má silné postavení i jeden Čech. Kapitánem Pelicans je od srpna obránce Michal Jordán a jeho asistenty jsou Markus Nutivaara, Christoffer Forsberg, Oskars Batņa a Roni Karvinen. Kapitán by měl hrát v takovém rozhodování přirozenou roli. Veřejně se ale k Bartošákovi zatím nevyjádřil ani Jordán, ani nikdo jiný ze spoluhráčů.
Pelicans přitom podle Urheilucastu nečekají se založenýma rukama. Podcast tvrdí, že klub mapuje trh s brankáři pro zbytek sezony. Podle nás to dává smysl jako pojistka, ať už hlasování dopadne jakkoli. Konkrétní posilu ale klub nepotvrdil.
Čísla, která v Lahti nikdo nepřehlédne
Proč je celá situace tak napjatá, ukazují statistiky. Podle ligových statistik na webu
Vertaamo patří Bartošák k nejlepším brankářům celé Liigy. Své dva týmové konkurenty předčí výrazně.
Brankář Zápasy Úspěšnost zákroků Průměr obdržených gólů Patrik Bartošák 7 92,25 % 1,45 Jussi Olkinuora 12 87,24 % 2,64 František Poletín 4 85,90 % 2,70
Bartošák v sedmi zápasech třikrát vyhrál a jednou udržel čisté konto. Podle úspěšnosti zákroků se v celé lize držel zhruba na šestém místě. Olkinuora pouští v průměru o více než gól na zápas víc. Osmnáctiletý Poletín je teprve na začátku kariéry.
Rozdíl pěti procentních bodů v úspěšnosti je v hokeji obrovský. Znamená zhruba jeden až dva góly za zápas navíc a právě takové góly často rozhodují o bodech.
Tady se dostáváme k jádru celé věci. Kdyby Bartošák chytal průměrně, šlo by o běžnou personální otázku. Kabina ale má posoudit hráče, který jí na ledě objektivně pomáhá nejvíc. Pro klub i spoluhráče jde o zkoušku, zda dokážou oddělit sportovní přínos od ztráty důvěry, a pokud ano, kterou z těch dvou věcí upřednostní.
Třinec, Hradec, Spišská Nová Ves
Bartošákův případ má i kontext, který je u nás dobře známý. Brankář ročníku 1993 už několikrát skončil v klubu předčasně. Každý konec měl ale jiný důvod a současnou situaci nelze s žádným z nich automaticky spojovat.
Třinec, listopad 2019: Spolupráce skončila po porušení životosprávy. Bartošák tehdy veřejně přiznal psychické problémy, které řešil alkoholem, oznámil léčbu a padl i jeho odchod do KHL. Hradec Králové, listopad 2023: Podle oficiální zprávy Mountfieldu HK šlo o opakovanou neomluvenou absenci na tréninku, srazu a schůzce. Následovalo vyřazení z kádru a dohoda o ukončení spolupráce kvůli závažnému porušení smluvních povinností. Spišská Nová Ves, únor 2024: Podle MTV skončil ještě před prvním zápasem, protože odmítl lékařskou prohlídku.
V Lahti se mu přitom dařilo vrátit kariéru do pohybu. V rozhovoru pro MTV v roce 2025 říkal, že se ve městě cítí dobře a chtěl by tam zůstat dlouhodobě. Klub mu o pár měsíců později nabídl nový kontrakt.
Současný případ zatím oficiálně není disciplinární kauza. Klub mluví o soukromí, sportovní ředitel o rodinných důvodech. Žádný dostupný zdroj nespojuje aktuální absenci s Bartošákovými dřívějšími zdravotní potížemi. Historie ale vysvětluje, proč neoficiální zpráva o hlasování kabiny vzbudila takový ohlas. Česká média při převzetí zprávy jeho předchozí angažmá připomněla hned v úvodu.
Lahti zatím hraje bez něj
Tým mezitím musel pokračovat. V týdnu od 18. do 21. listopadu porazili Pelicans Ässät 5:2, a ukončili tak pětizápasovou sérii porážek. Pak prohráli s Lukkem 2:5 a se Sportem 0:1 po prodloužení. Hlavní tíhu v bráně nese Olkinuora.
Jeden detail z klubového týdenního přehledu z 23. listopadu stojí za pozornost. Bartošák v něm není uvedený mezi zraněnými. Klub jeho absenci tedy nevydává za zranění, což odpovídá oficiální formulaci o osobních důvodech.
Na reprezentaci se aktuální nejistota zatím přímo nepromítá. Do listopadové nominace na Nocco Hockey Games 2026 trenér nepovolal Bartošáka, ale Pavla Čajana, Jana Bednáře a Dominika Frodla. Dlouhodobě je to ale jiná otázka. Brankář bez jistého místa v klubu se do národního týmu dostává jen těžko.
Pokud by v Lahti skončil, návrat do české extraligy by byl formálně možný. Konkrétní zájem českého klubu jsme ovšem nedohledali. Dá se čekat, že po Třinci a Hradci by každý případný zájemce velmi pečlivě zvažoval, zda riziko vyváží brankářské kvality.
Pelicans mají ve skříňce dres s číslem 32, smlouvu platnou do jara 2028 a ve statistikách jméno, které v brankářském pořadí patří k nejlepším v lize. Chybí jim jen jistota, že se jeho majitel vrátí do kabiny, která ho ještě chce. O tom teď podle Urheilucastu nerozhoduje vedení, ale hráči, kteří s ním sedí v šatně.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek