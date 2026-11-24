Kdo si v Česku platí ChatGPT Pro a očekává všechny novinky jako první, může být tentokrát zklamaný. OpenAI začala 19. listopadu zavádět přepracovanou mobilní aplikaci, která mění způsob ovládání a dává mnohem větší prostor autonomním AI agentům. Jenže evropské zákazníky firma z první vlny vynechala. Nepomůže ani nejdražší předplatné.
Změna se týká především navigace. Místo hledání funkcí v postranní nabídce dostane aplikace spodní lištu se třemi položkami Home, Dots a Explore. První slouží klasickému chatování, druhá zpřístupňuje osobní AI agenty a třetí sdružuje ostatní nástroje. Patří mezi ně například programovací Codex, generování obrázků Images, Projekty nebo Space.
Oblíbené funkce si navíc půjde připnout přímo na spodní lištu. Uživatel tak nebude muset pokaždé procházet nabídku. Podržením vybraného nástroje v sekci Explore stačí zvolit Pin to tab bar.
ChatGPT už nemá pouze odpovídat na otázky
Podstatnější než přesunuté ikony je ovšem nová záložka Dots. OpenAI tím dává jasně najevo, jakou roli mají její AI agenti hrát. Dot není obyčejný chatbot čekající na další příkaz. Jde o osobního asistenta, který si dokáže uchovávat pracovní kontext, využívat připojené aplikace a pokračovat v zadané práci mezi konverzacemi.
Může například průběžně shromažďovat podklady k projektu, sledovat změny v dostupných informacích nebo připravovat výstupy podle nastavených pokynů. Přístup k těmto možnostem však závisí na dostupnosti služby a udělených oprávněních.
Thibault Sottiaux, který v OpenAI vede ChatGPT a Codex, předvedl nové prostředí na síti X. Potvrdil také, že uživatelé s přístupem k novému designu mohou v nastavení přepnout zpět na původní vzhled.
Evropa si počká. OpenAI termín neprozradila
Podle oficiálních poznámek k vydání se nové rozhraní nejprve dostává k předplatitelům ChatGPT Pro starším 18 let v podporovaných regionech. Vybraná skupina zákazníků Plus jej získá také.
Z počátečního nasazení ale OpenAI výslovně vyloučila Evropský hospodářský prostor včetně Česka, Velkou Británii, Švýcarsko a Jižní Koreu. Datum evropského spuštění zatím nezveřejnila.
Nejde přitom o první úpravu aplikace a rozhodně ani o poslední. Z ChatGPT, který původně nabízel především textové odpovědi, se stává prostředí pro každodenní práci s umělou inteligencí. Nová navigace ukazuje, že OpenAI už nechce mít jednotlivé nástroje schované někde v nabídce. Chce, aby je lidé skutečně používali. Čeští zákazníci si však na tuto podobu aplikace ještě počkají.