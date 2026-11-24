Teploměr ukazuje −18 °C, vítr skoro utichl a v trhlině mezi krami se teprve před chvílí zatáhla tenká vrstva nového ledu. Do rána na ní vyraší stovky bílých útvarů s jemnými rozvětvenými výběžky, které na první pohled připomínají keříky ze skla. Přesně takovou scénu zachytila fotografie z Barentsova moře, kterou němečtí vědci v roce 2004 přiložili ke své práci o ledových květech. Tehdy je považovali za jednoho z viníků, kvůli nimž nad polárními oblastmi mizí přízemní ozon. O třináct let později, 23. května 2017, zveřejnil tým z Brna studii, která tuhle obžalobu výrazně oslabila. Romantiku ledových zahrad přitom nijak nepoškodila. Jen vědcům ukázala, jaké místo v polární chemii ledovým květům skutečně patří.
Ledové květy rostou z páry nad teplým ledem
Na vzniku ledových květů se nepodílí žádné semínko. Rodí se z vodní páry, která se ukládá přímo na povrch mladého mořského ledu. Takový led bývá znatelně teplejší než mrazivý vzduch nad ním, protože pod ním leží oceán s teplotou kolem bodu mrazu. V tenké vrstvě nad ledovou plochou tak vzniká přesycení vodní párou a ta se okamžitě sráží do krystalů.
Nejčastěji je lze spatřit v takzvaných polyniích a v puklinách mezi krami, kde moře znovu a znovu zamrzá. Terénní měření americko-kanadského týmu severně od Utqiaġviku na Aljašce, asi pět kilometrů od pobřeží, popsala krystaly dlouhé 5 až 10 centimetrů. Tvar se přitom mění podle teploty. Někde vyraší tenké jehlice, jinde hvězdicovité dendrity s bohatým větvením. Větší trsy srostlých útvarů pak rozměrem snadno dosáhnou velikosti lidské dlaně.
Svou existenci si květy užijí krátce. Za několik dní je polámou poryvy, zasype čerstvý sníh nebo je zaplaví mořská voda, jakmile led poklesne. Pro pozorovatele z masa a kostí jde o vzácnou podívanou: mladý mořský led je tenký a chůze po něm nebezpečná. Nižší výskyt podobných krystalů zaznamenali badatelé i na čerstvě zamrzlých sladkovodních hladinách. Ukazuje se tak, že samotný růst řídí především rozdíl teplot a vlhkosti, sůl do hry vstupuje až později.
Slaná složka ovšem z mořských květů dělá chemicky mimořádně zajímavý objekt. Krystaly nasávají solanku vytlačovanou z mrznoucí mořské vody a jejich salinita může zhruba trojnásobně převýšit hodnotu běžného oceánu. Spolu se solí v nich uvíznou ionty bromu i mikroorganismy.
Hypotéza o bromové explozi dávala smysl
Každé jaro, když se nad Arktidou po polární noci znovu objeví slunce, se v přízemní vrstvě atmosféry odehrává zvláštní děj. Během několika hodin až dní tam koncentrace ozonu klesne téměř k nule. Za úbytkem stojí řetězová reakce, které atmosféričtí chemici říkají bromová exploze. Na povrchu slaných částic a ledových ploch se z bromidů uvolňují reaktivní sloučeniny bromu a ty ozon spolehlivě rozkládají.
Klíčovou otázkou zůstávalo, odkud se ve vzduchu bere dostatek slaných mikročástic. Nad otevřeným oceánem je dodávají tříštící se vlny a praskající bubliny pěny. Nad zamrzlým mořem však tento mechanismus chybí. Lars Kaleschke s kolegy v roce 2004 v časopise Geophysical Research Letters navrhl elegantní vysvětlení: velmi slané a křehce vyhlížející ledové květy se drolí, vítr jejich úlomky zvedá a vytváří z nich aerosol plný mořské soli.
Hypotéza měla oporu i v družicových datech. Ta ukazovala, že oblasti s mladým ledem, kde se dají ledové květy očekávat, se překrývají s místy zvýšeného výskytu oxidu bromnatého. Souvislost vypadala přesvědčivě a teorie se usadila v učebnicích i atmosférických modelech. Chyběl ovšem přímý pohled na to, jak se povrch květu chová v měřítku, v němž aerosoly vznikají.
Brněnský mikroskop AQUASEM II rozhodl v mikrometrech
Pozorovat led elektronovým mikroskopem je obtížné. Klasické přístroje pracují ve vakuu, kde se vzorek rychle vypařuje přímo z pevného skupenství a mizí dřív, než ho vědec stihne prozkoumat. Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně však vlastní environmentální rastrovací elektronový mikroskop AQUASEM II, který skupina Viléma Neděly upravila tak, aby v komoře šlo řídit teplotu, tlak i rychlost sublimace. Led v něm vydrží v podmínkách mnohem bližších přírodě.
Ledové květy pro experiment vypěstoval v laboratoři tým Dominika Hegera z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a centra RECETOX. Vzorky pak vědci zkoumali při teplotách od −5 do −18 °C a tlaku nad 500 pascalů. Mezinárodní rozměr práci dodal Xin Yang z British Antarctic Survey v Cambridgi, odborník na modelování polární atmosféry. Mezi spoluautory figurují také Jiří Runštuk, Gabriela Ondrušková, Ján Krausko a Ľubica Vetráková.
Pod elektronovým paprskem se objevil nečekaný obraz. Povrch květů pokrývaly prstovité výběžky ledu obalené solankou, dlouhé desítky až stovky mikrometrů. Při teplotách pod −10 °C v nich začaly krystalizovat zrnka chloridu sodného. Rozhodující se však ukázala jiná vlastnost: povrchové struktury byly pružné a držely pohromadě. Ohýbaly se, ale bez působení vnější síly se na samostatné mikročástice nerozpadly.
Výsledky publikoval časopis
Atmospheric Chemistry and Physics po recenzním řízení, které začalo v lednu 2017. Závěr zněl jednoznačně: samotné ledové květy nelze považovat za přímý zdroj slaných aerosolů. Podle nás tkví hodnota objevu právě v jeho měřítku. Pouhým okem vypadá květ jako ztělesnění křehkosti, teprve zvětšení odhalilo, jak houževnatý je jeho slaný povrch. Tisková zpráva Ústavu přístrojové techniky tehdy mluvila otevřeně o vyvrácení hypotézy. Slaný sníh a led převzaly roli hlavního podezřelého
Brněnsko-britská skupina se tématu držela i v následujících letech. V dubnu 2022 vyšla v
Geophysical Research Letters práce, v níž vědci pod vedením Kamily Závacké sledovali sublimaci slaného ledu za různých podmínek. Určili jasný teplotní práh. Pod −20 °C vznikají při sublimaci mikrometrické částice soli, tedy přesně ty, které vítr unese a které mohou fungovat jako aerosol. Nad touto hranicí zůstávají spíše velké kusy soli. Drobné částice se navíc objevovaly hlavně u ledu se salinitou pod 3,5 psu, což je hodnota výrazně nižší, než jakou mají ledové květy.
Technická studie z roku 2023 v Atmospheric Chemistry and Physics obraz dokreslila. Velmi slané útvary typu ledových květů mají podle ní malý přímý aerosolový potenciál. Méně slaný sníh ležící na starším ledu se naopak při nízkých teplotách jeví jako mnohem vydatnější zdroj.
Původní hypotéza (2004) Novější model (2017 až 2023) Hlavní zdroj aerosolu ledové květy slaný sníh a slaný led Mechanismus křehké květy se drolí sublimace ledu při nízké teplotě Rozhodující faktor vysoká slanost teplota pod −20 °C a nízká salinita Role ledových květů přímý generátor částic soudržný útvar, bez vnější síly se nerozpadá
Pro atmosférické modely z toho plyne konkrétní poučení. Ledové květy už nelze zadávat jako samovolný zdroj slaných mikročástic. Mnohem věrohodnější výsledky dá výpočet, který zohlední teplotu, slanost sněhu a ledu, rychlost sublimace i mechanické působení větru. Dá se čekat, že právě toto zpřesnění pomůže lépe předpovídat jarní epizody, kdy přízemní ozon nad Arktidou prudce ubývá. Celkový obraz klimatické změny se tím nemění, zpřesňuje se však jeden z jemných převodů polární chemie.
Česká stopa tu sahá dál než k jediné publikaci. Z Brna, vzdáleného od polárního kruhu tisíce kilometrů, vzešla série prací, které pomohly přepsat výklad jevu odehrávající se na kraji světa. Postačil k tomu mikroskop, který dokáže udržet led naživu.
Ledové květy budou v trhlinách arktického ledu vyrůstat dál, každou mrazivou a bezvětrnou noc. Jen se na ně vědci dnes dívají jako na půvabné a překvapivě pevné krystaly, které ozon nad Arktidou samy nerozkládají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková