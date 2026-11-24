Dnes jsme pro vás připravili mozkovou rozcvičku pro pamětníky. Deset otázek z různých oblastí prověří paměť a znalosti, které mladší generace prostě nemá.
Retro už dávno neznamená jen krabici se zažloutlými fotkami nebo kredenc, který zůstal po babičce na chalupě. Označení „retro“ dnes bez většího váhání lepíme i na věci, které ještě před dvaceti lety působily úplně normálně. Telefonní budka na rohu. Papírová jízdenka s dírkami od cvakacího strojku. Televizní program v novinách, protože rychlejší cesta prostě nebyla po ruce. A k tomu jedna docela obyčejná schopnost: nosit v hlavě číslo autobusu nebo pevné linky, jelikož mobil v kapse se tehdy brát jako samozřejmost nedal. V našem kvízu na In-Lifestyle se zeptáme na věci, se kterými se mladší generace už zkrátka běžně nepotkají.
Co se dnes bere jako retro
Hranice toho, co už spadá do „retra“, se posouvá překvapivě rychle. Kdysi se tím myslely hlavně předměty z padesátých a šedesátých let – staré rádio, šlapací šicí stroj, černobílá televize zapomenutá někde na chatě. Dnes se do stejné škatulky vejdou i sedmdesátky, osmdesátky a devadesátky. Pro lidi narozené po roce 2000 to často nejsou vzpomínky, ale skoro muzejní exponáty. Asi podobně vzdálené, jako byl pro jejich rodiče gramofon s velkým plechovým tubusem.
A nezůstává jen u předmětů. Retro mohou být i návyky, znalosti a drobné dovednosti, které se dřív prostě používaly. Jak se člověk dostal z místa na místo bez telefonu, navigace a vyhledávače. Násobilka z hlavy. Čtení papírové mapy, někdy ještě pěkně roztržené v ohybech. Odhad, kolik je to pěšky a jestli se to dá stihnout.
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Nejde o to, že by mladší lidé byli méně chytří. Často jsou naopak rychlejší v technologiích a pohybují se přirozeně ve světě, který starším generacím někdy připadá trochu rozpadlý na deset obrazovek najednou. Jenže některé znalosti nevzniknou po přečtení jednoho článku. Přicházejí opakováním, časem, zkušeností. A některé věci člověk zkrátka musel zažít, aby mu doopravdy dávaly smysl.
Kdo nikdy nestál frontu na pomeranče nebo banány, jen těžko přesně odhadne, co taková úplně běžná situace udělala s uvažováním celé generace. Kdo neladil rádio na krátkých vlnách nebo nepoužíval vytáčecí telefon, může mít problém si takovou činnost vůbec představit.
Cílem ale není někoho nachytat nebo se mu posmívat. Berte to spíš jako mozkovou rozcvičku. Připraveno je deset otázek, se kterými by lidé starší 55 let neměli mít žádný problém. Tak do toho.
Zdroj: Autorský text redakce In-Lifestyle, podklady z veřejně dostupných informací na webech Chip.cz, Wikipedie, Wikipedie, Český rozhlas, Český rozhlas
Tento příspěvek Velký kvíz o retru z různých oblastí: 10 otázek prověří paměť nejen starších ročníků byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.