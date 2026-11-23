Pátek 20. listopadu 2026, Skonto stadion v Rize. Finále Lotyšského poháru, Riga FC proti FK Auda, výsledek 0:2. Pro Adriána Guľu šlo o druhou pohárovou porážku s Audou v řadě a o poslední velký zápas na lavičce lotyšského klubu. O dva dny později Riga oznámila, že spolupráce po vzájemné dohodě končí. Slovenský trenér ale bez práce dlouho nezůstává. V rozhovoru pro STVR potvrdil, že ho oslovil Lotyšský fotbalový svaz. Podle dostupných informací se vedle toho řeší i klubové možnosti ze Slovenska, Česka a Švédska. Jedno jméno ale v jeho slovech nezaznělo, přestože ho v posledních hodinách skloňuje celá česká fotbalová scéna: Sparta.
Konec v Rize: čísla, která otevírají dveře
Jednasedmdesátiletou historii lotyšských klubů v evropských pohárech Guľa nepřepsal, ale několik řádků do ní připsal. Rigu převzal v lednu 2025 a za necelé dva roky odkoučoval 96 soutěžních zápasů. Bilance: 65 výher, 21 remíz, 10 porážek. Klub v oficiálním poděkování na webu
Riga FC vyzdvihuje mistrovský titul z roku 2025, historický postup do hlavní fáze Konferenční ligy a vítězství v Lotyšském Superpoháru i Livonském poháru.
Proč tedy konec? Oficiální verze mluví o vzájemné dohodě. Server Baltic Football News doplňuje kontext: smlouva měla vypršet koncem listopadu, rozchod tedy přišel o několik dní dřív. Riga letos přišla o ligový titul ve prospěch RFS, ve finále poháru opět padla s Audou a v Konferenční lize jí zbývají tři zápasy. První z nich hraje v Kaunasu už bez Guľy.
Sám trenér naznačoval vývoj už v polovině listopadu. Pro Šport.sk řekl, že mu klub nabízel jen krátké prodloužení do prosince a že on sám řeší rodinu i vlastní budoucnost. Po letech v zahraničí bez rodiny chce podle svých slov dobít baterky a být blíž domovu.
Co řekl Guľa a co za něj řekla média
Pro orientaci v záplavě jmen pomáhá jednoduché dělítko. Na jedné straně stojí to, co Guľa řekl sám. Na druhé to, co zjistila nebo vyvozují média.
Guľa v rozhovoru pro STVR, jehož citace převzal slovenský web Hetrik.sk, otevřeně mluvil o Lotyšsku. Oslovil ho prezident tamního svazu a on se podle svých slov dostal do užšího výběru kandidátů na reprezentační lavičku. Nabídku neodmítl, plán svazu si chce vyslechnout. Zároveň ale přiznal, že ho stále víc naplňuje každodenní klubová práce. O dalších zájemcích mluvil jen obecně, zmínil zahraničí a konkrétní kluby nejmenoval.
Lotyšská nabídka nepřišla náhodou. Ve stejný den, kdy Riga prohrála pohárové finále, ukončil Lotyšský fotbalový svaz spolupráci s italským trenérem Paolem Nicolatem. Podle veřejnoprávního
LSM vedl reprezentaci ve 30 zápasech s bilancí pět výher, deset remíz a patnáct porážek. Smlouvu přitom měl až do listopadu 2027. Kvalifikace EURO 2028 začíná na jaře, takže svaz nemá času nazbyt.
Ještě jeden detail stojí za pozornost. Guľa už v polovině listopadu pro Šport.sk prozradil, že během působení v Rize odmítl dvě nabídky, a to z loajality ke klubu a hráčům. Že se nebrání ani návratu do slovenské Niké ligy, řekl ve stejném rozhovoru.
Česká stopa: Sigma na seznamu, Sparta ve vzduchu
Česko Guľu zná. V letech 2019 až 2021 vedl Viktorii Plzeň, angažmá ale skončilo nevesele. Klub ho odvolal 9. května 2021 po remíze 3:3 s Příbramí a generální manažer Adolf Šádek jako důvod uvedl neuspokojivé výsledky a hlavně herní projev, se kterým vedení dlouho nebylo spokojené.
Po pěti letech se jeho jméno do české ligy vrací ze dvou směrů.
Sigma Olomouc je stopa delší a lépe doložená. Předseda Ondřej Navrátil v dubnu pro iSport potvrdil, že Guľa figuruje na seznamu zkušených trenérů, o nichž klub zjišťuje informace. Hned ale brzdil: seznam neznamená podpis. Po listopadovém konci Pavla Hapala vede tréninky dočasně jeho asistent Jaime Monroy a Guľa se znovu objevuje mezi variantami. Dohoda doložená není.
Sparta Praha je stopa čerstvá a výrazně hlasitější. V pondělí 23. listopadu 2026 klub oznámil konec trenéra Briana Priskeho. Podle oficiálního oznámení Sparty ztrácel tým po 15 kolech na Slavii 13 bodů a nevyhrál pět soutěžních zápasů v řadě. Ve stejný den skončil po vzájemné dohodě i sportovní ředitel Tomáš Rosický, nahradil ho Tomáš Sivok. Ten za svou prioritu označil představení nového trenéra „v nejbližších hodinách“. Deník Sport a iSport vzápětí napsaly, že největším favoritem je právě Guľa, a připomněly i dřívější kontakty mezi ním a klubem.
Sparta ale Guľu neoznámila a on sám ji v dohledaných citacích nezmínil. Podle nás to dává smysl: veřejně pojmenoval jediný kontakt, který mohl bez rizika uvést, tedy svaz. Klubová jednání nechal v obecné rovině, což je v trenérském byznysu standardní ochrana vyjednávací pozice.
Čtyři dny, které změnily trh
Situace se vyhrotila během nečekaně krátké doby. Za čtyři dny se sešlo několik událostí, z nichž každá sama o sobě otevírala Guľovi dveře.
Datum Událost Typ informace 20. listopadu 2026 Riga FC prohrála finále Lotyšského poháru s Audou 0:2 oficiální výsledek 20. listopadu 2026 Lotyšský svaz odvolal reprezentačního trenéra Nicolata oficiální oznámení 22. listopadu 2026 Riga FC ukončila spolupráci s Guľou oficiální oznámení 23. listopadu 2026 Guľa pro STVR potvrdil oslovení Lotyšským svazem vlastní slova trenéra 23. listopadu 2026 Sparta odvolala Priskeho, Rosického nahradil Sivok oficiální oznámení 23. listopadu 2026 iSport: Guľa je největším favoritem Sparty mediální informace
Z tabulky je vidět, kde končí jistota. Oficiálně potvrzené jsou rozchody a odvolání. Vlastními slovy Guľa doložil jen zájem Lotyšska. Spojení se Spartou zatím stojí na zákulisních informacích, byť od redakce, která má na Letné tradičně dobré zdroje.
Klub, nebo reprezentace
Guľův další krok není jen otázkou prestiže. Je to volba mezi dvěma typy práce.
Reprezentace by znamenala potvrzení pověsti, kterou si v Lotyšsku vybudoval. Málokterý zahraniční klubový trenér dostane po dvou letech v zemi nabídku na národní tým. Jenže reprezentační kouč vidí hráče pár týdnů v roce a zbytek času tráví sledováním zápasů. Guľa přitom sám říká, že ho víc baví denní práce na hřišti. Lotyšsko je navíc znovu daleko od rodiny, po které se mu podle jeho slov stýská.
Klubové varianty nabízejí opak. V Olomouci by šlo o projekt: mezinárodní kabina, posun k pohárům, čas na budování. Ve Spartě o krizové řízení s okamžitým tlakem na titul a ztrátou 13 bodů na Slavii. Dá se čekat, že pokud se Sparta opravdu rozhodla, bude od něj chtít odpověď rychle. Sivok mluví v hodinách, ne v týdnech.
Česko a Slovensko jsou navíc to „blíž domovu“, o kterém Guľa mluvil už před koncem v Rize. Švédsko by bylo dalším zahraničním angažmá a podle jeho vlastních slov se jeví jako nejméně pravděpodobná cesta.
Guľa se tak rozhoduje mezi dvěma věcmi: uznáním, které mu nabízí země, kde nejvíc uspěl, a prací, která ho podle jeho slov skutečně naplňuje. Na Letné mezitím zvoní telefony a hodiny běží.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl