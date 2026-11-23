V Dauhá zbývaly do konce druhého kola dvě sekundy. Jiří Procházka, český bojovník polotěžké váhy do 93 kg, šel k zemi po pravé ruce muže, který do klece nastoupil s nulou v kolonce porážek. Novozélanďan Navajo Stirling pak u mikrofonu žádné jméno neřekl, mluvil obecně o tom, že se podívá, kdo je nad ním, a že by chtěl návrat UFC na Nový Zéland. Jméno Magomeda Ankalaeva, 34letého ruského bojovníka polotěžké váhy a bývalého šampiona divize, začalo padat až po turnaji. Redakce MMAmag proto prošla oficiální výsledky i kalendář turnajů UFC a zjistila, že na papíře zatím nestojí vůbec nic.
Jedna věta na X a ve hře je najednou úplně jiný zápas
Navajo Stirling, 29letý novozélandský bojovník polotěžké váhy s bilancí 12-0, vyhrál 21. listopadu 2026 hlavní zápas turnaje UFC Fight Night: Procházka proti Stirlingovi v Dauhá knockoutem pravou rukou ve 2. kole v čase 4:58. O soupeři mluvil v kleci s respektem. MMA Fighting z rozhovoru po zápase cituje jeho slova: „Je to skvělý bojovník. Veškerý respekt. Je pravděpodobně jeden z nejlepších bojovníků v postoji, proti kterým jsem kdy stál“. Ke svému dalšímu kroku dodal jen, že se podívá, kdo je nad ním, a že by chtěl návrat UFC na Nový Zéland. Ankalaevovo jméno zaznělo až v pozdějších výrocích po zápase, které převzala zahraniční média.
Reagoval na ně právě Ankalaev. Jeho bilanci uvádí profil na webu UFC jako 22-2-1, Sherdog ji vede jako 21-2-1 a jeden no contest. Adresu i znění příspěvku z jeho oficiálního účtu @AnkalaevM, datovaného 23. listopadu 2026, dohledala redakce MMAmag ve vloženém příspěvku u serveru Sports Illustrated, protože platforma X přímé otevření statusu neumožnila. Stojí v něm: „Gratuluju, Sterlingu, přijímám tvoji výzvu. Můžeme to udělat kdykoliv a kdekoliv. Jsem připraven“. Není to odpověď novináři. Je to vlastní příspěvek a znamená, že jeden z nejlépe postavených mužů divize veřejně souhlasil. Důvod, proč Ankalaev neodpověděl posměškem, ale rovnou souhlasem, leží ve čtyřech zápasech, které Stirling stihl v roce 2026.
Čtyři zápasy v roce 2026 a ani jeden k rozhodčím
Z profilu Navaja Stirlinga na webu UFC a z oficiálního výsledkového výpisu, do kterých redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v roce 2026 nastoupil čtyřikrát a čtyřikrát ukončil zápas před limitem:
- 28. března 2026: Bruno Lopes, TKO, 2. kolo, 4:05
- 20. června 2026: Ion Cutelaba, TKO, 2. kolo, 3:23
- 1. srpna 2026: Jan Błachowicz, bývalý šampion polotěžké váhy, TKO, 1. kolo, 2:56
- 21. listopadu 2026: Jiří Procházka, KO, 2. kolo, 4:58
Čtyři nastoupení, čtyři ukončení. A odtud ty slavné dvě sekundy: standardní kolo trvá 5:00, oficiální čas ukončení byl 4:58, rozdíl je 0:02. Je to dopočet ze standardní délky kola a oficiálního času, ne samostatný údaj organizace. Zbývá jedna otázka: muž s bilancí 12-0 má po takové výhře nejblíž k titulovému zápasu, jenže místo šampiona si vybral někoho jiného a má k tomu velmi praktický důvod.
Proč si neporažený Novozélanďan neřekl rovnou o pás
ANALÝZA Pás polotěžké váhy drží Carlos Ulberg. Taky Novozélanďan, titul získal 12. dubna 2026 na turnaji UFC 327 knockoutem nad Procházkou v 1. kole v čase 3:45. A podle profilu na webu UFC trénují se Stirlingem ve stejné stáji City Kickboxing v Aucklandu. Titulový zápas by tedy znamenal jít do klece proti parťákovi z tělocvičny.
Ankalaev je naproti tomu volné jméno a odpovídá. Z výpisu oficiálního pořadí UFC k 23. listopadu 2026, který má redakce MMAmag k dispozici, plyne, že Ankalaev je v polotěžké váze jedničkou a Stirling pětkou. Zajímavé je srovnání v čase. Po výhře nad Bogdanem Guskovem 25. července 2026, kterou uzavřel technickým knockoutem v 5. kole v čase 2:41, komentoval Ankalaev podle MMA Fighting jen průběh zápasu slovy „Nezapojoval se do postoje. Snažil jsem se ho najít a on pořád ustupoval“. O další soupeře veřejně nezavadil, byť UFC ve své zprávě z téhož dne napsala, že zůstává v titulové hře. O čtyři měsíce později sám nabízí termín i místo.
Souboj jedničky s pětkou by v praxi fungoval jako vyřazovací zápas o titulovou šanci. Tak ho ale nikdo oficiálně nepojmenoval, je to čtení pořadí, ne status.
Co musí přijít, aby z toho nezůstaly dva příspěvky
Zatím jde o dvě vyjádření, ne o smlouvu. V kalendáři turnajů na webu UFC zápas Stirling proti Ankalaevovi k 23. listopadu 2026 nestojí, chybí termín, místo i plakát. Server MMA Mania uvádí, že Ankalaev sám nadhodil únorovou Austrálii. V oficiální kartě únorového turnaje v Sydney, kterou UFC zveřejnila, ovšem jejich jména nejsou, hlavní zápas drží jiná dvojice. A Stirlingovo přání, aby organizace přijela na Nový Zéland, v kalendáři zatím protějšek nemá.
Veřejná výzva a veřejné přijetí jsou v UFC běžný způsob, jak si bojovníci dělají tlak na matchmaking. Zápas z toho ale dělá až organizace, ne příspěvek na sociální síti. Dvě sekundy stačily na to, aby se v polotěžké váze přeskládalo pořadí, dva dny na to, aby si dva chlapi plácli před celým internetem. Na podpis nestačilo ani jedno.
Zdroje
- UFC – UFC Qatar Results | Prochazka vs Stirling, 21. 11. 2026: https://www.ufc.com/news/ufc-qatar-results-prochazka-vs-stirling
- UFC – profil Navajo Stirling, stav k 23. 11. 2026: https://www.ufc.com/athlete/navajo-stirling
- UFC – Rankings, výpis k 23. 11. 2026: https://www.ufc.com/rankings
- UFC – UFC 327: Procházka vs Ulberg Results, 12. 4. 2026: https://www.ufc.com/news/ufc-327-results-prochazka-vs-ulberg-main-card-highlights-winners-interviews
- UFC – UFC Abu Dhabi Results, 25. 7. 2026: https://www.ufc.com/news/ufc-abu-dhabi-results
- UFC – UFC Fight Night Sydney, karta únorového turnaje 2027: https://www.ufc.com/event/ufc-fight-night-february-06-2027
- MMA Fighting – Navajo Stirling delivers devastating knockout…, 21. 11. 2026: https://www.mmafighting.com/ufc/522771/navajo-stirling-delivers-devastating-knockout-to-beat-jiri-prochazka-in-ufc-qatar-main-event
- MMA Fighting – UFC Abu Dhabi results: Ankalaev vs. Guskov, 25. 7. 2026: https://www.mmafighting.com/ufc/501354/ufc-abu-dhabi-results-magomed-ankalaev-fends-off-bogdan-guskov-with-forgettable-5th-round-knockout
- Sports Illustrated – Ex-UFC Champ Magomed Ankalaev Answers Fight Callout…, 23. 11. 2026: https://www.si.com/fannation/mma/news/ex-ufc-champ-magomed-ankalaev-answers-fight-callout-stunning-ufc-qatar-result
- MMA Mania – Former UFC champ accepts Qatar callout…, 23. 11. 2026: https://www.mmamania.com/ufc-news/488245/former-ufc-champ-accepts-qatar-callout-navajo-stirling-offers-home-field-advantage
- Sherdog – profily Navajo Stirling a Magomed Ankalaev, stav k 23. 11. 2026: https://www.sherdog.com/fighter/Magomed-Ankalaev-170785
- ABC – Unified Rules of MMA, verze 2025: https://www.abcboxing.com/wp-content/uploads/2025/08/Unified-Rules-of-MMA-8.2025.pdf
Metodika
Redakce MMAmag pracovala s oficiálními stránkami UFC (výsledky turnaje z 21. 11. 2026, profil Navaja Stirlinga, výpis rankingů a kalendář turnajů), s reporty MMA Fighting, Sports Illustrated a MMA Mania, s databází Sherdog a s Unified Rules of MMA; na turnaji nebyla a vycházela ze záznamů, statistik, výpisů a zveřejněných příspěvků. Údaj o dvou sekundách je dopočet ze dvou vstupních hodnot, totiž standardní délky kola 5:00 podle Unified Rules of MMA a oficiálního času ukončení 4:58 ve 2. kole, tedy 5:00 − 4:58 = 0:02. Znění a adresu Ankalaevova příspěvku z účtu @AnkalaevM ze 23. 11. 2026 (Pugna MMA uvádí čas 07:20 GMT) redakce doložila z vloženého příspěvku u Sports Illustrated, protože přímé otevření X vrátilo chybu 403; překlady z angličtiny jsou redakční. U bilance Magomeda Ankalaeva zůstává rozpor mezi profilem UFC (22-2-1) a Sherdogem (21-2-1 a jeden no contest), proto text uvádí obě hodnoty, stejně jako u pořadí, které se otevřelo jen přes výpis stránky rankings. Článek nezahrnuje výdělky bojovníků ani Procházkův věk a bilanci, které se v použitých materiálech dohledat nepodařilo, a otevřená zůstává otázka, zda a kdy UFC zápas oznámí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka