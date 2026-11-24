Jestli máte hlavně o Vánocích slabost pro sladké věci ve skleničce, tenhle rychlý domácí vaječný likér stojí za zkoušku. Po kupovaném se pak sahá o dost hůř. Je krémový, jemný, voní vanilkou a pomerančovou kůrou. Kombinace slazeného i neslazeného mu dá hladkou, plnější konzistenci, ale bez zbytečné tíhy. Hotový je za pár minut, vyjde asi na kondenzovaného mléka 1,4 litru a v lednici ještě chuťově změkne a zakulatí se.
Na tom receptu je příjemné hlavně to, že si na nic složitého nehraje. Výsledek přitom klidně obstojí i na
svátečním stole. Většinou ho připravuju před , ale už párkrát skončil i na rodinné oslavě nebo jako jedlý dárek v pěkné lahvi. A možná Vánoci největší výhoda: sladkost, hustotu i sílu si člověk pohlídá sám. Pro jemnější verzi stačí držet se uvedeného rumu. Když má likér trochu víc kopnout, přidávám jen malé množství navíc, ne půl sklenice od oka.
Můj tip zní: Pomerančovou kůru strouhejte opravdu najemno a jen z dobře omytého bio pomeranče. Stačí jí málo. V hotovém likéru pak nevyčnívá, spíš mu dodá ten nenápadný tón, díky kterému nechutná jen sladce, ale o něco dospěleji. Proč je domácí vaječný likér tak oblíbený
Vaječný likér je jedna z těch
domácích dobrot, které se u nás vytahují hlavně kolem svátků. Trochu stará škola, trochu pohodlí, hodně vzpomínek. Nalije se do malé skleničky, nechá pořádně vychladit a i obyčejný večer najednou působí slavnostněji. Recept má přitom skoro každá rodina trochu jiný. Někde se směs zahřívá, jinde se dělá rychle zastudena. Recept na krémový vaječný likér
Doba přípravy: 15 minut Počet porcí: asi 1,4 litru Nejlepší podávání: dobře vychlazené Ingredience pro přípravu 150 g cukru krystal 5 ks žloutků 10 g vanilkového cukru 20 g jemně nastrouhané pomerančové kůry z bio pomeranče 500 g slazeného kondenzovaného mléka 400 ml neslazeného kondenzovaného mléka 350 ml tuzemského rumu Postup přípravy domácího vaječňáku
1. Do větší mísy dejte
žloutky, cukr krystal a vanilkový cukr. Ručním elektrickým šlehačem šlehejte několik minut, až vznikne hustá světlá pěna. Tohle není krok, který by se vyplatilo odbýt; čím lépe jsou žloutky našlehané, tím jemnější bude hotový likér.
Zdroj: JustCook-cz, Základ si vyšlehejte do husté světlé pěny.
2. Přisypte
jemně nastrouhanou pomerančovou kůru a krátce ji zašlehejte do pěny. Kůra má být opravdu drobná. Větší kousky by v likéru zbytečně rušily, hlavně při pití z menší skleničky. Zdroj: JustCook-cz, Přisypte opravdu drobně nastrouhanou pomerančovou kůru.
3. Přilijte
slazené kondenzované mléko a potom také neslazené kondenzované mléko. Směs znovu prošlehejte, aby byla hladká, spojitá a bez viditelných stop žloutkové pěny. Zdroj: JustCook-cz, Přilijte neslazené kondenzované mléko. Pak přichází rum
4. Přilévejte ho pomalu, nejlépe po částech. Mezitím míchejte nebo krátce šlehejte na nižší výkon, aby se alkohol se směsí dobře propojil a likér se zbytečně nerozbil.
5. Hotový likér ochutnejte. Pokud chcete výraznější chuť, přidejte ještě trochu
rumu. Jen opatrně, protože větší množství ho může naředit a ubrat mu krémovou konzistenci. Zdroj: JustCook-cz, Nakonec nalijte alkohol.
6. Likér přes trychtýř přelijte do čistých, dobře uzavíratelných
lahví. Uložte ho do lednice alespoň na několik hodin. Když vydrží do druhého dne, bývá chuť o poznání uhlazenější. Zdroj: se svolením JustCook-cz, Recept na Domácí rychlý vaječný likér, který chutná lépe než kupovaný
7. Podávejte dobře
vychlazený, nejlépe v malých skleničkách. Skladujte v lednici a spotřebujte v krátké době, protože jde o nepasterizovanou variantu se žloutky. Rady a co dělá vaječný likér jemný a ne těžký Pokud se syrových žloutků nechcete držet, použijte pasterizované žloutky. V doplňujících podkladech se uvádí množství přibližně 130 g. Když likér po vychlazení příliš zhoustne, přidejte při podávání lžíci mléka a lahev dobře protřepejte. V menších lahvičkách vypadá jako domácí dárek velmi dobře. Stačí přidat jmenovku a hlavně ho nechat v chladu.
U studených rychlých receptů bývá základ často skoro stejný, rozdíl dělají hlavně poměry a malé detaily. Ty nejstručnější verze si vystačí se
žloutky, kondenzovaným mlékem a tuzemákem, což je vidět i u běžných expresních postupů. Jiné domácí recepty přidávají smetanu a žloutky s cukrem šlehají asi 3 až 4 minuty, aby měl likér lehčí, nadýchanější základ.
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