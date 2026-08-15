Ani mouka, ani cukr. Nejjemnější slaďoučké lívance uděláte ze dvou úplně jiných surovin

Tajemství sladké chuti ukrývá obyčejné jablko
Lívance patří mezi snídaně, které se dají připravit na desítky způsobů. Klasické kynuté těsto však vyžaduje mouku, cukr, mléko a čas na kynutí. Existuje ale jednodušší varianta, ve které hlavní práci odvedou jablka a ovesné vločky. Právě nastrouhaná jablka dodají těstu přirozenou sladkost a zároveň vlhkost, zatímco jemné nebo rozmixované vločky mohou posloužit jako základ těsta místo klasické mouky.
Pro výraznější chuť se do jablečných lívanců hodí skořice. Ta samotnou sladkost nevytvoří, ale jablko se skořicí tvoří výraznou chuťovou kombinaci, která se v podobných receptech používá právě proto, že není potřeba přidávat velké množství cukru. U receptu na jablečné lívance se o sladkou chuť postarají jablka, pokud vyberete vhodný sladký druh.
Ovesné vločky nejsou jen náhrada mouky
Pokud chcete připravit opravdu jemné lívance, vyplatí se použít jemné ovesné vločky, případně běžné vločky krátce rozmixovat. V těstě potom nebudou působit hrubě a po smíchání s nastrouhaným jablkem postupně změknou. Právě odležení těsta je důležitým krokem, vločky potřebují čas, aby nasály tekutinu z dalších surovin.
Ovesné vločky mají navíc oproti klasické bílé mouce vyšší obsah vlákniny a ta ovlivňuje vstřebávání glukózy a může přispívat ke snížení hladiny cholesterolu. Právě vláknina je jedním z důvodů, proč mohou být ovesné vločky vhodnou součástí snídaně. Doporučený denní příjem vlákniny pro dospělého člověka se pohybuje kolem 25 gramů, přičemž Češi dosahují v průměru asi polovinu této hodnoty.
Jak připravit jablečné lívance bez klasické mouky
Na základní těsto budete potřebovat jablka, jemné ovesné vločky, vejce a bílý jogurt. Jablka nastrouhejte najemno, vejce rozšlehejte a smíchejte s jogurtem. Potom přidejte vločky a skořici. Směs nechte odležet, aby vločky změkly a nasákly část tekutiny.
Důležitá je výsledná konzistence. Těsto nesmí být tekuté jako těsto na palačinky, ale zároveň nesmí být příliš tuhé. Pokud je po odležení příliš řídké, pomohou další vločky. Když naopak příliš zhoustne, lze ho upravit trochou jogurtu.
Na rozpálenou pánev potom stačí dávat menší porce těsta. Lívance je lepší dělat spíše menší, protože se snáze obracejí a propečou. Lívanečník s nepřilnavým povrchem je ideální volbou. Jakmile se spodní strana zpevní a na povrchu se začnou objevovat známky propečení, otočte je a krátce opečte také z druhé strany.
pánev na lívance | Zdroj: arazu / Shutterstock Cukr není potřeba, ale záleží na jablkách
U tohoto receptu je důležitá jedna věc: sladkost nebude vždy stejná. Hodně záleží na konkrétním druhu a zralosti jablek. Sladší jablka dodají těstu výraznější chuť, kyselejší odrůdy vytvoří méně sladký výsledek. Právě proto není nutné automaticky přisypávat cukr. Pokud jsou jablka dostatečně sladká, obejde se recept bez něj.
Pokud jsou lívance méně sladké, zkuste med.
Kromě skořice lze chuť upravit také vanilkou, vanilkovým extraktem nebo trochou perníkového koření. Základní recept ale funguje i bez dalších dochucovadel.
Na talíři rozhoduje poslední krok
Jablečné lívance se dají jíst samotné, ale dobře fungují také s bílým jogurtem, skyrem, tvarohem nebo kefírem. Právě kombinace jablek, skořice a kyselého mléčného výrobku vytvoří výraznější kontrast než samotné těsto. Lze servírovat se zakysanou smetanou, tvarohem, čokoládovou polevou,oříškovým krémem nebo oblíbenou zavařeninu či s čerstvým ovocem.
Pokud chcete zachovat myšlenku receptu bez mouky a bez přidaného cukru, není nutné lívance zasypávat cukrem ani polévat sladkým sirupem. Stačí je doplnit jogurtem a několika kousky čerstvého ovoce. Výsledkem je snídaně, ve které sladkou chuť obstará především ovoce.
Nejde o žádnou speciální zdravou směs ani drahou náhražku mouky. Základ tvoří jablko a obyčejný oves, které se při správném zpracování promění v měkké, voňavé a přirozeně nasládlé lívance.
Zdroje článku:
dumazahrada.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Lída Kropáčková