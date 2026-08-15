Tohle zbouralo kina po celém světě. Dnes ve 20:20 vytáhne Nova dobrodružný trhák, který nikdy neomrzí

Je sobotní večer a voláte po pořádné akci? Představte si velkofilm s rozpočtem přesahujícím čtyři miliardy korun, kde se střetává hollywoodská hvězda devadesátek s legendou asijských bojových umění. Exotická dobrodružství, starověké kletby a nemrtvá armáda číhající v hlubinách historie.
Jenže tohle není jen další popcornový blockbuster. Za kulisami se odehrávalo drama hodné vlastního filmu – odmítnutá role kvůli absurdnímu věkovému rozdílu, herec natáčející s vysokými horečkami a produkce, která se rozhodla události tohoto filmu nezařadit do budoucího kánonu série.
Co se vlastně stalo?
Když čínský císař probudí peklo a Fraser bojuje s horečkami
Řeč je o snímku Mumie: Hrob Dračího císaře z roku 2008. Brendan Fraser se vrací jako Rick O’Connell, tentokrát po boku Jet Li coby krutý Dračí císař. Režie se ujal Rob Cohen, scenáristé Alfred Gough a Miles Millar přesunuli děj z egyptských pyramid do čínských chrámů.
Příběh začíná v roce 1946. Rickův dospělý syn Alex nechtěně probouzí mumifikovaného tyrana, jehož terakotová armáda hrozí zničit svět. Otec se synem musí zastavit staletou kletbu dříve, než bude pozdě.
Rozpočet? Úctyhodných 145 milionů dolarů v roce 2008. Přepočteno na dnešní inflaci by produkce stála přibližně 210 milionů USD, tedy kolem 4,9 miliardy korun. Každý záběr je plný peněz – od masivních dekorací po digitální efekty terakotové armády.
Sto tun soli místo plastu a zápal plic uprostřed natáčení
Když štáb natáčel scény z mrazivých Himalájí, tvůrci odmítli levný umělý sníh. Místo toho použili neuvěřitelných 100 tun Epsomské soli. Výsledek? Dokonale realistická zimní krajina, která vypadá na plátně naprosto přesvědivě.
Pro herce to ale znamenalo peklo. Jeden z nich – představitel oblíbené komické postavy – během natáčení onemocněl těžkým zápalem plic. S vysokými horečkami pokračoval v práci, aby nezdržoval nákladnou produkci. Naprostý profesionalismus za cenu vlastního zdraví.
Režisér Rob Cohen, který v mládí studoval antropologii, byl asijskou tematikou dlouhodobě fascinován. Když dostal nabídku na třetí Mumii, okamžitě souhlasil. Mohl konečně promítnout své znalosti čínské mytologie a historie do velkého hollywoodského plátna.
Pravda o odmítnuté roli: Jedenáct let nestačí na matku
Kolem neúčasti Rachel Weisz koluje spousta mýtů. Internetem se šíří teorie o nespokojenosti se scénářem nebo finančních sporech. Realita je prozaičtější a logičtější.
Herečka prostě odmítla hrát matku dospělého jednadvacetiletého syna, kterého ztvárnil Luke Ford. Věkový rozdíl mezi nimi činil pouhých 13 let – na plátně by to působilo absurdně. Navíc se jí narodil syn a nechtěla na měsíce odjet natáčet do Číny.
Roli Evelyn převzala Maria Bello. Změna obsazení se však stala terčem kritiky fanoušků, kteří Weisz zbožňovali.
Čtyři sta milionů v tržbách, ale vymazáno z historie
Film celosvětově vydělal solidních 403 milionů dolarů. Finanční úspěch, který by měl zajistit pokračování. Přesto u kritiků a skalních fanoušků tvrdě narazil.
Legendární Roger Ebert z Chicago Sun-Times tehdy napsal: „Sice na tom filmu nemohu po filmové stránce téměř nic obhajovat, ale pravdou je, že mě bavila a rozveselila skoro každá jeho minuta.“
Jeden z věrných diváků dodává: „I přes změnu herečky v roli Evelyn a přesun z Egypta do Číny je to pořád skvělá, dynamická jízda plná triků, humoru a skvělé akce. Jet Li jako záporák je vynikající a scény v Himalájích mají skvělou atmosféru.“
Rozporuplné přijetí vedlo k radikálnímu kroku. Tvůrci nově připravovaného čtvrtého dílu se rozhodli události tohoto filmu kompletně vyškrtnout z kánonu a navázat přímo na druhý díl z roku 2001. Jako by třetí Mumie nikdy neexistovala.
Sobotní večer s nemrtvou armádou – nenechte si ujít
Chcete si připomenout tento vizuálně podmanivý souboj s terakotovou armádou? Máte jedinečnou šanci. Mumie: Hrob Dračího císaře uvidíte na Nově (Nova HD) v sobotu 15. srpna 2026 ve 20:20.
Brendan Fraser v akční formě, Jet Li jako charismatický záporák, exploze čínské mytologie a sto tun soli místo umělého sněhu. Sobotní večer jako stvořený pro pohodové dobrodružství.
Dáte šanci filmu, který oficiální série vymazala z paměti? Nebo patříte mezi ty, kdo bez Rachel Weisz Mumii nechtějí?
Zdroje článku: skyshowtime.com, csfd.cz, TV program stanice Nova na dnes a celý týždeň | tv-program.sk, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá