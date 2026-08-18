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Strašák jménem Alzheimerova choroba nikdy nepřichází neohlášen. Rozpoznejte příznaky včas

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Alzheimerova choroba je obávaným onemocněním, jehož první náznaky se mohou objevit již v produktivním věku. Tento typ stařecké demence je nepředvídatelný a v mnoha případech také těžko rozpoznatelný. Existuje však několik jemných varovných signálů, které mohou napovědět, že něco není v pořádku.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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