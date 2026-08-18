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Hypertenze je tikající bomba. Soustřeďte se na prevenci, včasná diagnóza je rozhodující

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Vysoký krevní tlak zvyšuje riziko vzniku mnoha závažných zdravotních problémů, včetně srdečních chorob, cévních mozkových příhod a onemocnění ledvin. Odhaduje se, že téměř každý šestý člověk na světě trpí hypertenzí. Existuje jasný vztah mezi jejím výskytem a rozvojem aterosklerózy a ischemické choroby srdeční, která může vést k infarktu myokardu, proto nelze hypertenzi brát na lehkou váhu.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Krasnezeny.eu

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