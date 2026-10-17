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Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a Třetina

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Dennívýzva
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Druhé kolo senátních voleb na Znojemsku a ve městě Brně má své vítěze. Současného jihomoravského hejtmana, který křeslo získal již v minulý týden, v horní komoře doplní dva muži obhajující svůj mandát.
Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a Třetina

Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a Třetina

Zdroj: ODS, TOP 09
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 13:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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