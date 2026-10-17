Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a Třetina

Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a TřetinaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jihomoravané vybrali své senátory. Grolicha doplní Papoušek a TřetinaZdroj: ODS, TOP 09
Článek byl publikován 17.10.2026 13:55
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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