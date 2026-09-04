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Alibismus Bílého domu: Vance popírá válku s Íránem a ignoruje prchající republikány

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S blížícími se podzimními volbami roste v řadách republikánů nervozita z toho, jak vleklý a nepopulární konflikt s Íránem ovlivní jejich šance u volebních uren. Viceprezident JD Vance ale místo uklidnění situace přišel s naprosto absurdní taktikou – rozhodl se předstírat, že žádná válka vlastně neprobíhá.
J. D. Vance

J. D. Vance

Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2rQhy1Z
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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