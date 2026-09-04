Alibismus Bílého domu: Vance popírá válku s Íránem a ignoruje prchající republikány

Reklama
2 min
Alibismus Bílého domu: Vance popírá válku s Íránem a ignoruje prchající republikányPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
S blížícími se podzimními volbami roste v řadách republikánů nervozita z toho, jak vleklý a nepopulární konflikt s Íránem ovlivní jejich šance u volebních uren. Viceprezident JD Vance ale místo uklidnění situace přišel s naprosto absurdní taktikou – rozhodl se předstírat, že žádná válka vlastně neprobíhá.
J. D. Vance
Zdroj: Foto: Flickr/Gage Skidmore (CC BY-SA 2.0) https://flic.kr/p/2rQhy1Z
Reklama
Spasitel, kterého nikdo nevolal: Nepopulární Trump slibuje zachránit republikány třicetidenní ofenzivou
Zatímco republikánští kandidáti trnou hrůzou z blížících se kongresových voleb a padajících preferencí,...
Obyčejná lidská závist, nebo populismus? Konečná brojí proti penězům pro prezidenta
Kateřina Konečná ani po volebním debaklu neskládá zbraně. Tato velmi silná žena prostě musí za každou cenu...
„Chudí a zaostalí.“ Trump arogantně vnucuje lidem AI datacentra a vlastní voliči ho už posílají k šípku
Prezident Donald Trump se v předvolebním období pouští do další riskantní hry, tentokrát přímo se svými...
Jan Hrušínský na síti. Pomozte Babišovi ke spravedlivému soudnímu procesu
Herec Jan Hrušínský je známý nejen díky mnoha snímkům, divadelním představením a divadlu Na Jizerce. Na...
Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
Jak poznat dobrý burčák? Nemusíte být znalci, abyste už nikdy nešlápli vedle
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:30
Kouč Rada promluvil o Čvančarovi: Na jeho výstřelky mě upozorňoval i majitel Pelta
SportyŽivě
dnes, 09:08
3 min
Danny Boyle a vzestup bulváru. V řízném traileru na drama Ink se vizuální styl utrhl ze řetězu
Kinobox.cz
dnes, 09:06
1 min
Litovel otevřela novou sportovní halu. Využijí ji školy, kluby i veřejnost
Hanácká Drbna
dnes, 09:04
1 min
Za rizikový výrobek zavře policie obchod. Umožňuje to radikální novela z pera koalice
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:02
Reklama
Muškáty po teplém pátku neuklízejte. Větší problém může přijít až po následném dešti
Trendy Život
dnes, 09:00
4 min
Toaletní papír končí. Nový trend je šetrnější k pokožce a více hygienický
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Macechy nebývají kladné postavy. Tato žena ale překročila všechny meze
Světkreativity
dnes, 08:54
2 min
V Nepálu záchranáři z tunelu elektrárny vyprostili živého čínského pracovníka
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:51
Roztomilé posily u policie: Štěňata Vuky a Soňa cvičí na ochránce a specialistku
Liberecká Drbna
dnes, 08:50
1 min
Reklama
V Argentině se v desáté minutě přestane hrát fotbal. Celé soutěže dostaly jednu minutu na Messiho
Vše o sportu
dnes, 08:48
3 min
Pytel do odpadkového koše vkládá téměř každý stejným způsobem. Právě při této rutině však vzniká zásadní chyba
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:46
3 min
Příběh ze školní lavice
i60.cz
dnes, 08:40
1 min
Přestaňte používat hesla, existuje jasně lepší alternativa. Nemusíte si nic pamatovat a phishing na vás nezabere
Mobify.cz
dnes, 08:37
4 min
S čím na mě vyrukují? Macinka prozradil, co měl v kapse během podivného rozhovoru
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:36
Reklama
Karamelový medovník s ořechovým posypem: Když ho necháte správně odležet, bude se doslova rozplývat na jazyku
Cooky.cz
dnes, 08:34
5 min
Adrenalin vytryskl, Nosková odmítla komentovat zvláštní gesto. Američanům se omluvila
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:33
Norris zakládá vlastní stáj. Mladým talentům chce otevřít cestu až do formule 1
SportWin
dnes, 08:32
1 min
Podzimní prázdniny přijdou dřív, než se zdá. Rodiče pracující na směny by je měli řešit už v září
Byznys trendy
dnes, 08:30
4 min
Kdo má doma tohoto papouška, může chtít po sběratelích 10 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
3 min
Reklama
Velikonoční ostrov: Nové poznatky boří předchozí tvrzení o ekocidě ostrova. Na vině jsou hlodavci a otrokáři
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Situace na bojišti se vyvíjí, ale ne ve prospěch Kyjeva, vzkázal Kreml Trumpovi
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:30
Turisté si v Chorvatsku objednali jen palačinky. Číšník je podle jejich slov z restaurace vyhodil
Trendy Život
dnes, 08:26
2 min
Jiří Langmajer vyrazil s tátou na túru: Jde o důležitý posun po letech komplikovaného vztahu
In-lifestyle.cz
dnes, 08:25
3 min
Ulice: Blanka stojí mezi Veronikou a Patrikem a ví víc, než by chtěla. Jedno rozhodnutí může změnit všechno
VIPživot.cz
dnes, 08:25
2 min
Reklama
SuperStar: Calin boduje, na Farnou se valí kritika. „Vyměňte ji za někoho lidského," píšou diváci
VIPživot.cz
dnes, 08:22
3 min
Tramvaják Mirek nabídne byt čtyřem ztroskotancům, pak o něj uzavře sázku. Boží plán na Nově slibuje průšvihy i slzy
VIPživot.cz
dnes, 08:22
3 min
Poloha při spánku ovlivní jeho kvalitu. Obzvláště jedna je nevhodná
Krasnezeny.eu
dnes, 08:22
1 min
Sobota chutná líp z jednoho plechu: 5 kombinací, které vypadají jako brunch z bistra a skoro se nedají pokazit
Poudree.cz
dnes, 08:22
6 min
Kriminálka Anděl přitvrdila natolik, že Nova donutila režiséra ubrat. Případ kanibala z darknetu děsil i vlastní tvůrce
VIPživot.cz
dnes, 08:21
2 min
Reklama
Filip Turek porovnal komunistickou minulost Chlada, Babiše a prezidenta Pavla: Jeho bizarní obhajoba zarazila diváky
In-lifestyle.cz
dnes, 08:21
5 min
Papriky pod 7 °C začnou tmavnout a hnít. Většina Čechů je přitom dává přesně tam, kde se zkazí nejrychleji
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:20
2 min
Velké finále Diamantové ligy? Russell chystá útok na vousatý rekord Kratochvílové, česká kometa Manuel vyzve v Bruselu královnu čtvrtky
SportWin
dnes, 08:18
2 min
Dcera Moniky Bagárové nastoupila do školy: Zpěvačka ukázala jejich první velký den
In-lifestyle.cz
dnes, 08:17
3 min
Nicole Šáchová prozradila, jak poznala manžela. „Stalkoval mě na kolejích, pak mi hodil dopis pod dveře," řekla
VIPživot.cz
dnes, 08:16
4 min
Reklama
Dokonalé křivky nevznikají pouze díky cvikům na břicho. Účinnější cesta může využívat přirozených předností ženského těla
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:16
3 min
Nejlevnější jídlo v celé EU a moře, které v září drží krásných 23 °C: Do této destinace se nově létá 4x týdně
Světkreativity
dnes, 08:15
4 min
Výroční pětitisícovka připomene 100 let Národní banky Československé
Trade-off
dnes, 08:15
1 min
Ze starých mobilů jsou dnes sběratelské poklady: Tyto modely snadno prodáte i za 20 000 Kč
Světkreativity
dnes, 08:14
2 min
Infarkt vůbec nezačíná bolestí na hrudi: Těchto 5 příznaků může člověka zachránit v moment, kdy má ještě spoustu času
Světkreativity
dnes, 08:14
2 min
Reklama
Reklama
Babiše zlákala unikátní Tesla. „Hned si to u vás objednávám," halasil na prodejce
Taneční maraton si vybral daň. Partner Petry Nesvačilové skončil s krvavým zraněním
Podle meteorologů přijde v Evropě drsná změna počasí. Tohle 90 % Čechů vůbec nečeká
Lela Vémola má nové BMW za tři miliony. Modelka tak vytřela zrak bývalému manželovi
Artur Ryno maloval pravoslavné ikony. V sedmnácti vedl gang, který v Moskvě vraždil lidi podle vzhledu
Reklama
Reklama