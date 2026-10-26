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Jeden přepínač, mnoho zážitků ve sprše

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Dnešní ruční sprchy nabízejí mnohem víc než jen jeden univerzální proud. Dá se říct, že i obyčejným sprchovým sluchátkem si můžete ve vaší koupelně zařídit malé soukromé wellness.
Sprchové baterie poskytují více proudů

Sprchové baterie poskytují více proudů

Zdroj: Hansgrohe
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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