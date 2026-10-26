Jeden přepínač, mnoho zážitků ve sprše

Dnešní ruční sprchy nabízejí mnohem víc než jen jeden univerzální proud. Dá se říct, že i obyčejným sprchovým sluchátkem si můžete ve vaší koupelně zařídit malé soukromé wellness.
Výběr správné ruční sprchy se může zdát jako detail, ale je to investice do každého vašeho rána i večera. Tak si dopřejte ten nejlepší proud!
Barva sprchové hlavice by měla být stejná, jako ostatní baterie v koupelně. Zdroj: Grohe Plast versus kov
Většina ručních sprch je dnes vyrobena z tvrzeného ABS plastu s povrchovou úpravou. Plast je totiž lehký, takže rychle neunaví ruku, která sprchu drží, je levnější a hlavně se neohřívá tak rychle jako kov, tedy nehrozí popálení o rukojeť při velmi horké vodě. Navíc při pádu do vany nebo sprchové vaničky eliminuje její poškození. Druhou kategorii materiálů tvoří kov, a to mosaz nebo nerez
. Celokovové sprchy působí luxusnějším dojmem, mají vyšší hmotnost a extrémní odolnost. Jsou častou volbou do minimalistických, designových koupelen, kde se klade důraz na dlouhověkost a autentický materiál. Co se týče barev, kromě klasického chromu dnes vede matná černá, bílá, kartáčované zlato nebo grafitová šedá. Zdroj: Ravak Jeden proud nestačí
Mnoho modelů ručních sprch je vybavené přepínačem (buď otočným prstencem, nebo moderním tlačítkem), který vám umožní měnit intenzitu vody podle nálady. Standardně můžete vybírat ze tří až čtyř druhů proudů – rain, massage, mist a jet. Rain neboli déšť nabízí klasický, široký proud, který simuluje letní deštík. Je ideální pro každodenní mytí a splachování šamponu. Masážní proud Massage je pulzující proud vody, který míří na konkrétní body. Je skvělý pro uvolnění ztuhlých svalů krku a ramen po dlouhém dni v kanceláři. Mlžný proud mist spustí na tělo velmi jemné kapičky, které vytvářejí osvěžující oblak. Tento režim je nesmírně relaxační a šetrný k pleti, navíc často spotřebuje méně vody. Naopak silný a úzký proud jet oceníte nejen při masáži, ale i při vyplachování vany či sprchového koutu během úklidu.
K čemu jsou ty „gumové kolíčky“?
Možná jste si všimli, že moderní sprchy mají trysky zakončené drobnými silikonovými výstupky. Nejsou tam pro parádu. Jde o takzvaný EasyClean systém, který bojuje proti největšímu nepříteli sprch – vodnímu kameni. Díky pružnosti silikonu stačí po tryskách občas jen přejet prstem nebo dlaní. Tím se usazený vodní kámen jednoduše vydrolí a neucpává vývody vody. Bez těchto kolíčků byste museli sprchu mnohem častěji namáčet v octu nebo používat agresivní chemii.
Zdroj: Hansgrohe Jak udržet sprchu v kondici
Aby sprcha sloužila roky a vypadala stále skvěle, držte se několika zásad. K čištění povrchu zásadně nepoužívejte drátěnku. Povrch (zejména ten černý matný) čistěte jen měkkým hadříkem. Vyhněte se silným abrazivním čisticím pískům, chemikáliím a upřednostněte přírodní kyseliny. Pokud je sprcha silně zanesená vodním kamenem, ponořte ji na hodinu do roztoku vody a octa nebo kyseliny citronové a máte vyhráno. Pokud sprcha stříká bokem nebo kape u spoje s hadicí, obvykle stačí vyměnit malé gumové těsnění za pár korun.
Zdroj: Tchibo Trendy reprezentuje ekologie a minimalismus
Výrobci v dnešní době dbají na úsporu vody. Takto šetrné sprchy většinou nesou označení Eco-Smart a díky přimíchávání vzduchu do vody (provzdušňování) dokážou snížit spotřebu vody až o 50 %, aniž byste poznali rozdíl v tlaku. Je to dobré pro vaši peněženku i pro planetu. K úspoře vody přispívá i tlačítkové ovládání. Místo nepohodlného otáčení mokrou rukou se prosazují tlačítka Select, která umožňují přepínat proudy jedním kliknutím palce. V neposlední řadě tady máme špičkové modely, jež v sobě mají integrovaný displej (poháněný proudem vody, bez baterií), který vám ukazuje aktuální teplotu vody nebo kolik litrů jste už během sprchování spotřebovali.
Zdroj info: Autorský text a Hansgrohe, Koupelny Ptáček Zdroj: Axor Hansgrohe Fotogalerie Sprchové baterie poskytují více proudů. Zdroj: Hansgrohe Zdroj: Hansgrohe Na trhuje sprcha, ze které rovnou teče i mýdlo. Zdroj: Grohe Zdroj: Grohe Zdroj: Ravak Zdroj: Kaufland Zdroj: Siko Zdroj: Jika Zdroj: Ravak Zdroj: Houseland Zdroj: Ravak Zdroj: Grohe Zdroj: Bernstein Zdroj: Grohe