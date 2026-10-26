Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Konec odhadování při vaření. Electrolux usnadňuje přípravu pokrmů podle online receptů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Recepty z internetu dnes zachraňují rychlé večeře během týdne, víkendové pečení i momenty, kdy doma zůstane pár surovin a člověk neví, co z nich připravit. Stačí pár kliknutí a na obrazovce se objeví recept na domácí chléb, šťavnaté maso nebo koláč, který vypadá jako z kavárny. Trouby jsou už tak sofistikované, že se z každého může stát domácí šéfkuchař […]
Konec odhadování při vaření. Electrolux usnadňuje přípravu pokrmů podle online receptů

Konec odhadování při vaření. Electrolux usnadňuje přípravu pokrmů podle online receptů

Zdroj: Electrolux
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:34

Reklama
Další články z Home-in-Cube
Když se design potká s intuicí. Baterie Revers mění zažité principy
Když se design potká s intuicí. Baterie Revers mění zažité principy
Jeden přepínač, mnoho zážitků ve sprše
Jeden přepínač, mnoho zážitků ve sprše

Dnešní ruční sprchy nabízejí mnohem víc než jen jeden univerzální proud. Dá se říct, že i obyčejným...

Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?
Domácí kamera může pustit cizí oči až do obýváku. Jak ji zabezpečit?

Domácí kamera přináší příjemný pocit jistoty. Během dovolené zkontrolujete byt, z práce se podíváte na psa...

Lucerny z plechovek rozzáří zahradu
Lucerny z plechovek rozzáří zahradu

Nahromadily se vám doma plechovky od barev, zeleniny či kompotů? Proměňte je v kouzelné lucerny, které...

Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?
Můžete vstoupit na sousedův pozemek, když rekonstruujete?

Vlastníte dům, který je potřeba opravit, a abyste se k němu dobře dostali, musíte vstoupit na sousedův...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

Všechny články tohoto autora →
Home-in-Cube
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.