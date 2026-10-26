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Jaké světlo používat ráno, odpoledne a večer? Využijte nový trend: Human Centric Lighting

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Ve světě, kde je naše denní rutina ovlivněna umělým osvětlením více než kdy dříve, začíná být otázka „Jaké světlo je pro nás nejlepší?“ stále důležitější. Správný výběr světla během dne totiž nemusí být jen záležitostí estetiky nebo praktičnosti, ale může výrazně ovlivnit naši pohodu, náladu i kvalitu spánku.
Důležité je vybrat svítidlo se správnou barvou světla

Důležité je vybrat svítidlo se správnou barvou světla

Zdroj: Aulix lighting
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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