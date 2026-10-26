Jaké světlo používat ráno, odpoledne a večer? Využijte nový trend: Human Centric Lighting

Ve světě, kde je naše denní rutina ovlivněna umělým osvětlením více než kdy dříve, začíná být otázka „Jaké světlo je pro nás nejlepší?“ stále důležitější. Správný výběr světla během dne totiž nemusí být jen záležitostí estetiky nebo praktičnosti, ale může výrazně ovlivnit naši pohodu, náladu i kvalitu spánku.
Ranní světlo: Probuzení pro tělo i mysl
Ráno je ideální volbou světlo, které napodobuje jasné denní slunce. To znamená studené bílé světlo s vyššími teplotami chromatičnosti kolem 5000 až 6500 Kelvinů. Toto světlo napomáhá potlačit tvorbu melatoninu – hormonu spánku – a zároveň zvyšuje hladinu kortizolu, což nám dodává energii a zlepšuje pozornost.
Doporučuje se tedy ráno vystavit se co nejvíce přirozenému dennímu světlu, a pokud jste uvnitř, použít umělé osvětlení s podobnými vlastnostmi. Moderní světelné zdroje, které nabízejí možnost regulace barevné teploty, jsou skvělým pomocníkem.
Ráno je ideální volbou světlo, které napodobuje jasné denní slunce. Zdroj: Aulix Lighting Odpolední světlo: Udržení bdělosti bez přetížení
Odpoledne by mělo světlo zůstat stále dostatečně světlé a chladné, ale už trochu méně intenzivní než ráno. Teplota chromatičnosti může být kolem 4000 až 5000 K. Toto světlo podporuje koncentraci a produktivitu, aniž by organismus nadměrně stimulovalo.
Je dobré vyhnout se příliš mdlému nebo příliš teplému osvětlení, které může způsobit ospalost nebo únavu. V práci, doma i ve škole tak pomáhá udržet správný rytmus a vyhnout se poklesu energie v odpoledních hodinách.
Odpoledne by mělo světlo zůstat stále dostatečně světlé a chladné, ale už trochu méně intenzivní než ráno. Zdroj: Aulix lighting Večerní světlo: Cesta k dobrému spánku
S přibývajícím večerem je potřeba světlo ztlumit a přejít na teplejší odstíny. Barevná teplota by měla být mezi 2700 až 3000 K, tedy blízká teplému žárovkovému světlu. Takové světlo nenarušuje produkci melatoninu a připravuje tělo na odpočinek. Vyhněte se modrému světlu z displejů a zářivek s vyšším modrým podílem, protože brání uklidnění a usínání. V ideálním případě používejte osvětlení s možností stmívání a teplejšími tóny už několik hodin před spaním.
Večer oceníme ambientní osvětlení. Teplý zdroj světla a můžeme světlo stmívat. Zdroj: Aulix lighting Human Centric Lighting – Nový trend v osvětlení
Human Centric Lighting (HCL) je koncept, který integruje poznatky o biologickém rytmu člověka do navrhování osvětlení. Cílem je podporovat jeho přirozené denní cykly pomocí proměnlivého světla, které se mění během dne stejně jako přírodní světlo. HCL osvětlení pracuje s dynamikou barevné teploty a intenzity a nabízí tak environmentální podmínky, které podporují energii, soustředění i relaxaci. Tento přístup je revoluční nejen pro pracoviště, školy nebo nemocnice, ale čím dál více i pro domácnosti.
Pečovat o světlo, které nás obklopuje, znamená pečovat o své zdraví a kvalitní spánek. Ranní jasné a studené světlo nás vyburcuje, odpolední mírně chladné pomáhá zvládat úkoly a večerní teplé světlo nás připraví na odpočinek. S využitím principu Human Centric Lighting můžeme světlo přizpůsobit našim potřebám a výrazně tak zlepšit kvalitu života.
Světlo ovlivňuje nejen to, co vidíme, ale i to, jak se cítíme. Vyzkoušejte to a ráno se probouzejte svěží, odpoledne buďte soustředění a večer připraveni na hluboký spánek.
Zdroj info: Aulix lighting