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Je vám špatně, když koukáte do telefonu v autě? Android 17 přináší funkci, která problém řeší netradičním způsobem

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Google do Androidu 17 přidal systémovou funkci, která na okrajích displeje zobrazuje pohyblivé bubliny reagující na jízdu auta a má zmírnit nevolnost.
Telefon Android 17 Google funkce Motion Assist

Telefon Android 17 Google funkce Motion Assist

Zdroj: Mishaal Rahman
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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