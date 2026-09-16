Je vám špatně, když koukáte do telefonu v autě? Android 17 přináší funkci, která problém řeší netradičním způsobem

Kdo někdy zkusil v jedoucím autě číst zprávy nebo procházet sociální sítě a po pár minutách cítil zvedající se žaludek, ví, jak nepříjemný ten pocit je. Od 1. září 2026 nabízí Android 17 v rámci takzvaného September Android Drop funkci jménem Motion Assist. Netradiční je na ní způsob, jakým proti nevolnosti bojuje: žádné prášky, žádný speciální filtr displeje ani změna jasu. Místo toho se na okrajích obrazovky objeví drobné vizuální bubliny, které se v reálném čase hýbou podle toho, jak auto zrychluje, brzdí a zatáčí. Google sám přitom mluví o zmírnění, ne o odstranění problému, a upozorňuje, že malé části uživatelů může být s funkcí dokonce hůř.
Proč je vám v autě špatně z telefonu
Za nevolností při koukání do displeje v jedoucím vozidle stojí takzvaný senzorický konflikt. Vestibulární systém ve vnitřním uchu hlásí mozku pohyb: zatáčku, brzdění, nerovnost silnice. Oči ale vidí stabilní, nehybný obsah na displeji pár desítek centimetrů od obličeje. Mozek dostává protichůdné signály a reaguje nevolností. Podle CDC jde o běžný fyziologický jev, kterému se odborně říká kinetóza. Náchylnost k ní je silně individuální, nejvyšší bývá u dětí mezi sedmým a dvanáctým rokem a častěji trpí lidé s migrénou nebo vestibulárními potížemi. Rozhodně ale nejde o okrajovou záležitost.
Motion Assist se snaží ten rozpor zmenšit. Bubliny v periferii displeje dodávají očím vizuální signál pohybu, který odpovídá tomu, co cítí tělo. Princip není úplně nový: Google Research publikoval studii o nenápadných vizuálních pohybových vodítkách už v roce 2014 a prokázal, že mohou snižovat nevolnost v simulátoru. Novější automobilová studie z roku 2023 ale upozorňuje, že vizuální vodítka sama o sobě nejsou univerzálním řešením pro každého.
Jak Motion Assist zapnout a přizpůsobit
Funkce vyžaduje dvě věci: Android 17 nebo vyšší a aktualizované Google Play Services. Pokud obojí máte, cesta v nastavení vede přes profil uživatele do sekce All services → Personal & device safety → Motion assist. Tam lze zapnout automatické spuštění ve vozidle. Telefon sám rozpozná, že se pohybuje v autě, a bubliny aktivuje.
🚗Motion assist is now generally available for devices running Android 17!— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 14, 2026
If you need to use your Android device while riding as a passenger in a vehicle, motion assist can help reduce motion sickness.
This feature shows small, subtle visual bubbles along your screen edges.… pic.twitter.com/KGiJgQk2xH
Google ale doporučuje přidat si Motion Assist i jako dlaždici do rychlého nastavení. Důvod je praktický: telefon nemusí pokaždé správně detekovat, že sedíte v autě, a ruční spuštění pak poslouží jako záloha. Upravit lze i vzhled bublin:
- Průhlednost – od jemně průsvitných po výraznější
- Barva a tvar – přizpůsobení estetickým preferencím
- Randomizace – bubliny se nechovají mechanicky, ale s mírnou nahodilostí
Důležité omezení: funkce je výhradně pro spolujezdce. Google výslovně varuje, že Motion Assist se nemá používat při řízení ani v situacích vyžadujících plnou pozornost.
Které telefony v Česku už Android 17 mají
Android 17 vyšel 16. června 2026 a jako první ho dostaly telefony Google Pixel prostřednictvím standardní OTA aktualizace. V Česku ale většina uživatelů používá Samsung nebo Xiaomi, a tam je situace různá.
Samsung je na tom lépe. Česká stránka One UI 9 uvádí první vlnu aktualizace pro Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 a Galaxy Z Flip8. Další modely mají následovat a konkrétní termíny Samsung směřuje do aplikace Samsung Members.
Xiaomi je zatím opatrnější. Ve veřejně dostupných oficiálních materiálech figuruje Android 17 developer preview pro Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra a Xiaomi 15T Pro. Samostatný harmonogram HyperOS 3 sice existuje, ale sám o sobě nezaručuje dostupnost Motion Assist, protože Google tuto funkci váže explicitně na Android 17, ne na konkrétní nadstavbu výrobce. Jasné české datum pro stabilní verzi s Motion Assist se u Xiaomi zatím nepodařilo dohledat.
Kdo stále běží na Androidu 16 nebo starším, bude muset počkat na aktualizaci. U telefonů bez slíbené podpory to v praxi může znamenat i výměnu zařízení.
Co Motion Assist neumí a jak si stojí vedle Applu
Motion Assist skutečně řešení nabízí, ale s jasně vymezenými limity. Google na stránce Android.com uvádí, že „výsledky se liší“, funkce „nemusí fungovat pro všechny uživatele“ a „malé procento lidí může zaznamenat zhoršení symptomů“. To není drobné písmo, je to férové upozornění, že biologie každého člověka reaguje jinak.
Apple přitom nabízí prakticky totéž pod názvem Vehicle Motion Cues už od iOS 18. Princip je shodný: animované body na okrajích displeje pro spolujezdce, ruční i automatické spouštění, úprava vzhledu. I Apple funkci omezuje na pasažéry a varuje před použitím za volantem. Google tedy neobjevil nový kontinent, spíš dorovnal konkurenci a přinesl řešení na platformu, kterou v Česku používá většina uživatelů smartphonů.
Otázka dopadu na baterii zůstává nezodpovězená. Google žádná čísla nezveřejnil. Funkce v reálném čase čte data z akcelerometru a gyroskopu a renderuje překryv na displeji, takže nějaká režie existovat musí. Bez nezávislého měření ji ale nelze vyčíslit.
Motion Assist je signál, že Google začíná vnímat telefon v autě nejen jako navigační nástroj, ale jako pasažérský displej s vlastními ergonomickými nároky. Není to zázračná pilulka proti kinetóze, je to první systémový pokus, jak problém starý jako smartphony samotné posunout z kategorie „prostě se nedívejte“ do kategorie „zkusíme s tím něco udělat“.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman