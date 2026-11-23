Funkce se jmenuje Visual Look Up a v iPhonech funguje už od iOS 15, tedy od roku 2021. Stačí otevřít fotografii, klepnout na informační tlačítko se symbolem hvězdiček a nechat systém analyzovat obsah snímku. Apple oficiálně uvádí podporu rozpoznávání rostlin, zvířat a jejich plemen, architektonických památek, soch, uměleckých děl, knih i jídla. Od iOS 17 přibyla také možnost rozpoznávat význam znaků a symbolů na různých předmětech, například na štítcích s pokyny k údržbě oblečení. S iOS 27 navíc přichází další vrstva v podobě AI funkce Visual Intelligence, která dokáže podobnou analýzu provést přímo prostřednictvím živého náhledu fotoaparátu. Není tedy nutné nejprve pořizovat fotografii.
Co přesně iPhone rozpozná a co ne
Visual Look Up není všemocný nástroj. Apple nikde nezveřejňuje procentuální úspěšnost rozpoznávání ani úplný seznam podporovaných druhů rostlin či symbolů na štítcích. Funkce nejprve vyhodnotí, zda je na snímku něco, co dokáže rozpoznat. Pokud si systém není dostatečně jistý, tlačítko se symbolem hvězdiček se vůbec nezobrazí. Nesnaží se tedy za každou cenu nabídnout výsledek, který by mohl být chybný.
U symbolů na štítcích oblečení Apple konkrétně uvádí rozpoznávání „významu znaků a symbolů na věcech typu cedulek s údržbou“. Neznamená to ale, že dokáže přečíst každý piktogram na jakémkoli štítku, zejména pokud je vybledlý, pomačkaný nebo špatně osvětlený. V praxi stačí vyfotit dostatečně čitelný štítek a iPhone se pokusí vysvětlit například to, zda symbol trojúhelníku povoluje bělení, nebo zda přeškrtnutý kruh znamená zákaz chemického čištění. Je to užitečný pomocník, nikoli neomylný odborník.
Kde funkci najít a jak ji spustit
Způsob spuštění Visual Look Up závisí na modelu iPhonu a na tom, co chcete rozpoznat:
- Uložená fotografie nebo zastavené video: Otevřete snímek v aplikaci Fotky na celou obrazovku, klepněte na informační tlačítko se symbolem hvězdiček a vyberte možnost Look Up. Funkce je dostupná také v Safari, Quick Look a na dalších místech, kde lze obrázek zobrazit na celé obrazovce.
- Živý náhled fotoaparátu (iOS 27): Spusťte Visual Intelligence pomocí tlačítka Camera Control, akčního tlačítka, zamykací obrazovky nebo Ovládacího centra. Namiřte fotoaparát na rostlinu, štítek nebo jiný objekt a zobrazte si výsledek analýzy.
- Snímky obrazovky (iOS 27): V Nastavení → Obecné → Snímání obrazovky zapněte funkci Automatic Visual Look Up. iPhone pak bude automaticky analyzovat objekty na pořízených snímcích obrazovky.
Důležité upozornění: základní Visual Look Up je dostupný na všech iPhonech kompatibilních s iOS 27, tedy od iPhonu 11 a iPhonu SE (2. generace) výše. Pokročilejší AI funkce Visual Intelligence je však vyhrazena modelům podporujícím Apple Intelligence. Patří mezi ně iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max a celá řada iPhone 16 a novější.
Háček pro české uživatele
Apple na své stránce dostupnosti funkcí neuvádí češtinu mezi podporovanými jazyky pro Visual Look Up. Čeština chybí také v seznamu jazyků podporovaných funkcí Apple Intelligence. V praxi to znamená, že některé možnosti můžete v Česku využívat, ale nejspolehlivější výsledky získáte po přepnutí jazyka zařízení nebo Siri do angličtiny. Názvy rostlin i vysvětlení symbolů pak budete dostávat především v angličtině.
Pokud jde o rozpoznávání českých druhů rostlin, Apple žádný regionální katalog nezveřejňuje. Funkce vychází z vizuální analýzy, takže není omezena pouze na rostliny z konkrétní země. Běžné středoevropské druhy by proto neměly představovat zásadní problém. U exotických nebo vzácných rostlin, které se v české přírodě vyskytují jen výjimečně, však může být úspěšnost nižší.
Není to novinka a není to jen Apple
Rozpoznávání objektů na fotografiích rozhodně není revoluční novinkou posledních měsíců. Apple funkci představil už v září 2021 společně s iOS 15. Rozpoznávání symbolů na štítcích přidal v iOS 17 v roce 2023. Systém iOS 27 posouvá možnosti především díky živé analýze obrazu prostřednictvím Visual Intelligence a automatickému rozpoznávání objektů na snímcích obrazovky. Základní technologie je však součástí iPhonů už několik let.
A nejde ani o výhradní výsadu Applu. Google Lens nabízí na Androidu podobné funkce a v některých oblastech jde ještě dál. Dokáže například rozpoznávat čárové kódy, letáky, produkty určené k nákupu nebo pomáhat s domácími úkoly. Google Lens navíc funguje také na iPhonu, a to prostřednictvím aplikace Google nebo prohlížeče Chrome.
Výhodou Applu je především hluboké propojení Visual Look Up se samotným operačním systémem. Nemusíte otevírat žádnou další aplikaci ani spouštět samostatný prohlížeč. Stačí otevřít fotografii, klepnout na informační tlačítko a zobrazit výsledek.
Pokud máte iPhone a dosud jste si symbolu hvězdiček u informačního tlačítka nevšimli, vyzkoušejte funkci při nejbližší procházce. Neznámá rostlina na záhonu díky ní možná konečně dostane své jméno.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman