Zimní postel může vypadat jako z katalogu a přesto být nepříjemně studená. Naopak obyčejná postel s dobře zvolenými materiály dokáže být teplá bez pocitu, že spíš pod sedmi kilogramy textilu.
Bedding odborníci letos znovu připomínají jednoduché pravidlo označované jako 3F: fibre, finish, feel. Tedy vlákno, povrchová úprava a pocit materiálu. Je to praktičtější způsob výběru zimního povlečení než posedlost jediným číslem, třeba počtem vláken.
F jako fibre: z čeho látka skutečně je
Materiál je první věc, kterou má smysl řešit. Přírodní vlákna jako bavlna a len umějí dobře pracovat s vlhkostí a teplotou. Důležité je totiž nejen zahřát se, ale také se nepřehřát a neprobudit se zpocená.
To je důvod, proč „nejteplejší“ automaticky neznamená „nejpohodlnější“. Syntetické materiály mohou někomu vyhovovat, ale při spaní je užitečné sledovat, jestli tě v noci spíš nepřehřívají.
F jako finish: povrch dělá velký rozdíl
Stejná bavlna může na těle působit úplně jinak podle zpracování. Hladký percale bývá svěží a chladnější na dotek. Brushed cotton, tedy počesaná bavlna, má jemně zvednutá vlákna, která zachycují víc vzduchu a působí tepleji a měkčeji.
Pokud patříš mezi lidi, kteří v listopadu vleznou do postele a první tři minuty čekají, až přestane být povlečení ledové, právě povrchová úprava může být důležitější než další deka.
F jako feel: ne všechno se dá vyčíst z etikety
Třetí část je nejméně technická a možná nejpraktičtější. Jak látka skutečně působí? Je měkká? Dostatečně těžká? Přilne kolem těla, nebo je tuhá a nechává kolem ramen průvan?
Materiál, který dobře splývá, může držet teplo příjemněji než tvrdší látka, i když mají podobné složení. Pokud můžeš, povlečení si před koupí opravdu osahaj.
Teplá postel potřebuje vrstvy, ne horu
Základ je samozřejmě peřina vhodná pro teplotu v ložnici. Ale místo jedné extrémně těžké vrstvy často funguje lépe kombinace peřiny a jedné lehčí deky nebo přehozu. Výhoda je jednoduchá: během noci můžeš vrstvu odhodit.To je praktické hlavně pro lidi, kterým je při usínání zima a ve tři ráno už příliš teplo.
Teplo začíná i pod tebou
Často řešíme jen to, čím se přikrýváme. Přitom studená matrace nebo slabý spodní materiál může pocit chladu zhoršovat. Chránič matrace, prostěradlo s příjemnější zimní texturou a materiál pod tělem mohou změnit pocit z postele stejně jako další vrstva nahoře.
Postel nemusí vypadat jako hotel, aby byla dobrá
Na zimní posteli je nejpříjemnější, když opravdu slouží ke spaní. Nemusí na ní být osm dekorativních polštářů, tři přehozy a deka složená do přesného proužku.
Jedna dobrá peřina. Příjemné povlečení. Jedna vrstva navíc, kterou můžeš odstranit. To bohatě stačí. Útulnost není množství textilu. Je to chvíle, kdy vlezeš do postele a nemusíš čekat deset minut, než se v ní přestaneš třást.
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Zdroje: Ideal Home – Experts say the ‘3F rule’ is the secret to making your bed warm and cosy this winter [1].