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Krásný byt ještě není domov. Co rozhoduje o tom, že někde konečně sundáš boty a opravdu vydechneš

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Můžeš vstoupit do dokonale navrženého interiéru a necítit vůbec nic. A pak přijdeš do obyčejného bytu s odřeným stolem, hrnkem po babičce a dekou přehozenou přes pohovku a nechce se ti odejít. Domov totiž nevzniká z počtu designových lamp. Vyrůstá z mnohem obyčejnějších věcí.
Krásný byt ještě není domov. Co rozhoduje o tom, že někde konečně sundáš boty a opravdu vydechneš

Krásný byt ještě není domov. Co rozhoduje o tom, že někde konečně sundáš boty a opravdu vydechneš

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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