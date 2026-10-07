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Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

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Akvizice tradičního studia Warner Bros. firmou Paramount Skydance se tento týden formálně dokončuje. David Ellison, jehož otec Larry patří mezi nejbohatší muže světa, už ale ve stoletém studiu přestavuje nábytek. Odcházejí šéfové, kteří vsadili třeba na aktuální propadák Digger s Tomem Cruisem, a nové vedení okamžitě oprašuje nejlukrativnější rozpracovaný projekt – pokračování Barbie. To chystaný Pán prstenů z pera Stephena Colberta odehrávající se čtrnáct let po původní trilogii to bude mít složitější.
Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 14:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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