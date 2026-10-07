Je další Pán prstenů v ohrožení? Nový hollywoodský majitel dává přednost Barbie

Akvizice tradičního studia Warner Bros. firmou Paramount Skydance se tento týden formálně dokončuje. David Ellison, jehož otec Larry patří mezi nejbohatší muže světa, už ale ve stoletém studiu přestavuje nábytek. Odcházejí šéfové, kteří vsadili třeba na aktuální propadák Digger s Tomem Cruisem, a nové vedení okamžitě oprašuje nejlukrativnější rozpracovaný projekt – pokračování Barbie. To chystaný Pán prstenů z pera Stephena Colberta odehrávající se čtrnáct let po původní trilogii to bude mít složitější.
Ještě v únoru to vypadalo, že Warnery spolkne Netflix. Paramount Skydance ale přebil streamovacího giganta nabídkou 31 dolarů za akcii v hotovosti a celou transakci ocenil na 110 miliard dolarů. Akcionáři obchod na jaře odhlasovali, plánovaný termín uzavření do konce září se však splnit nestihl, takže za každý den po 30. září dostávají akcionáři Warner Bros. Discovery k původní částce malý příplatek. Oficiálně má fúze proběhnout 6. října 2026 – je to tedy už jen formalita a Ellison se podle řady zpráv chová, jako by klíče od Burbanku, kde před sto lety zaváděli první zvukové filmové systémy, dávno laskal v kapse.
První změnou je pochopitelně jméno. Mediální kolos ponese název Skydance, logo Paramountu i Warnerů se ale před úvodními titulky bude objevovat ještě nejméně pět let. Vedle Ellisona bude firmu řídit bývalý šéf hračkářského giganta Mattel Ynon Kreiz jako spoluředitel a personální čistky ovlivní celkový proces výroby, který má být zpočátku velmi dynamický – slíbeno máme tři desítky filmů ročně, z toho samozřejmě spoustu sequelů či rebootů. Dana Goldberg a Josh Greenstein jsou pokračováním na různé způsoby nakloněni, a jelikož převezmou vedení Warner Bros. Pictures od Pamely Abdy a Michaela De Lucy, kteří kvůli Nevěstě!, Supergirl či zmíněnému Diggerovi zažili obzvlášť mizernou sezónu, můžeme se těšit na rozšiřování všemožných franšíz.
Barbie
2 už přitom na stole přistála za dosluhujícího režimu. Růžový fenomén z roku 2023 utržil přes 1,4 miliardy dolarů a Warneři o dvojku stáli od první chvíle. Margot Robbie
a Greta Gerwig
se však spokojily s uzavřeným příběhem a studio odpovídalo jedinou známou strategií – přihazovalo. Letos v srpnu se ale tehdejší šéf David Zaslav orosil nad celkovou cenou balíčku, ve kterém mělo být zhruba 20 milionů pro Ryana Goslinga
a podobná částka pro Gerwig, režijní hvězdu, jejíž Letopisy Narnie
Netflix pošle do široké kinodistribuce. Po pár týdnech je ale všechno trochu jinak.
Podle Variety už Goldberg s Greensteinem kontaktovali Robbie a její produkční společnost LuckyChap a nad celým projektem tikají hodiny: pokud studio do prosince nepodepíše Gerwig a slavnou herečku, filmová práva se vrátí Mattelu. Skydance, hladový po zavedených značkách, je ovšem ochoten utratit desítky milionů za honoráře dřív, než se natočí jediné okno. „Neexistuje, že by Barbie 2 nevznikla,“ tvrdí zdroj Variety přímo ze studia. Někde jinde se ale šetřit zkrátka musí.
Knight Edge Media (prostřednictvím World of Reel) informují, že ve Skydance pozastavili přípravy filmu ze světa Pána prstenů, na jehož scénáři se měl podílet moderátor Stephen Colbert a který se měl odehrávat čtrnáct let po původní trilogii pod pracovním názvem Shadows of the Past (Stíny minulosti). Tyto zprávy už ovšem insideři z webů ScreenRant či Collider stačili popřít a žádná pauza údajně nenastala. Projekt, poprvé ohlášený letos v březnu, to tak sice možná má nahnuté, prý má ale pořád naději. Noví vládcové Středozemě a také Bradavic ale možná počkají, jak o příštích Vánocích v kinech zaboduje Hon na Gluma v režii Andyho Serkise, tedy první hraný Pán prstenů po Bitvě pěti armád z roku 2014.
Zdroje: Film Stories, Variety, World of Reel, Collider, ScreenRant