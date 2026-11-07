Pedro Pascal smyčcuje v příběhu jako od Nolana. Behemot! od tvůrce Andora hraje o Oscary

Pedro Pascal hrál v postcovidovém období už takřka všechno, ale role elitního violoncellisty v nekonvenčním epochálním životopisu od jednoho z nejoceňovanějších hollywoodských scenáristů století je v lecčems nová. Trailer na hudební experiment Behemot! od Tonyho Gilroye (Andor) láká na prosincovou kinopremiéru, v níž Pascalův smyčec vyloudí melodie hned devíti předních filmových skladatelů, a to v květnatém vypravěčském aranžmá, které dle úvodních festivalových ohlasů připomene i komplexnost Christophera Nolana.
Pascal
hraje Alexe Seriana, talentovaného violoncellistu, jehož život se během dvou desetiletí skládá z komplikovaných vztahů, útěků před závazky a nevyřešených rodinných traumat. Trailer střídá okamžiky z jeho soukromí s orchestrálními vystoupeními a naznačuje, že hudba zde nebude jen vznešenou kulisou pro existenciální krizi. Jednotlivé skladby spouštějí vzpomínky a přeskakují mezi různými etapami Alexova života, přičemž minulost se postupně prolíná s přítomností.
Hrdina se přitom musí vyrovnávat především s komplikovaným vztahem k otci, ale také s vlastní neschopností udržet si blízkost druhých lidí. V jeho okolí se pohybují Olivia Wilde jako přepjatá bývalá partnerka a Will Arnett coby sarkastický, nepříliš úspěšný bratr. Pascal kvůli roli absolvoval intenzivní hudební průpravu a podle prvních recenzí z newyorského festivalu, kde snímek v říjnu patřil k hlavním tahounům, zvládá přesvědčivě imitovat vytrénovaného profesionála.
Hudební stránka filmu si ostatně metodickou hereckou přípravu žádala. Devět skladatelů, mezi nimi Alan Silvestri, James Newton Howard a Michael Giacchino, se podílí na původní hudbě, která má fungovat jako aktivní součást vyprávění. Tony Gilroy tak nebuduje tradiční životopisný příběh s chronologickým sledem úspěchů a osobních pádů, nýbrž mozaiku, v níž se jednotlivé melodie stávají klíčem k minulosti. Kritici přirovnávají vypravěčskou strukturu k Nolanovým filmům a Tim Robey z Daily Telegraph dokonce poznamenává, že Behemot! přeskakuje mezi časovými rovinami ještě divočeji než Odyssea či Oppenheimer. Zároveň ale nejde o samoúčelnou skládačku: pod formálními kejklemi se skrývá portrét člověka, který se bojí skutečně se otevřít druhým, protože by tím mohl rozbourat uklidňující bezobsažnost svého života.
Tony Gilroy tak od 4. prosince v kinech hodlá okázale deklamovat, že patří k největším hollywoodským vypravěčům. Jako scenárista se prosadil už díky sportovní komedii Ledové ostří či Ďáblovu advokátovi, autorský podpis poté zanechal především v oceňované bourneovské sérii nebo v oscarovém dramatu Michael Clayton. V posledních deseti letech rovněž nejsvědomitěji reprezentuje jinak upadající svět předaleké galaxie – jeho seriál Andor, v němž dokázal z předem známého kánonu Star Wars vymačkat nečekaně vrstevnaté politické drama, dějově předcházel celovečernímu spin-offu Rogue One z jeho pera.
Behemot!
podle prvních reakcí rozšiřuje Gilroyův fetiš na komplikované postavy a nelineární vyprávění, tentokrát ovšem prostřednictvím hudebního jazyka. Na Rotten Tomatoes má snímek aktuálně 86 procent kladných recenzí z padesáti hodnocení. Bilge Ebiri z Vulture oceňuje, že film dokáže z Alexovy citové uzavřenosti vytěžit univerzální příběh o lidské váhavosti a strachu vystavit se druhým. Jiní mohou cestu považovat za poněkud klikatou a nerezonující, Gilroyův důvtip a slovní hříčky jí však podle kritiků dodávají potřebnou energii. A Pascal zřejmě předvádí vůbec nejumírněnější výkon své kariéry, která Hrou o trůny
, Narcos
a Marvelem nekončí a myslí si na Oscary.
Zdroje: Hypebeast, The Daily Texan, Rotten Tomatoes