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Pedro Pascal smyčcuje v příběhu jako od Nolana. Behemot! od tvůrce Andora hraje o Oscary

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Pedro Pascal hrál v postcovidovém období už takřka všechno, ale role elitního violoncellisty v nekonvenčním epochálním životopisu od jednoho z nejoceňovanějších hollywoodských scenáristů století je v lecčems nová. Trailer na hudební experiment Behemot! od Tonyho Gilroye (Andor) láká na prosincovou kinopremiéru, v níž Pascalův smyčec vyloudí melodie hned devíti předních filmových skladatelů, a to v květnatém vypravěčském aranžmá, které dle úvodních festivalových ohlasů připomene i komplexnost Christophera Nolana.
Pedro Pascal smyčcuje v příběhu jako od Nolana. Behemot! od tvůrce Andora hraje o Oscary

Pedro Pascal smyčcuje v příběhu jako od Nolana. Behemot! od tvůrce Andora hraje o Oscary

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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