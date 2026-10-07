Jaroslav Uhlíř je své manželce moc vděčný: Helena je moc krásná a chodí s ním téměř všude

Jaroslava Uhlíře si většina lidí vybaví hlavně přes písničky. Vedle něj ale stojí jeden nenápadný, přesto důležitý člověk, a to manželka Helena.
Na In-Lifestyle jsme si při pročítání starších rozhovorů s Jaroslavem Uhlířem všimli, jak často v nich přichází řeč také na jeho manželku Helenu Chladovou. Nejde přitom jen o zmínky o soukromí. Uhlíř o ní opakovaně mluví jako o člověku, který je pro něj důležitou oporou a který výrazně ovlivnil jeho každodenní život.
Po dvou manželstvích přišla žena, která změnila rytmus jeho života
Jaroslav Uhlíř byl ženatý třikrát. Z druhého manželství se Zojou má dvě děti, syna Štěpána a dceru Elišku. Tento vztah trval opravdu řadu let, jeho úřední uzavření ale hladké nebylo. Uhlíř už dřív v rozhovoru pro
Aha! připustil, že rozvod provázely komplikace a spor se vlekl déle, než by si sám přál. Přesto se „povedlo“ a nakonec se jejich vztah definitivně uzavřel v roce 2009.
Obrat ve vztazích pak nastal, když se dal domhromady s psycholožku Helenu Chladovou, kterou si v roce 2012 vzal. O ní mluvil nejenom jako o partnerce, ale také jako o své životní inspiraci. U podobných vět bývá obvykle člověk opatrný, u umělců se snadno stanou prázdnou frází. V tomto případě ale zapadají do toho, co se kolem Uhlíře dělo potom.
Richard Chlad se pustil do své manželky Anny: Tak tvrdohlavou ženu však prý vedle sebe potřebuje Helena není jen doprovod. V Uhlířově případě je součástí jeho fungování
Jedna jeho poznámka pro
Novinky je docela výmluvná: díky Heleně prý už nedělá ostudu pozdními příchody. Takové drobnosti kolikrát dotváří fungování dvou lidí. Vztah se totiž často nepozná podle společných fotografií, ale podle toho, jestli vedle druhého člověka přestane být běžný den tak rozházený, a naopak nás ta druhá osoba žene k tomu být lepšími. Uhlíř to bere tak, že ho srovnala do latě. Foto: NextFoto, Jaroslav Uhlíř a Helena Uhlířová Chladová na oslavě devadesátin Zdeňka Svěráka
Uhlířova profesní dráha se dlouhodobě pojí hlavně se jménem Zdeňka Svěráka. Společně vytvořili stovky písní a jejich spolupráce zasáhla několik generací posluchačů. Uhlíř se přitom věnoval také filmové hudbě a televizní tvorbě. Jeho
oficiální web připomíná například hudbu k filmům jako Ať žijí duchové, S čerty nejsou žerty nebo Tři veteráni.
Jeho profesní život se přitom ani dnes úplně nezastavil. Po zdravotních potížích se na pódia vrátil a stále vystupuje se svou kapelou. Podle aktuálních informací už ale na koncertech nezpívá ani nemluví, pouze hraje. Po jeho boku se objevuje také Helena, která mu podle současných zpráv poskytuje výraznou oporu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Jaroslav Uhlíř je své manželce moc vděčný: Chodí s ním téměř všude a hlídá ho, aby „nedělal ostudu“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.