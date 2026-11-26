Sestra herečky Evy Hruškové dlouhodobě komentuje politické dění a její příspěvky na sociálních sítích bývají pořádně ostré. Tentokrát si vzala na mušku umělce.
Jana Yngland Hrušková, mladší sestra herečky Evy Hruškové, o sobě dává pravidelně vědět především prostřednictvím sociálních sítí. A rozhodně nepatří k lidem, kteří by si dávali pozor na pusu. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tentokrát její pozornost upoutala demonstrace na pražské Letné, kde vystoupila řada známých umělců. Jejich účast na protestu proti změnám ve financování veřejnoprávních médií ji pořádně rozčílila. Nejvíce to odnesla herečka Jitka Čvančarová, kterou Hrušková počastovala velmi nelichotivými výrazy.
Zpívala s Petrem Novákem, dnes plní sociální sítě politikou
Jana Yngland Hrušková nebyla vždy známá především svými politickými názory. V minulosti se věnovala zpěvu a herectví, vystupovala například s Petrem Novákem a společně s operním pěvcem Janem Pulcem nazpívala tehdejší hit Diskotango. Část života strávila v Norsku a Německu, kde se živila mimo jiné zpěvem a učila zpěv. Do České republiky se vrátila v roce 2013 a nějaký čas účinkovala také v loutkovém divadle své sestry Evy a jejího manžela Jana Přeučila. Později se ale stále více začala věnovat politickým tématům a kontroverznímu vystupování na internetu.
Výrazně na sebe upozornila zejména během uprchlické krize, kdy začala veřejně vystupovat proti migraci, islámu a Evropské unii. V roce 2018 dokonce ohlásila kandidaturu na prezidentku, potřebné podpisy ovšem nezískala. Její vystupování v televizních debatách, například v pořadu Máte slovo s Michaelou Jílkovou, vyvolávalo značné emoce. Politické postoje Jany se přitom výrazně rozcházejí s názory její starší sestry Evy. Ta se od jejího počínání opakovaně distancovala a přiznala, že ji sestřiny aktivity trápí. „Sestru rozhodně nepodporuji. Nechápu to. Vůbec. Jsem naštvaná a nešťastná,“ uvedla Eva Hrušková podle serveru Prima Ženy.
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Čvančarová a další herečky se staly terčem jejích výpadů
Naposledy Janu rozčílila demonstrace, která se 15. listopadu uskutečnila na pražské Letné. Stovky tisíc lidí přišly vyjádřit podporu České televizi a Českému rozhlasu a nesouhlas se změnou jejich financování. Mezi řečníky byli například Zdeněk Svěrák, David Koller nebo slovenská herečka Tereza Nvotová. Jenže účast umělců na shromáždění se stala terčem ostré kritiky Jany Yngland Hruškové. Ve videu zveřejněném na Instagramu se pustila mimo jiné do Jitky Čvančarové. „Nechci, aby si na mě otevíral hubu nějaký tamhle hej počkej, Čvančarová, nebo tyhlety zrůdičky,“ zaznělo v jejím příspěvku. V dalších videích pak účinkující označila za „hrůzostrašné existence“.
Jak se ale ukázalo, svými drsnými komentáři si u lidí velkou přízeň nevysloužila. Ačkoliv se objevilo i několik souhlasných komentářů, většina lidí jí pod příspěvkem dala jasně najevo, že se jim sprosté urážení nelíbí. Nešlo přitom o první podobný výstup. Už dříve zveřejnila video, v němž se pustila do hereček, které veřejně podpořily prezidenta Petra Pavla.
Zmínila například Báru Štěpánovou, Elišku Balzerovou, Danielu Kolářovou, Evu Holubovou a znovu také Jitku Čvančarovou. Jejich názory komentovala vulgárními výrazy a tvrdila, že mají „vymleto“. Její kritika se navíc neomezila pouze na konkrétní osobnosti. Herce obecně označila za příživníky. Toto vyjádření je vzhledem k tomu, že její sestra Eva i švagr Jan Přeučil patří mezi známé herecké osobnosti, poměrně pikantní. Eva už v minulosti přiznala, že kvůli sestřiným politickým aktivitám čelila nepříjemným reakcím okolí a někteří lidé si její postoje se sestřinými pletli.
Naši čtenáři vulgárním urážkám nefandí
Zajímalo nás také, co na to naši čtenáři. Rozeslali jsme v rychlé dotazovací anketě 215 e-mailů kontaktům z naší databáze a vrátilo se nám 64 odpovědí, 51 od žen a 13 od mužů. Výsledek je poměrně jednoznačný. Drtivá většina našich čtenářů považuje vulgární vyjadřování Jany Yngland Hruškové za nepřijatelné (94 %). Podle nich má každý právo na vlastní politický názor, ale veřejné urážení lidí a používání podobných výrazů už překračuje hranice slušné diskuse. Vybrali jsme tři názory, které vystihují náladu našich respondentů.
„Každý si může myslet, co chce, a klidně může nesouhlasit s demonstrací i s lidmi, kteří na ní vystupovali. Ale proč musí hned někoho urážet? To je obyčejná sprostota. A od dospělého člověka bych čekala trochu víc úrovně.“ – Beáta F.
„Přijde mi smutné, když někdo nedokáže argumentovat jinak než nadávkami. Když chce někoho přesvědčit o svých politických názorech, měla by používat fakta a argumenty. Takhle akorát ukazuje, že jí docházejí slova. Navíc tím dělá ostudu i své sestře, která za její výroky přece nemůže.“ – Luboš D.
„Nechápu, proč by herci a zpěváci nemohli přijít na demonstraci a říct, co si myslí. Jsou to také občané této země a mají stejná práva jako kdokoliv jiný. Paní Hrušková by se měla zamyslet, co říká, označovat je za zrůdy a příživníky je opravdu přes čáru. Slušnost by měla platit pro všechny bez ohledu na politické přesvědčení.“ – Marie S.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Sestra Evy Hruškové se opřela do slavných demonstrantů. Čvančarová je podle ní zrůdička, herci příživníci byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.