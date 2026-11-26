Pohádka o myšákovi Ignácovi, který se rozhodl upéct koláč velký jako měsíc
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Pohádka o myšákovi Ignácovi, který se rozhodl upéct koláč velký jako měsíc
Článek byl publikován 26.11.2026 16:05
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Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
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