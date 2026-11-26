Zdravotní stav krále Karla III. znovu vyvolává obavy. Panovník bojující s rakovinou údajně po náročné cestě po Karibiku ztrácí síly a stále častěji se spekuluje o jeho abdikaci.
Zdravotní stav britského krále Karla III. znovu vyvolává obavy. Panovník, který od roku 2024 bojuje s rakovinou, letos oslavil 78. narozeniny a jeho náročné pracovní tempo začíná být stále častěji předmětem debat. Pozornost se upřela především na jeho nedávnou devítidenní cestu po Karibiku, po níž se objevily spekulace, že už nemusí zvládat všechny královské povinnosti. Zahraniční média dokonce píší o možnosti, že by se Karel mohl už v příštím roce vzdát trůnu ve prospěch svého syna Williama. Na In-Lifestyle jsme se podívali nejen na to, co se kolem britské královské rodiny děje, ale zajímal nás také názor našich čtenářů.
Náročná cesta po Karibiku znovu rozvířila obavy
Karel III. nastoupil na britský trůn v září 2022 po smrti své matky, královny Alžběty II. Na rozdíl od ní se však při panování v posledních letech potýká s velkou zdravotní překážkou. V únoru 2024 Buckinghamský palác oznámil, že král podstupuje léčbu rakoviny. Přesný druh onemocnění ani podrobnosti léčby rodina nezveřejnila. V prosinci 2025 panovník oznámil alespoň povzbudivou zprávu, když uvedl, že díky včasnému odhalení nemoci a účinné léčbě bude možné jeho léčebný režim v novém roce omezit. Jak ale letos v srpnu informovala agentura Reuters, král Karel v léčbě nadále pokračuje. Královna Camilla navíc v rozhovoru přiznala, jak obtížné pro ni bylo zpočátku o manželově diagnóze mlčet.
Další pozornost k panovníkovu zdraví přitáhla jeho devítidenní cesta po Karibiku, kterou absolvoval na přelomu října a listopadu. Navštívil Bahamy, Guyanu a Antiguu a Barbudu, kde ho čekalo přibližně čtyřicet pracovních setkání a dalších povinností. Podle magazínu Hello! musel zvládnout také program v téměř čtyřicetistupňových vedrech. Zdroj z paláce sice jeho výkon hodnotil velmi pozitivně a poznamenal, že král zvládá náročné povinnosti dokonce lépe než někteří mladší členové doprovodu, přesto se po návratu začalo znovu mluvit o tom, zda si panovník nenakládá příliš velkou zátěž. Objevily se i nejmenované zdroje, podle nichž se králův stav po náročné cestě dokonce zhoršil.
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Vilém V. už příští rok?
Objevují se dokonce spekulace o tom, že by král Karel mohl v příštím roce abdikovat a přenechat korunu svému staršímu synovi. Jeho motivací by pak mělo být, že nechce trávit zbývající roky života vyčerpávajícími pracovní povinnostmi. Další anonymní informátor měl dokonce prohlásit, že král je na tom zdravotně hůře, než se veřejnost dozvídá. Je ovšem důležité dodat, že jde o tvrzení nejmenovaných zdrojů, nikoli o potvrzenou informaci z Buckinghamského paláce. Ten v otázce králova zdraví a případné abdikace prozatím mlčí. Sám král Karel navíc dával v minulosti opakovaně najevo, že chce své povinnosti vykonávat i přes zdravotní komplikace.
Pokud by skutečně došlo k předání trůnu, stal by se novým britským králem princ William, který je následníkem trůnu a v současnosti nese titul prince z Walesu. Jeho panovnické jméno by podle historických zvyklostí mohlo znít Vilém V. V britské historii už totiž vládli čtyři králové tohoto jména. Není to však automaticky dané. Budoucí panovník si může zvolit i jiné jméno, podobně jako to v minulosti udělali někteří jeho předchůdci. William by tak mohl překvapit i jinou volbou.
Čtenáři se v názorech na obsazení britského trůnu různí
V naší redakci nás zajímalo, jak by případnou změnu na britském trůnu vnímali čeští čtenáři. Rozeslali jsme proto 276 e-mailů kontaktům z naší databáze a zpět se nám vrátilo 72 odpovědí. Ptali jsme se, jak naši čtenáři hodnotí Karlovu vládu ve srovnání s dlouhým panováním Alžběty II. a zda podle nich bude William dobrým králem.
Z reakcí čtenářů se dá dobře vystihnout, jak rozdílné pohledy může případná změna na trůnu vyvolat. Někteří by si přáli, aby Karel ještě pokračoval, jiní považují předání vlády za přirozený krok. Mnozí také vyzdvihli dlouhé panování královny Alžběty, které se jen těžko srovnává s pár lety vlády krále Karla. Z reakcí našich čtenářů jsme na ukázku vybrali tři komentáře.
„Alžběta byla jen jedna. Měla přirozenou autoritu a dokázala královskou rodinu držet pohromadě. Karel to po ní nemá vůbec jednoduché. Ale zase musím říct, že dřív, někdy v devadesátkách, jsem si ho jako krále vůbec neuměla představit, ale dneska ho hodnotím kladně. A William má podle mě skvělé předpoklady, ale svět se dneska tak rychle mění, kdoví, co bude muset jednou jako král řešit.“ – Lenka N.
„Myslím, že Karel udělal, co mohl. Pokud mu zdraví neslouží, měl by myslet především na sebe a předat štafetu synovi. Ono to cestování a pořád nějaký kontakt s cizími lidmi nemůže být v jeho stavu zrovna přínosné.“ – Jitka D.
„William podle mě bude dobrým králem. Působí moderně a přístupně, ale zároveň si uvědomuje, jak důležitá je tradice, lidé k němu můžou vzhlížet. Jen doufám, že nebude muset nastoupit na trůn kvůli otcovým zdravotním problémům.“ – Petr F.
Zda se spekulace o abdikaci v příštím roce skutečně naplní, ukáže až čas. Jisté je zatím jen to, že pozornost veřejnosti se stále častěji obrací k budoucímu panovníkovi. Čas nikdo nedokáže zastavit a dá se předpokládat, že jméno nového krále se bude postupně skloňovat čím dál častěji.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Veřejnost má obavy o zdraví krále Karla III. Spekuluje se o abdikaci už během příštího roku byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.