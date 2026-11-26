V úterý ráno ještě běžel. Pár hodin nato už byl na ORL a čekal ho chirurgický zákrok. Martin Fenin o tom psal na Instagramu stejně, jako mluví o všem ostatním: s nadsázkou, slangem a s nálepkou „muže extrémů“. Za fotkou z nemocnice ale není kolaps ani nic tajemného. Podle lékařské zprávy, kterou cituje Expres.cz, šlo o peritonzilární absces. Je to hnisavý zánět kolem patrové mandle a v oblasti hltanu, který už nešlo vyležet doma. Nejde o drama na hraně života, ale ani o banalitu. Na takovou diagnózu se nechodí jen pro recept.
Přeražený zub, který vydržel tři měsíce
Fenin sám nabízí jednoduché vysvětlení. Podle toho, co řekl Expresu, měl zhruba tři měsíce přeražený zub. Řešit ho nechtěl, protože se připravoval na zápas s Martinem Kociánem, zpěvákem skupiny Lunetic, v turnaji Clash 17. Pak se podle jeho slov „rozjel zánět“. Sám ho popsal jako „zánět jako prase“.
Před zákrokem mluvil o únavě a slabosti. Potíže mu dělalo polykání, jídlo i mluvení. Přiznal také, že po zápase na své zdraví „kašlal“. Jde o jeho vlastní verzi příběhu. Lékařsky zatím nikdo veřejně nepotvrdil, že absces skutečně vznikl ze zubu. Motiv je ale srozumitelný: odkládat problém tak dlouho, až ho nejde přechodit.
Podle nás je to pro Féňu typické. Navenek běh před operací a vtipné hlášky, ve skutečnosti týdny ignorované bolesti, které skončily na sále. Jeho starší kauzy se při podobných zprávách vždycky připomínají. S tímto zákrokem je ale žádný dostupný zdroj nespojuje.
Kompresní punčochy a růžové korálky
Fotky z nemocnice, které popsal iSport, mají k nemocničnímu prohlášení daleko. Fenin leží na lůžku v kompresních punčochách, které se po operacích běžně nasazují jako prevence trombózy. Na ruce má růžové korálky od dcery a iSport je označil za talisman. Komentář k tomu je feninovsky stručný: „Nebolí.“
Expres navíc uvádí, že mu Fenin poslal několik snímků přímo z nemocnice. Příspěvek podle redakce fanoušky vylekal a lidé začali spekulovat, co se stalo. Obavy vyvolala hlavně samotná fotka z lůžka a Feninova minulost. Zveřejněná informace o vážném stavu za nimi nebyla. O komplikacích po zákroku zatím veřejně nemluvil.
Ve které nemocnici ho operovali, Fenin neprozradil. Nezveřejnil ani přesný typ výkonu. Média píšou o „operaci mandlí“, lékařská zpráva podle Expresu zmiňuje absces. Zda šlo o kompletní odstranění mandlí, nebo o vypuštění hnisu z abscesu, z veřejných informací neplyne.
Víc než obyčejné trhání mandlí
Běžná představa trhání mandlí je plánovaný zákrok po letech angín. Peritonzilární absces je jiná situace. Příručka Merck Manual ho řadí mezi nejčastější hluboké infekce v oblasti hlavy a krku. Typicky se projevuje takto:
- silná bolest v krku, obvykle jen na jedné straně,
- potíže s polykáním,
- horečka,
- změněný, „ucpaný“ hlas,
- omezené otevírání úst.
Léčí se antibiotiky, dostatkem tekutin a léky proti bolesti. U vytvořeného abscesu je nutné hnis vypustit nebo zasáhnout chirurgicky. Část pacientů zůstává krátce v nemocnici kvůli antibiotikům do žíly, doplnění tekutin nebo sledování dýchacích cest.
Věk sedí také. Absces se podle Mercku nejčastěji objevuje u lidí mezi 20 a 40 lety. Devětatřicetiletý Fenin je na horní hranici tohoto pásma. U skoro čtyřicetiletého muže to není dětská rutina, ale ani lékařská kuriozita.
Comeback s nucenou pauzou
Časová osa má v sobě ironii. Dne 24. října 2026 Fenin na Clash 17 porazil Kociána technickým knokautem ve druhém kole, 24 sekund po jeho začátku. Pro iSport tehdy řekl, že „fotbal je můj život“ a že by se do dění kolem něj rád znovu zapojil. Přesně o měsíc později, v den operace, citoval server Fights.cz promotéra Tomáše Le Syho: Fenin prý dál trénuje, běhá a organizace s ním počítá na další zápas.
Jak dlouho bude Fenin v nemocnici, zveřejněno nebylo. Obecný rámec ale existuje. Informovaný souhlas FN Ostrava k odstranění patrových mandlí počítá s hospitalizací na 5 až 10 dní. Po propuštění následuje rekonvalescence, v průměru 14 dní. Výslovně přitom uvádí i absces u mandle jako jeden z důvodů zákroku. Britské pokyny East Kent Hospitals doporučují dospělým dva týdny nechodit do práce a necvičit.
Pokud by u Fenina šlo o klasické odstranění mandlí, znamenalo by to minimálně dva týdny bez běhu i bez rukavic. Návrat k tréninku by měl následovat až po kontrole a se souhlasem lékaře. Největším rizikem je krvácení. Podle ostravské nemocnice postihuje 3 až 7 % pacientů a může přijít i deset dní po zákroku. Britské pokyny jsou jednoznačné: kdo vyplivne víc než lžičku čerstvé krve, má okamžitě zpět do nemocnice. Pro muže, který běhá i v den operace, je to možná nejtěžší část léčby.
Rukavice tedy musí počkat a Clash bude na svého zápasníka chvíli čekat. Fenin zatím leží v punčochách s korálky od dcery na ruce a tvrdí, že to nebolí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl