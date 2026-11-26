Spojení klidu a nespoutané spontánnosti. Právě tento kontrast tvoří jádro kouzla thajského hereckého dua BoatOat, které se do Říma vrátilo, tentokrát v rámci akce JIB Dream Fanmeet 8, jako již známé tváře. Když se Boat Yongyut Termtuo a Oat Pasakorn Sanrattana během prvního listopadového víkendu (6. a 7. listopadu) objevili na pódiu, opět potvrdili, proč patří mezi nejvýznamnější jména
současné BL scény.
Diváky si již získali v seriálu My Stubborn, kde ztvárnili dvojici, která se od samého začátku nemohla vystát. Zatímco rozvážný Sorn (Boat) nesnášel mladší a drzější lidi, neklidný stážista Jun mu svými neustálými žertíky dělal ze života peklo. Jejich příběh plný nečekaných zvratů pomalu proměnil jejich komplikovaný vztah a hranice mezi hněvem a náklonností se postupně stírala.
Tato dvojice na svůj úspěch navázala v roce 2026 průkopnickým seriálem Knot. Projekt, který měl premiéru na konci června, se zapsal do historie jako vůbec první thajský seriál odehrávající se ve světě takzvaného Omegaverse, což je subžánr, v němž vztahy a společenskou hierarchii určují instinkty a osudová pouta. V příběhu, kde jediné nečekané kousnutí navždy spojí chladnokrevného dědice mocné rodiny Nakhun (Boat) s nic netušícím Phatsem (Oat) tak silně, že osud jednoho je neoddělitelně spjat s životem druhého, podali oba herci mimořádně intenzivní herecké výkony.
Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello Foto: Se svolením Jus in Bello
Za možnost setkat se s nimi znovu v evropském prostředí vděčíme nasazení týmu Jus in Bello, který již dlouhou dobu vytváří prostor pro setkávání fanoušků s umělci a proměňuje jejich společnou vášeň v reálné zážitky. V exkluzivním rozhovoru jsme této dvojici položili několik otázek.
Jaké to bylo ztvárnit tak odlišné postavy v seriálech My Stubborn a Knot a co jste se z těchto rolí jako herci naučili?
Oat: Upřímně řečeno, mám rád obojí. Víte, v seriálu My Stubborn jsem mohl předvést spoustu různých dovedností, zatímco v seriálu Knot šlo o úplně jiný soubor dovedností, které jsem nikdy předtím nezkoušel. Takže mám rád obojí. Mám ale pocit, že nejvíc jsem se zlepšil v mimice. Je to seriál, ve kterém se hodně pláče, takže si myslím, že se mi podařilo ztvárnit to, co režisér chtěl. To byla moje osobní výzva. Doufám, že v příštím projektu bude méně pláče [smích].
Jak se po natáčení obzvláště intenzivních nebo emotivních scén dostáváte z role?
Oat: Pro mě je docela snadné se z role dostat. Trvá mi asi pět minut, než se z toho úplně vzpamatuji. Musím se snažit vyčistit si hlavu.
Boat: Co se mě týče, najdu si něco jiného na práci, nebo si hned po odchodu ze scény jdu hrát a povídat si s ostatními lidmi. Mluvím o svých vlastních tématech, ne o těch, která se týkají postavy. A pak se z toho dokážu hned dostat [smích].
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Seriál My Stubborn byl vaším prvním společným projektem, ve kterém jste ztvárnili hlavní role, a rychle se stal obrovským úspěchem. Jaký je to pocit vědět, že vaše první společné hlavní role oslovily tolik lidí? Změnila popularita seriálu váš přístup k práci nebo vaše očekávání ohledně budoucích projektů?
Boat: Je to skvělý pocit. Nikdy by mě nenapadlo, že nás lidé jednoho dne budou milovat díky seriálu. Myslel jsem si, že jsem tam jen proto, abych dělal svou práci a přispěl k úspěchu seriálu, a že až se stane populárním, bude to všechno. Ale nakonec z toho vzešlo něco víc. Měli jsme možnost potkat fanoušky, kteří milují seriál i nás. Tolik věcí se změnilo.
Oat: Ano, jsem opravdu šťastný. Zpočátku jsem Boatovi říkal, že jde jen o dočasný trend, ale teď se nám dostává tolik lásky od fanoušků v Thajsku i v zahraničí. Je to opravdu dojemné a mám z toho obrovskou radost. Ale jak jsem říkal, byl to náš první společný seriál. Jsme oba přibližně ve stejném věku, na začátku třicítky, takže jsme si promluvili a shodli se: „Pojďme do toho seriálu dát to nejlepší, co v nás je.“ A nakonec to, na čem jsme tak tvrdě pracovali, dopadlo opravdu skvěle.
Poté, co jste společně prozkoumali různé druhy příběhů, co byste si jako dvojice rádi vyzkoušeli příště? Měli byste zájem vrátit se k fantasy, nebo byste raději zkusili jiný žánr?
Oat: Jelikož jsem už natočil asi deset seriálů, měl jsem možnost zahrát si spoustu různých rolí. Raději to tedy nechám jako výzvu pro režiséra a fanoušky: Jakou roli byste mě příště rádi viděli hrát? Ať už byste mě chtěli vidět v jakékoli roli, klidně mi to napište do komentářů.
Boat: Upřímně řečeno, mám pocit, že seriál Knot už byl vrcholem mého hereckého umění. Chtěl jsem si vyzkoušet žánr fantasy a v seriálu Knot se mi to podařilo. V mém příštím projektu bych proto rád zkusil něco jemnějšího, něco lehčího. Něco, co více odhalí, jací opravdu jsme, aby nás fanoušci mohli lépe poznat. To by měla být zábava.
Kdybyste si mohli vyměnit role a zahrát si postavy toho druhého v seriálu My Stubborn nebo Knot, kterou postavu byste si vybrali a co by podle vás bylo při jejím ztvárnění nejnáročnější?
Boat: Kdybych si mohl vyměnit role, chtěl bych hrát Juna.
Oat: Proč?
Boat: Chci si aspoň jednou zkusit být tvrdohlavý [smích]. Protože jsem vždycky patřil mezi lidi, kteří se při čemkoli raději drží svých vlastních hranic, rád bych zažil, jaké to je být Junem, tvrdohlavým, trucujícím a tak dále.
Oat: [smích] Chápu, chápu. Co se mě týče, já bych si chtěl zahrát Nakhuna. Upřímně řečeno, to by pro mě byla také výzva, protože jsem od přírody veselý a pořád se usmívám, zatímco Nakhun je vážnější a vyrovnanější. Kdybych tedy hrál Nakhuna, mohlo by z toho vyjít úplně jiná verze Sorna, kterou by diváci možná ani nepoznali. Říkali by si: „Počkat, je to opravdu Nakhun v podání Oata Pasakorna?“ Něco takového.
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Vzhledem k tomu, že máte oba teď hodně práce, přáli byste si, aby se vaše pracovní vytížení trochu snížilo? A objevili jste v poslední době něco nového, co vás baví?
Oat: Já osobně bych raději nechal věci tak, jak jsou. Nechci, aby se pracovní vytížení snížilo, ale zároveň nechci, aby bylo tak obrovské, že bychom neměli čas sami na sebe. Setkávání s fanoušky, vystupování a také pohled na to, jak jsou šťastní, nám totiž dodávají energii. Takže i když máme hodně práce, jsem s tím spokojený.
Boat: Osobně bych byl rád, kdyby to tak zůstalo, protože pokaždé, když pracujeme, oba se v něčem zlepšujeme. Ať už jde o zpěv, vystupování nebo předávání energie fanouškům, když jsme na pódiu, máme pocit, že se zlepšujeme s každým vystoupením. A letos mám pocit, že se Boat i Oat nesmírně zlepšili, a myslím, že to cítí i fanoušci.
Tohle je už podruhé, co jste se oba vrátili do Říma. Je to jiné než při vaší první návštěvě a těšíte se na něco konkrétního?
Boat: Hmm, ve srovnání s tím prvním pobytem, že? Myslím, že Řím vypadá pořád stejně. Všechno je pořád krásné a máme štěstí, že jsme tu za hezkého počasí, stejně jako loni. Ale na co jsem se tentokrát opravdu těšil, bylo to, že když jsem tu byl minule, nestihl jsem ochutnat gelato. Takže když jsem se tentokrát vrátil, vyklouzl jsem ven, abych si nějaké dal.
Oat: Kdy sis ho šel dát?
Boat: Vyklouzl jsem ven, zatímco Oat seděl u baru a odpočíval, a šel jsem si pro gelato. Protože jsem ho minule neochutnal a lidé říkají, že když přijedeš do Říma v Itálii, musíš si dát gelato. Takže tentokrát jsem se do toho pustil hned, jakmile jsme dorazili, a dal jsem si rovnou tři příchutě najednou. Bylo to vynikající, opravdu vynikající.
Oat: Když jsem se sem vrátil podruhé, upřímně řečeno, přesně jak říkal Boat, samotné město je tak krásné, že nás stále ohromuje. Na každém místě jsme si museli udělat fotky. Tentokrát jsme také měli příležitost navštívit Koloseum v noci. Byl to úplně jiný zážitek než při prohlídce ve dne. Momentálně jsem ale stále nadšený, protože jsme ještě nevystoupili před fanoušky. Do vystoupení, které tentokrát chystáme, vkládáme velké naděje. Doufám, že se fanouškům bude líbit a že od nás načerpají pozitivní energii. Také doufám, že se příště zase uvidíme.
Boat: Doufám, že bude vyprodáno.
Co byste považovali za své největší milníky jako dvojice během celé vaší společné cesty? A je ještě něco, co máte na seznamu věcí, které byste v budoucnu rádi splnili, ať už společně, nebo každý zvlášť?
Oat: Upřímně řečeno, pokud jde o cílovou čáru, nemyslím si, že jsme jí už dosáhli, protože stále jdeme vpřed. Ale myslím, že v tuto chvíli jsme možná na vrcholu, co se týče všeho, čím jsme si společně prošli. Skutečnou cílovou čáru vidím jako okamžik, kdy oba dosáhneme úplného úspěchu ve všech aspektech života. Právě teď se ale stále chceme každý rok setkávat s našimi fanoušky. Doufám, že nás budou i nadále podporovat.
Boat: Co se mě osobně týče, vnímám to tak, že pokaždé, když spolu pracujeme, je jedním z našich cílů, aby každý projekt dopadl dobře a abychom do něj dali absolutní maximum. Nepovažujeme to jen za odrazový můstek k dalšímu projektu. Naopak do každého vkládáme všechno, co máme, aby byl co nejúspěšnější, a to jak pro naši vlastní spokojenost, tak proto, abychom našim fanouškům při každém vystoupení poskytli ten nejlepší možný zážitek.
Působení v hereckém světě s sebou přináší nejen nové příležitosti, ale někdy i tlak, na který se nedá úplně připravit. Jak se v průběhu času změnil způsob, jakým se navzájem podporujete v náročných obdobích?
Boat: Pokud jde o tlak související s naší prací, myslím, že je ho právě tak akorát. Vždycky mám pocit, že fanoušci jsou zvědaví, s čím Boat a Oat přijdou příště, ať už jde o nové vystoupení nebo nový vzhled. Proto si musíme připravovat, a to jak my jako umělci, tak společně s týmem v zákulisí. Pracujeme na našem vzhledu, kostýmech, hudbě a vystoupeních. Určitě tam nějaký ten tlak je, ale pramení z toho, že chceme na naše fanoušky zapůsobit pokaždé, když se s nimi setkáme, a dopřát jim nezapomenutelný zážitek.
Oat: Ano, ten tlak rozhodně cítíme, téměř při každém vystoupení. Do každého vystoupení, které pro naše fanoušky připravujeme, dáváme vždy 100 %. Ten tlak pramení z obav, zda se jim bude líbit to, co děláme, a zda si to užijí tak, jak doufali, zvlášť když za námi přijeli z tak velké dálky. Chci ale, aby každý fanoušek věděl, že do všeho, co děláme, vkládáme celé své srdce, protože jim upřímně chceme přinášet radost.
A pokud chcete slyšet jejich odpovědi přímo od nich, podívejte se na celý videorozhovor níže:
Zdroje: Autorský text – rozhovor s Boat Yongyut Termtuo & Oat Pasakorn Sanrattana pro Asianstyle.cz, Jus in Bello