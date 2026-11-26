Jon Jones, 39letý americký bojovník těžké váhy (do 120 kg) s bilancí 28-1 a jedním zápasem bez výsledku, a Francis Ngannou, 40letý kamerunsko-francouzský těžkotonážník s bilancí 19-3, si nikdy nestáli naproti sobě. Potkali se jen nepřímo, přes dvě stejná těla: přes Stipeho Miocice, 44letého amerického bojovníka těžké váhy s bilancí 20-5 a bývalého dvojnásobného šampiona UFC, a přes Ciryla Ganea. Oba je porazili, oba jinak a oba v jiné fázi jejich kariéry. Z těch pěti zápasů se dá složit jediné měřitelné srovnání souboje, který fanoušci vyhlížejí roky. Redakce MMAmag proto prošla oficiální výsledky všech pěti duelů na webech UFC a Sherdogu a postavila je vedle sebe.
Muž, který oba poznal zevnitř klece, má jasno
Stipe Miocic se přiklonil k Ngannouovi. Řekl to v rozhovoru pro web Casino.org, jehož pasáž 25. listopadu 2026 zveřejnil server MMA Fighting.
„Rád bych ten zápas viděl. Myslím, že Francis by měl výhodu. Myslím si to proto, že byl prostě aktivnější. Francis se podle všeho zlepšuje každým zápasem, toho jsem si u něj všiml mezi naším prvním a druhým zápasem. Ale Jonese nikdy nemůžete odepsat. Je hrozně mazaný a chytrý a je skvělý na zemi.“
Miocicův argument tedy nestojí na síle rány, ale na tom, kdo chodí do klece. Je to jeho tvrzení, ne výsledek. Miocicovo tvrzení má jednu výhodu oproti barovým debatám: dá se ověřit čísly z pěti zápasů, které Jones a Ngannou odbojovali proti stejným dvěma mužům.
Pět zápasů, dva stejní soupeři a jeden nepříjemný detail
Ngannou ukončil Miocice ve 2. kole v čase 0:52. Z oficiálního výsledku UFC 260, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že po odbojovaném celém prvním kole v délce 5:00 jde o 5 minut a 52 sekund čistého času. Jones potřeboval na téhož muže tři kola a TKO po kopu z otočky přišlo v čase 4:29.
Jenže to nebyl tentýž Miocic. Mezi 27. březnem 2021 a 16. listopadem 2024 uplynulo 1 330 dní, tedy tři roky a necelých osm měsíců bez jediného zápasu. Miocicovi už bylo 42 let; narodil se 19. srpna 1982.
|Zápas a datum
|Vítěz
|Zakončení a čas
|UFC 220, 20. 1. 2018
|Stipe Miocic
|jednomyslné rozhodnutí 50-44
|UFC 260, 27. 3. 2021
|Francis Ngannou
|KO, 2. kolo, 0:52
|UFC 270, 22. 1. 2022
|Francis Ngannou
|jednomyslné rozhodnutí
|UFC 285, 4. 3. 2023
|Jon Jones
|submise, 1. kolo, 2:04
|UFC 309, 16. 11. 2024
|Jon Jones
|TKO, 3. kolo, 4:29
Proti Ganeovi je srovnání ostřejší. Ngannou ho udolal na body a podle statistik Sherdogu trefil 4 strhy z 5 pokusů, Jones ho uškrtil gilotinou za 2:04. Ngannou později tvrdil, že do zápasu s Ganeem šel s poraněným kolenem. Čísla ale neodpovídají na to, proč se Jones s Ngannouem nikdy nepotkali přímo, a tam už nejde o sport.
Souboj desetiletí nerozbil soupeř, ale podpis
V lednu 2023 odešel Ngannou z UFC jako úřadující šampion těžké váhy. V přepisu pořadu The MMA Hour ze 17. ledna 2023 redakce MMAmag dohledala pasáž, v níž mluví o tom, že ve standardní smlouvě není svobodný, a zmiňuje vlastní sponzory, zdravotní pojištění a zastoupení bojovníků u jednacího stolu. Šéf UFC Dana White 14. ledna 2023 tvrdil, že organizace Ngannouovi nabídla smlouvu, která by z něj podle něj udělala nejlépe placeného bojovníka těžké váhy v historii firmy, a že Ngannou nechce riskovat zápas s Jonesem. Potvrzené je jen to, že se strany nedohodly a titul se uvolnil.
Dva roky předtím přitom stáli na stejné straně. Ke sporu o Jonesovy finanční požadavky řekl Ngannou 30. března 2021 pro TMZ: „U mega zápasu by každý chtěl mít mega výplatu.“ Tehdy Jonesovy nároky hájil, o necelé dva roky později už byl mimo organizaci a Jones bojoval o uvolněný pás s Ganeem. O zápas fanoušky nepřipravil soupeř, ale krach jednání o smlouvě. Zbývá otázka, komu z té dvojice uplynulý čas pomohl.
Na co data odpověď nedají
ANALÝZA Miocicův argument o aktivitě čísla podpírají. V bilancích na Sherdogu redakce MMAmag dopočítala, že Jones po 8. únoru 2020 odbojoval 2 zápasy v MMA a naposledy nastoupil 16. listopadu 2024. Ngannou mezitím 19. října 2024 knokautoval v PFL, konkurenční americké organizaci, Renana Ferreiru a 16. května 2026 ukončil v 1. kole Philipeho Linse.
Verdikt o vítězi ale ta samá čísla nepotvrzují. Proti společnému soupeři Ganeovi zůstává nejrychlejším výsledkem Jonesova gilotina za 2:04, zatímco Ngannou potřeboval pět kol. Jeden parametr tedy mluví pro Ngannoua, druhý pro Jonese. Predikce z toho nevyjde.
Náhradní oktagon jménem Miocic a Gane vydal dvě dílčí odpovědi a jednu otázku nechal otevřenou navždy. Ten zápas už nikdo nespočítá, protože se nikdy nekonal.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková