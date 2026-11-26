Vážení v Karlových Varech 16. října 2026 mělo být formalitou před hlavním zápasem večera. Dominik Humburger, 30letý český bojovník střední váhy do 83,9 kg s bilancí 12-3-0, ale limit nesplnil a Patrik Kincl, 37letý český bojovník téže kategorie s bilancí 30-12-0, krátce nato oznámil, že za těchto podmínek do klece nepůjde. Diváci tak přišli o souboj, kvůli kterému si velká část z nich lístky koupila, a část fanoušků se pustila do Kincla. Po více než měsíci se ukázalo, že na vážení nešlo jen o kilogramy. Redakce MMAmag si k tomu položila vedle sebe dva záznamy, které spolu úplně nesedí.
Uprostřed vysvětlování mu došlo, kam zašel
Pavol Neruda, spolumajitel a šéf organizace OKTAGON MMA, česko-slovenské organizace bojových sportů, se k celé věci vrátil v epizodě podcastu Hype-Cast zveřejněné 20. listopadu 2026. V přepisu podcastu, do kterého redakce MMAmag nahlédla a jehož pasáž 25. listopadu 2026 citoval web Fights.cz, Neruda ke Kinclovu rozhodnutí řekl: „Respektuju to, měl na to nárok. Ale překvapilo mě to.“
Pak přidal víc. Podle téhož přepisu uvedl, že Humburger měl v té době „dva relativně vážné zdravotní problémy“, že se sám divil, že do zápasu chce jít, a že to vedení organizace přišlo nerozumné. A dodal: „Patrik mohl dostat nedopitého Hambáče, který má navíc výrazné zdravotní problémy. Také byl psychicky nalomený z toho, že neudělal váhu.“
Vzápětí couvl: „Myslím si, že to veřejnost neví, takže nechci prozrazovat, co přesně tam bylo.“ Jde o tvrzení šéfa organizace, ne o potvrzený zdravotní stav. Humburger ani jeho tým povahu potíží veřejně neupřesnili a žádná diagnóza v tomto článku nezazní.
Aby bylo jasné, co Neruda vlastně obhajoval, je potřeba vrátit se k váze, kterou ukázal displej v pátek večer, a k číslu, na kterém se česká média v dostupných textech neshodla.
Displej ve Varech ukázal číslo, na kterém se média neshodla
Střední váha je podle profesionálních pravidel CSMMA zveřejněných na webu organizace OKTAGON MMA kategorie do 83,9 kg, s tolerancí 0,5 kg u netitulových zápasů. Praktická hranice pro tenhle zápas tedy byla 84,4 kg.
V textech českých a slovenských médií redakce MMAmag dohledala tři různé popisy téhož okamžiku. Sportnet uvedl 85,8 kg při prvním pokusu a 85,0 kg po 2 hodinách. iDNES.cz popsal první pokus přibližně jako 1,5 kg nad limit a druhý jako 0,6 kg nad dohodnutou hranicí. iSport psal o 0,6 kg a první pokus shrnul jako 1,4 kg nad limit. Shoda panuje na druhém pokusu, ne na prvním.
Nesplněná váha mění podmínky zápasu a soupeř má právo nenastoupit. Kincl ho využil. Zápas tak neskončil v žádném kole a žádným zakončením, protože vůbec nezačal; bilance obou bojovníků se po odkladu nezměnily. Hlavním soubojem turnaje OKTAGON 95 v karlovarské aréně 17. října 2026 se stal duel Škvor vs. Narkun. Kincl tím ale přišel o celý zápasový večer a s ním i o výplatu, a Neruda v podcastu naznačil, jak to organizace řešila.
Co šéf organizace říkal v říjnu a co přidal po měsíci
V říjnu znělo vysvětlení organizace jednoduše: Kincl měl právo nenastoupit, když soupeř nesplnil váhu. Tak to shrnula i tehdejší česká média. V podcastu zveřejněném 20. listopadu 2026 už Neruda podle Fights.cz přidal druhou vrstvu, o které se v říjnu nemluvilo: že Kincl mohl dostat soupeře se zdravotním omezením a že ho Kinclovo rozhodnutí přesto překvapilo. Mezi říjnovým vysvětlením a listopadovým podcastem je víc než měsíc.
K penězům Neruda podle téhož přepisu uvedl, že Kincl neodešel s prázdnou a že tam byla nějaká finanční kompenzace. Sám Kincl k tomu 23. října 2026 řekl: „Budeme řešit nějakou kompenzaci, uvidíme. Oktagon se k tomu staví dobře. Ale zápasník přijde o svou nástupní výplatu.“ Konkrétní částka v Kč aktéři veřejně neuvedli.
Kinclovo rozhodnutí kritizovali podle Fights.cz hlavně fanoušci libereckého vojáka Humburgera. Jde o reakce fanoušků, ne o postoj scény. Celá tahle rozepře má přitom už pevné datum a adresu, a pro jednoho z nich je to adresa domácí.
Liberec si na nedohraný večer počká 105 dní
Na oficiální stránce turnaje OKTAGON 102 redakce MMAmag dohledala, že zápas Kincl vs. Humburger je organizací potvrzený na 30. ledna 2027 v liberecké hale. Nejde o zvěst ani o domluvu jedné strany. Od zrušeného večera uplyne 105 dní.
Titul v sázce podle dohledaných veřejných materiálů není, organizace ale zápas sama propaguje jako souboj o post titulového vyzyvatele. V oficiálním rankingu aktualizovaném 12. listopadu 2026 je Kincl ve střední váze veden jako číslo 2 a Humburger jako číslo 3; šampionem je Krzysztof Jotko, prozatímním šampionem Makhmud Muradov.
Dveře se zavřely rychleji, než se otevřely
GLOSA Nejzajímavější na celé pasáži není, co Neruda řekl, ale rychlost, s jakou si to uvědomil. Promotér se rozjede ve vysvětlování, protože chce obhájit bojovníka, kvůli jehož váze padl hlavní zápas večera, a cestou sáhne po argumentu, který má po ruce. Teprve po pár větách mu dojde, že ten argument patří někomu jinému.
Je v tom poctivý motiv i zákulisní nepohodlí najednou. Kincl byl v říjnu terčem kritiky části fanoušků, organizace mu chtěla pomoct a sáhla po nejsilnějším důvodu, který měla. Jenže zdravotní stav bojovníka není majetek organizace. A tak zůstalo u polovičaté informace: dost na titulek, málo na pochopení.
Veřejnost se tím pádem dozvěděla přesně to nejhorší možné množství. Ví, že něco bylo. Neví co. A dokud to sám Humburger nebo jeho tým neřeknou, nikdo to vědět nemá.
Co zůstalo za dveřmi
Neruda otevřel dveře do zákulisí a v půlce věty je zase přivřel. To, co za nimi zůstalo, se ve veřejném prostoru za víc než měsíc neobjevilo a Humburger se k tomu nevyjádřil.
V Liberci 30. ledna 2027 se tedy bude soudit jen to, co se stane v kleci. Humburger tam půjde před domácími, Kincl si přijde pro zápas, o který v říjnu přišel. A otázka, co přesně Neruda nedořekl, zůstane viset za těmi dveřmi, pokud ji neotevře ten, komu patří.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek