Vycházíš snad s každým? Norris pobavil reakcí na spor Verstappena s Russellem
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Verstappen a Russell si nerozumí. Norris připomněl, že je to v životě normální.
Článek byl publikován 26.11.2026 16:06
Po delším čekání jsme dnes poznali definitivní jezdeckou sestavu, která bude v příští sezóně působit v...
Williams a Alpine porušily pravidla rozpočtového stropu FIA za sezónu 2025. Zatímco oba týmy se dopustily...
Na Středním východě je vše, jen ne klid – i přes to vedení formule 1 stále hovoří, že je vše bezpečné....
Španělský pilot Aston Martinu Fernando Alonso otevřeně zkritizoval pohonnou jednotku Honda, která výrazně...
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →