Havlíčkův Brod se inspiroval motolskou nemocnicí
„Orientační systémy v nemocnicích mají za cíl pomáhat pacientům, návštěvám, personálu i záchranným složkám rychle najít cíl, zorientovat se a předcházet zbytečnému stresu. Barevné kódování tras jsme zavedli v roce 2012. Inspirovali jsme se ve FN Motol Praha. Nejvyhledávanější či klíčová pracoviště jsou značena od vstupu do nemocnice, Emergency – úrazových ambulancí - barevnými čarami na zemi,“ sdělila redakci Jihlavské Drbny Petra Černo, mluvčí nemocnice v Havlíčkově Brodě.
Barevné značení v havlíčkobrodské nemocnici, foto: Lenka Dvořáková
Dodává, že pacienti jsou velmi často ve stresu, plní emocí a čáry jsou jasným ukazatelem, jsou velmi intuitivní, dobře viditelné i pro ty, kteří se při chůzi dívají pod nohy - například senioři nebo pacienti s bolestmi, a překonávají i jazykové bariéry.
„I když za tímto účelem máme na informačním centru/ recepci překladač. Pro barvoslepé osoby, mají čáry doprovodný text. Barevné značení výrazně usnadňuje komunikaci mezi personálem a pacienty, protože převádí složité slovní instrukce do jednoduchého vizuálního pokynu. Namísto popisování chodeb a odboček stačí pacientovi říct, jakou barvu má sledovat. Sestry, lékaři i recepční nemusí neustále opakovat stejné vysvětlování cesty a mohou se soustředit na samotnou péči,“ doplnila k barevnému značení mluvčí Černo. Velice snadná obnova
Barevné značení na podlaze je technicky vytvářeno tak, aby odolalo vysoké zátěži pěších, kolečkům lůžek i pravidelnému strojovému mytí a dezinfekci.
„Zároveň je velice snadná jeho obnova,“ zdůraznila mluvčí havlíčkobrodské nemocnice.
Barevné značení na podlaze velmi vítá seniorka
Jaroslava, která do nemocnice dojíždí jednou měsíčně z malé obce. „Už rovnou koukám na podlahu, když hledám, kam mám jít. Vždycky to stihnu zapomenout,“ směje se. „ A aspoň tak nemusím obtěžovat dámy ne recepci, i když jsou vždy ochotné a poradí,“ vyjádřila se oslovená pacientka. V Jihlavě sáhli po závěsném značení
O barevných pruzích na podlaze v minulosti přemýšlelo i vedení nemocnice v Jihlavě. Jak pro Drbnu uvedla mluvčí Monika Zachrlová, nakonec se ale nemocnice rozhodla pro závěsné značení, které má podle Zachrlové několik praktických výhod.
„Je především flexibilnější a jeho úpravy jsou finančně méně nákladné. V tak rozsáhlém areálu, jako je ten náš, se prakticky neustále potýkáme s nejrůznějšími, byť často drobnými změnami. Stěhují se ambulance, vznikají nová pracoviště nebo se mění jejich umístění. Orientační systém tedy není něco, co jednou vytvoříme a následně několik let neměníme. Naopak je potřeba ho průběžně aktualizovat a přizpůsobovat aktuálnímu provozu nemocnice,“ vysvětluje Monika Zachrlová.
Dalším důležitým faktorem je dle jejích slov odolnost značení. „
Barevné pruhy na podlaze jsou v nemocničním prostředí vystaveny nejen vysoké frekvenci pohybu osob, ale také každodennímu úklidu a dezinfekci, a jsou tak náchylnější k opotřebení,“ zmínila Zachrlová. V Pelhřimově se neztratí ani nově příchozí
Novinku letos na začátku října, která může ještě více pomoci s orientací, zavedla pelhřimovská nemocnice. Je jí nová
interaktivní mapa areálu. „ Nabízí srozumitelné, barevně sjednocené značení, které usnadní pohyb nejen pacientům a návštěvníkům, ale i zaměstnancům. Základem systému je logicky navržený plán areálu, ve kterém jsou jednotlivé budovy barevně rozlišeny. Stejné barvy se objevují i na směrových šipkách, které návštěvníka navedou k příslušnému oddělení. Legenda, plán a značení v terénu tak tvoří jeden propojený celek, ve kterém se nikdo neztratí – ani poprvé příchozí,“ popsala Alexandra Knapová, mluvčí Nemocnice Pelhřimov.
Značení v pelhřimovské nemocnici, foto: Nemocnice Pelhřimov
A dodala, že tento nový systém ses týká venkovního prostoru. Uvnitř budov zůstává klasické značení, tedy orientační cedule a popisky, nikoli značení na podlaze. „
Návštěvníkům navíc stále slouží recepce a vrátnice v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tam každému ochotně poskytnou jakoukoli informaci a poradí, kam jít. Chceme, aby se lidé v našem areálu cítili jistě a dobře informovaní. Kvalitní navigační systém je základem pro komfortní pohyb v areálu naší nemocnice, a to nejen v situacích ohrožujících zdraví,“ dodává mluvčí Knapová.
Značení v pelhřimovské nemocnici, foto: Nemocnice Pelhřimov Venkovní rozcestníky v Novém Městě na Moravě
Lidé, kteří zavítají na ošetření do nemocnice v Novém Městě na Moravě, se orientují pomocí
venkovních rozcestníků. „ Jsme nemocnice pavilonového typu, máme různé pavilony roztroušené v rozlehlém parku. Používáme venkovní rozcestníky. Barevné značení nemáme, na stěnách uvnitř pavilonu, například chirurgického, máme informační tabule a šipky, které návštěvníky nasměrují, kam potřebují – třeba na rentgen,“ řekla za novoměstskou nemocnici její mluvčí Helena Zelená Křížová.
Značení v novoměstské nemocnici, foto: Nemocnice Nové Město na Moravě
Barevná patra v třebíčské nemocnici
S barvami pracují i v třebíčské nemocnici. Jak naše redakce zjistila, každé nemocniční patro má vlastní barevný odstín, barevně odlišená jsou také jednotlivá oddělení. Pacienti se tak mohou orientovat například podle toho, že mají jet do oranžového nebo modrého patra, místo aby si pamatovali pouze číslo podlaží. V jednotlivých patrech jsou také recepce s charakteristickým kruhovým motivem.