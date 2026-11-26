Českou železnici čeká s prosincovou změnou jízdního řádu další výrazná proměna. Z pravidelného provozu postupně zmizí elektrické lokomotivy několika řad, které dlouhá léta zajišťovaly osobní dopravu nejen v Česku, ale také v sousedních zemích. Pro milovníky železnice tak nastává jedna z posledních příležitostí pořídit si jejich fotografii, natočit je nebo se svézt vlakem, který táhnou.
„Letošní změna jízdního řádu je ve znamení konce starších nebo málo početných řad elektrických lokomotiv. V novém jízdním řádu budeme v traťové službě používat prakticky už jen tři řady elektrických lokomotiv. Nové stroje Siemens Vectron 384, jen o pár let starší verzi Vectronů s německou registrací řady 193 a zbývající výkony pokryjí esa řady 362,“ přibližuje změny Jiří Ješeta, místopředseda představenstva a náměstek pro osobní dopravu Českých drah. Poslední jízdy s lokomotivami 380
Největší pozornost by měli šotouši v jižních Čechách věnovat lokomotivám řady 380. Na trase Praha – České Budějovice – Linec se v současnosti stále pohybují čtyři tyto stroje. V čele mezinárodních Jižních expresů zajišťují spojení mezi českou a rakouskou metropolí, objevují se ale také na vybraných vnitrostátních spojích mezi Prahou a Českými Budějovicemi.
Největší pozornost by měli šotouši v jižních Čechách věnovat lokomotivám řady 380.
Kdo si chce jejich poslední jízdy vychutnat, neměl by příliš otálet. Výměna lokomotiv řady 380 za modernější Vectrony řady 193 začne už v úterý 1. prosince. Poslední pravidelný výkon je naplánovaný na čtvrtek 3. prosince.
Úplně posledním plánovaným spojem s lokomotivou řady 380 bude ve čtvrtek vlak EC 330 Jižní expres. Ten vyjede z Lince v 19:54, do Českých Budějovic dorazí ve 21:52 a po desetiminutovém pobytu bude pokračovat do Prahy, kam má přijet ve 23:42. V poslední den provozu se lokomotivy této řady objeví také na spojích EC 336 z Lince do Prahy a EC 335 z Prahy do Lince.
Zájemci je mohou v následujících dnech zachytit také na dalších spojích mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Jde například o ranní IC 540, který odjíždí z Budějovic v 6:58, a IC 529 s odjezdem z Prahy v 7:21. Odpoledne pak lokomotivy obsluhují spoj IC 532 z Českých Budějovic v 14:58 a IC 541 z Prahy v 17:21.
Před Vánoci skončí i poslední bastard
Loučení se nevyhne ani další známé lokomotivě. Do historie pravidelného provozu zamíří také poslední provozní stroj řady 371 s označením 371.003, který patří do děčínského depa. Lokomotivy této řady si mezi železničními fanoušky vysloužily přezdívku bastard.
Poslední provozní zástupce řady 371 je v současnosti nasazovaný především na turistických spojích zvaných Vánoční komety. Ty o víkendech propojují Ústí nad Labem, Děčín a Drážďany. V minulosti zajišťoval také provoz letní varianty těchto vlaků.
Před Vánoci se rozloučí i poslední lokomotiva řady 371, známá jako bastard.
Vánoční komety vyjedou každou sobotu a neděli od 28. listopadu do 20. prosince. Právě poslední uvedené datum bude zároveň znamenat plánované rozloučení s lokomotivou.
„Před Vánoci dojezdí i poslední náš provozní bastard 371.003,“ upozorňuje Jiří Ješeta z Českých drah.
Ani turistické spojení mezi Ústím nad Labem, Děčínem a Drážďany však nezanikne. V letní sezoně roku 2027 už mají provoz Letních komet zajistit lokomotivy Siemens Vectron.