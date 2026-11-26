V düsseldorfské aréně se chystá titulový večer těžké váhy, na který má podle promotérského avíza společnosti DAZN dorazit přes 50 000 lidí. Čekají domácího šampiona, který poprvé obhajuje pás před vlastním publikem. Proti němu půjde Albánec, jehož většina z nich zná hlavně podle toho, že ještě nikdy neprohrál a že soupeře málokdy nechá dojít do konce. Jenže když Nelson Hysa dostal před zápasem mikrofon, mluvil o úplně jiných jménech než o tom, které mu stojí naproti. Redakce MMAmag proto k jeho slovům přiložila veřejné zápasové databáze, oficiální stránky akce a listopadový materiál Světové boxerské asociace.
Legendu by bral hned, před mladíkem couvl
Nelson Hysa, 42letý albánský boxer v těžké váze s bilancí 25-0-0 a 23 knockouty, dal rozhovor serveru Sky Sports, který vyšel 24. listopadu 2026. O Tysonu Furym v něm řekl: „Kdo by nechtěl boxovat s Tysonem Furym? Je to legenda. Jednička těžké váhy. Je můj nejoblíbenější boxer, mám ho rád, mám rád všechno, co dělá. Jeho styl, všechno“. Překlad pořídila redakce MMAmag z anglického originálu.
Pak přišla druhá odpověď. Hysa v ní nejvýš staví Chorvata Filipa Hrgoviće, za něj řadí Brita Daniela Duboise a za nejlepšího muže divize označuje jednadvacetiletého Mosese Itaumu, přestože ten 29. srpna 2026 v londýnské aréně prohrál s Hrgovićem technickým knockoutem v 9. kole. A právě Itaumu v ringu nechce. „Hrgović porazil nejlepšího chlapa v těžké váze. Porazil Mosese. Nechci zápas s Mosesem, je to dobrý chlap! Bude nejlepší těžkou vahou na světě. Je nejlepší těžkou vahou na světě, ale potřebuje víc času,“ řekl Hysa Sky Sports v překladu redakce MMAmag.
Je to jeho hodnocení divize, ne výsledková listina. Jenže než Hysa dojde k Furymu, musí projít kolem muže, který má za sebou 50 000 lidí a stejně čistou bilanci jako on.
V sobotu se vrací na místo, kde padl Klitschko
Agit Kabayel, německý boxer v těžké váze s bilancí 27-0-0, je úřadujícím šampionem WBC, tedy Světové boxerské rady, jedné ze čtyř velkých organizací, které v boxu udělují světové pásy. Titul mu připadl poté, co ho uvolnil Oleksandr Usyk, a v Düsseldorfu ho má obhajovat poprvé.
Zápas je naplánovaný na sobotu 28. listopadu 2026. Shodně to uvádějí stránka düsseldorfské arény, tisková zpráva DAZN z 1. října 2026 i přehled akcí promotérské stáje Queensberry Promotions, které redakce MMAmag porovnala vedle sebe; jiné datum z těchto materiálů nevyplývá.
Město sedí k příběhu až podezřele dobře. Právě v Düsseldorfu porazil 28. listopadu 2015 Tyson Fury Vladimira Klička jednomyslným rozhodnutím a sebral mu pásy. Jedenáct let nato jede do stejného města muž, který Furyho označuje za svůj sen.
A když se redakce MMAmag podívala, jak si Hysa stojí v papírech organizací, číslo u jeho jména nesedělo s pozicí vyzyvatele.
Pás jedné organizace, vyškrtnutí u druhé
V přehledu změn Světové boxerské asociace za říjen 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí u těžké váhy jediná věta o Hysovi: „Číslo 5 Hysa odchází z žebříčku, protože bude bojovat o světový titul jiné organizace“. Překlad pořídila redakce MMAmag. Jinými slovy: u jedné organizace byl pátý, a tím, že si zajistil titulovou šanci u konkurence, ze žebříčku zmizel. Každá ze čtyř velkých organizací má vlastní pořadí a vlastní logiku, takže stejný boxer může být jinde špička a jinde jméno bez čísla.
Co Hysu do Düsseldorfu dostalo, je způsob, jakým vyhrává. Z 25 výher jich 23 skončilo knockoutem. Kabayel má z 27 výher 19 zakončení před limitem.
|Bojovník
|Výhry / z toho KO
|Podíl KO
|Nelson Hysa
|25 / 23
|92,0 %
|Agit Kabayel
|27 / 19
|70,4 %
|Rozdíl
|nic
|21,6 p. b.
Rozdíl 21,6 procentního bodu je ovšem poměr, ne předpověď. Nic neříká o tom, proti komu ty knockouty padly.
Sen o Furym má jednu podmínku, o které se nemluví
ANALÝZA Hysa podle Sky Sports tipuje Furyho výhru a po případném vlastním úspěchu by s ním rád svedl sjednocovací zápas. Takový zápas ale není oznámený, domluvený ani podepsaný žádnou organizací. Je to přání muže, který zatím nedrží žádný světový pás.
A visí na třech výsledcích, z nichž Hysa ovlivní jediný. Musí v sobotu porazit Kabayela. Fury musí 11. prosince 2026 v Cardiffu zdolat Anthonyho Joshuu v zápase o titul Světové boxerské asociace. A teprve pak by někdo musel chtít dát ty dva dohromady. Těžká váha je po Usykově odchodu z pozice sjednoceného šampiona rozdělená mezi několik mužů. Pásy Mezinárodní boxerské federace a Světové boxerské organizace drží Hrgović a Dubois. Vyzývat slavné jméno je pro boxera bez velkého jména nejlevnější způsob, jak si udělat pozici dřív, než ji má v ringu.
Z té dvojice jmen je přitom čitelný celý Hysův kalendář. Legendu si vybral, protože na ni má ještě dva dny nárok zadarmo. Itaumu si nevybral, protože ten na něj bude mít čas i za pět let. Hysovi je dvaačtyřicet a tolik času nemá nikdo.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková