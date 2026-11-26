Úterý 24. listopadu 2026, boloňská hala SuperTennis Arena. Tomáš Macháč přehrál Liama Draxla ve třech setech, Jiří Lehečka pak porazil Félixe Augera-Aliassimeho 7:6, 6:2 a Česko vedlo nad Kanadou 2:0. Tím bylo hotovo. Adam Pavlásek a Patrik Rikl, deblová dvojice připravená na rozhodující bod, na kurt vůbec nevyšli. Právě tuhle situaci popsal Pavlásek v rozhovoru s českými novináři, který převzal Livesport od ČTK. Formát je podle něj „dost smutný“. Ve srovnání s historií soutěže se podle něj kouzlo Davis Cupu vytrácí a čtyřhra už nemusí přijít na řadu vůbec. Pavlásek přitom nemluvil jen za sebe. Z pohledu diváka je podle něj současná podoba proti dřívějšku smutná a pro tento formát prý není mnoho hráčů ani fanoušků. Jeho slova se dají snadno odbýt jako stížnost hráče, který zůstal na lavičce. Jenže míří na skutečnou slabinu dnešního Davis Cupu.
Dvě dvouhry a konec
Finálový turnaj osmi zemí se hraje vyřazovacím systémem v jednom hostitelském městě. Každý mezistátní duel se vejde do jednoho dne: nejprve dvě dvouhry, potom čtyřhra, ovšem jen pokud je po dvouhrách stav 1:1. K postupu stačí dva body.
Organizátoři s tím otevřeně počítají i při prodeji vstupenek. Podle oficiálních
častých dotazů ke vstupenkám na Final 8 má divák v každém bloku programu zaručená nejméně dvě a nejvýš tři utkání. Kdo si koupí lístek na daviscupový duel, kupuje si i riziko, že tradiční třetí bod neuvidí.
V praxi to vypadá takto:
Dřívější domácí duel Současné Final 8 Délka dva dny jeden den Počet zápasů pět dva nebo tři Čtyřhra vždy, druhý den jen při stavu 1:1 Prostředí doma, nebo venku jedno město pro všechny
Starý model měl pevný rytmus. První den dvě dvouhry, druhý den čtyřhra a po ní dvě další dvouhry. Debl býval zlomovým bodem celého víkendu. Kdo ho vyhrál, často nastavil celý zbytek duelu. Dnes je z něj pojistka, kterou tým vytáhne jen při remíze.
Pavlásek mluví o fanoušcích a vystihuje tím podle nás hlavní ztrátu. Nejde jen o jeden zápas navíc. Mizí nejistota, která dělala z Davis Cupu týmovou soutěž: že na výsledek mohou dosáhnout všichni nominovaní, ne jen dva nejlepší singlisté.
Lehečka: Vyhrát titul bez deblu je šílené
Pavlásek v kabině nebyl s kritikou sám. Lehečka, jeden z mužů, kteří svými výhrami učinili čtyřhru proti Kanadě zbytečnou, po postupu pro iROZHLAS řekl, že mu přijde „šílené“, že lze Davis Cup vyhrát bez odehrané čtyřhry. Pro Sport.cz dodal, že soutěž v této fázi působí spíš jako běžný turnaj a chybí jí pravý daviscupový náboj.
Je to prostá matematika. Tým může vyhrát čtvrtfinále, semifinále i finále vždy 2:0. V takovém scénáři zvedne salátovou mísu, aniž by jeho deblisté odehráli jediný míček. Titul pak získají dva singlisté a kapitán, zatímco zbytek týmu, nominovaný a připravený, jen přihlíží.
Že kritiku vyslovují právě Češi, kteří v novém formátu slaví největší úspěch, jí dodává váhu. Česko se do semifinále dostalo poprvé od roku 2014 a poprvé v nynější podobě soutěže. Nemluví poražení, kteří hledají výmluvu. Mluví tým, kterému systém zrovna přeje.
Pavlásek a Rikl: připravení, ale v rukou singlistů
Kapitán Tomáš Berdych přivezl do Boloně pětici ve složení Lehečka, Menšík, Macháč, Rikl a Pavlásek. Rozdělení rolí je zřejmé: tři hráči pro dvouhry, dvojice pro debl.
Oficiální program Final 8 2026 ukazuje, jak rozdílné zkušenosti oba deblisté mají: Adam Pavlásek: 16 nominací, 14 odehraných mezistátních duelů, bilance ve čtyřhře 7 výher a 7 porážek Patrik Rikl: 2 nominace, 2 duely, bilance 1:1
Pavlásek je v týmu služebně starším deblistou, Rikl nováčkem po boku zkušeného parťáka. Spolu hrají zhruba tři čtvrtě roku a podle Pavláška chtějí pokračovat i v sezoně 2027. Vidí v tom výhodu. Na okruhu se podle něj rozpadly nebo nepokračují některé elitní páry, například Patten s Heliövaarou, Harrison se Skupskim nebo Cash s Glasspoolem. Nové dvojice se budou sehrávat a nemusí jim to sednout hned. Pavlásek s Riklem už tuhle fázi mají za sebou.
Před turnajem přitom kolem dvojice viselo několik otazníků. Rikl měl potíže s břišním svalem. Zdroje se liší v tom, zda šlo o natažení, nebo natržení, shodují se ale, že nešlo o nic vážného. Několik dní odpočíval a v Boloni už trénoval, jen s doporučením šetřit servis. Berdych tvrdil, že do chvíle, kdy bude Rikl potřeba, by mělo být vše v pořádku.
Kapitán zároveň naznačil, že specializovaný pár není jedinou možností. Lehečkův posun na post jedničky otevírá i variantu Macháč s Menšíkem. Pro Pavláška to je další vrstva nejistoty. Musí být připravený na rozhodující zápas, který se nemusí hrát, a i kdyby se hrál, nemusí v něm nastoupit.
Tady je vidět, co nový formát dělá s deblisty. Ve starém systému měl specialista jistotu, že jeho zápas přijde a bude mít váhu. Dnes se týden připravuje a jeho role zcela závisí na tom, jak dopadnou dvě dvouhry, na které nemá vliv.
Co se ztratilo cestou od O2 areny do Boloně
Nejsilnější kontrast nabídl samotný rok 2026. V září hrálo Česko kvalifikaci proti USA v pražské O2 areně, ještě ve starším modelu domácího duelu. Za dva dny přišlo přes 13 tisíc diváků. Pavlásek s Riklem tehdy prohráli čtyřhru s Harrisonem a Krajickem, přestože měli čtyři mečboly. Češi přesto celý duel otočili a vyhráli 3:2.
Právě takové drama Pavlásek postrádá. Debl tehdy rozhodnutí neuzavřel, ale vytvořil napětí, se kterým musel zbytek týmu pracovat. Nevyužitý čtvrtý mečbol, nervózní hala a dvouhry, které musely situaci zachránit. Tohle je Davis Cup, jak ho fanoušci znají.
V Boloni podobný oblouk chybí. Jeden den, dva zápasy, a pokud jsou jednoznačné, rozchod. Soutěž je rychlejší a lépe se vejde do televizního programu i kalendáře, ale je chudší o to, čím se odlišovala od běžného turnaje.
Za proměnou stojí rozhodnutí z roku 2018. Valná hromada Mezinárodní tenisové federace tehdy podle
zápisu ITF schválila reformu podporou 71,43 procenta hlasů. Mezi argumenty byla modernizace, lepší komerční model a partnerství se skupinou Kosmos. Vrchol soutěže se od roku 2019 přesunul do centrálního finálového turnaje. Původní model počítal s osmnácti týmy a skupinami, dnešní Final 8 je jeho zúženou podobou, ale stojí na stejné myšlence: soustředit finále na jedno místo a do krátkého času.
Může hráčská kritika něco změnit? O pravidlech rozhodují federace a ITF, ne jednotliví tenisté. Když ale formát kritizují hráči úspěšného týmu přímo během turnaje, vzniká tlak, který organizátoři těžko přehlédnou. Pavlásek ani Lehečka nevolají po návratu ke starým časům. Pojmenovávají, co nový systém stál.
Semifinále s Itálií je na programu v pátek 27. listopadu od 16:00, ČT sport ho vysílá od 15:30 na ČT2 a na ctsport.cz. Pavlásek s Riklem budou opět připraveni. Pokud Lehečka a jeho spoluhráči vyhrají obě dvouhry, budou ze střídačky slavit postup do finále, o který se postarali jiní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný