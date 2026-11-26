Seděl naproti Romáriovi, svému někdejšímu spoluhráči z Barcelony, a mluvil o věci, o které elitní trenéři obvykle mlčí. V rozhovoru pro youtubový kanál RomárioTV, zveřejněném 25. listopadu 2026 během Guardiolovy návštěvy Brazílie, katalánský kouč přiznal, že nabídku vést italskou reprezentaci odmítl hlavně kvůli vyčerpání. Přišla podle něj ve chvíli, kdy se „potřeboval zastavit“ a dát si čas pro sebe. Říct ne zemi, jako je Itálie, ho mrzelo, dokonce se prý styděl. Trénovat ji by podle svých slov považoval za jednu z největších poct své kariéry. A dodal větu, která celé rozhodnutí vysvětluje lépe než cokoli jiného: kdyby nabídka přišla o rok nebo dva dříve, nejspíš by ji přijal. Nerozhodly peníze ani ambice. Rozhodla hranice jeho sil.
Pocta, která přišla ve špatnou chvíli
Italská federace hledala v létě 2026 nového trenéra a mířila vysoko. Podle deníku El País za Guardiolou v červenci přijeli do Barcelony Paolo Maldini, tehdy technický ředitel svazu FIGC, a Leonardo, který federaci radil. Celý projekt zastřešoval prezident svazu Giovanni Malagò. Guardiola si nabídku několik dní rozmýšlel. Pak odmítl.
Nebylo to překvapení. Guardiola už předtím veřejně oznámil, že si po odchodu z Manchesteru City dá pauzu. Na Etihadu skončil na konci sezony 2025/26 po deseti letech. Přesto Itálie zkusila štěstí a podle všeho to nebyl marný pokus.
Druhou stranu jednání popsal Maldini v srpnu pro Corriere della Sera. Guardiola byl podle něj „velmi blízko“. Peníze prý nikdy nebyly problém. Itálie o něj stála, protože podle Maldiniho nejlépe zosobňuje technický a útočný fotbal, jaký chtěla federace budovat. Jenže Guardiola byl po deseti náročných letech v Premier League unavený a chtěl odpočívat.
Listopadový rozhovor tak jen potvrdil, co Maldini naznačil už v létě. Obě verze do sebe zapadají bez jediného rozporu. To je u fotbalových přestupových a trenérských ság spíš vzácnost.
Osmnáct let zápasů každé tři dny
Guardiola v rozhovoru nemluvil o lékařské diagnóze. Mluvil o osmnácti letech, kdy musel vyhrávat každé tři dny. Barcelona, Bayern Mnichov, Manchester City. Bez delšího přerušení, pod tlakem, který se s každou trofejí jen zvyšoval, protože od nejlepšího se čeká, že bude nejlepší pořád.
Světová zdravotnická organizace popisuje vyhoření jako pracovní fenomén, nikoli samostatnou nemoc. Má tři rozměry: vyčerpání, mentální odstup od práce a sníženou profesní výkonnost. Guardiola sám nic z toho klinicky nepojmenoval. Popsal ale vyčerpání tak silné, že kvůli němu odmítl práci, kterou sám řadí mezi největší pocty kariéry. Takové rozhodnutí o jeho stavu vypovídá víc než jakákoli nálepka.
Pro Guardiolu to navíc není první zkušenost. V dubnu 2012 oznámil konec v Barceloně a BBC Sport ho tehdy citovala, že je vyčerpaný a potřebuje znovu načerpat energii. Následoval rok v New Yorku. Pak přišel Bayern, po něm City a s ním šest titulů v Premier League a Liga mistrů. Pauza tehdy nebyla koncem. Byla podmínkou dalšího vrcholu.
Podobně mluvil v lednu 2024 Jürgen Klopp, když oznámil odchod z Liverpoolu. Řekl, že jeho energie není nekonečná a že už nemůže práci dělat na úrovni, kterou vyžaduje. Rozdíl mezi oběma případy je ale podstatný. Klopp odcházel z běžícího angažmá. Guardiola už volný byl a únava mu zabránila přijmout novou výzvu, o kterou by jindy zřejmě sám usiloval.
Podle nás právě v tom spočívá síla celého příběhu. Prestižní nabídka, za kterou by mnoho trenérů dalo cokoli, prohrála s obyčejnou potřebou vypnout. A prohrála u člověka, jemuž nikdy nechyběla motivace.
Národní tým jako další krok
Kdo by z Guardiolových slov vyčetl konec kariéry, mýlil by se. Řekl sice, že neví, kdy se vrátí. Zároveň ale dodal, že pokud existuje tým, který ještě nevedl a který ho láká, je to národní tým. Označil ho za svůj další krok. Na reprezentační úrovni dosud nikdy netrénoval.
O zájemce nemá nouzi:
- Itálie: jediná doložená konkrétní nabídka, odmítnutá v červenci 2026.
- Nizozemsko: podle španělského deníku AS figurovali Guardiola a Arne Slot mezi prvními jmény nizozemského svazu KNVB. V srpnu nakonec svaz představil Xaviho.
- USA: po odchodu Mauricia Pochettina do Manchesteru United americký svaz podle agentury AP pravděpodobně prověří Guardiolův zájem. Potvrzené jednání zatím chybí.
- Brazílie: na ni se Romário v rozhovoru opakovaně vyptával. Guardiola otázku odlehčil poznámkou o caipirinhách, formální nabídka doložená není.
Brazilská pasáž rozhovoru přitom ukázala i Guardiolovu loajalitu. Romário veřejně kritizuje Carla Ancelottiho, který Brazílii vede, a zjevně se snažil dostat hosta do debaty o jeho nástupci. Guardiola to odmítl. Prohlásil, že by nebyl schopen pochybovat o Ancelottiho schopnostech, připomněl obrovský tlak, který na brazilského trenéra působí, a zdůraznil, že žádný kouč neudělá z týmu šampiona za dva dny.
Zajímavá je i jeho poznámka o povaze reprezentační práce. U národního týmu je podle něj čas omezený. Trenér nemá hráče každý den jako v klubu, pracuje v krátkých oknech a výsledek se čeká hned. V tomto světle dává Guardiolův plán smysl. Reprezentace nabízí méně každodenního provozu, ale tlak se soustředí do několika týdnů v roce. Pro člověka, kterého vyčerpal právě nekonečný sled zápasů každé tři dny, to může být lepší model. Pokud by se vrátil, dá se čekat, že bude vybírat podle projektu a časového rámce, ne podle prestiže samotné.
Únava, o které se ve fotbale mluví čím dál hlasitěji
Guardiolovo přiznání zapadá do širší debaty. Hráčská unie FIFPRO dlouhodobě varuje, že nevyvážený kalendář ohrožuje zdraví i kariéry fotbalistů a že termínová listina bere na jejich celkovou pohodu jen malé ohledy. Guardiola do této debaty přidává hlas z trenérské lavičky: přetížení nekončí u hráčů, týká se i lidí, kteří tým vedou.
Český fotbal zná obě strany problému. Seznam Zprávy v září citovaly kondičního trenéra Pavla Čvančaru, podle něhož byl kalendář po mistrovství světa 2026 „nešťastně poskládaný“. Hráči neměli kdy pořádně odpočívat a nahromaděná únava podle něj zvyšuje riziko svalových zranění. Psychickou stránku popsal bývalý obránce Lukáš Pokorný. Mluvil o úzkostech, o zimnici před tréninkem a o tom, že fotbal už pro něj byl jen stres. Jeho kariéra se s Guardiolovou měřit nedá, mechanismus vyčerpání je ale podobný.
Z Guardiolova příběhu plyne lekce i pro lidi mimo fotbal. Pauza může být racionální kariérní rozhodnutí, ne selhání. Odborné zdroje jako Mayo Clinic nebo britská NHS při pracovním vyhoření doporučují řešit příčinu, nejen příznaky. Tedy upravit podmínky práce, hledat podporu, dbát na spánek a pohyb a obrátit se na odborníka, pokud únava začne zasahovat do zdraví a běžného života. Počítat je třeba i s tím, že zotavení chvíli trvá.
Guardiola si na ně vzal čas, i když ho to stálo jednu z nejprestižnějších nabídek v evropském fotbale. Nejúspěšnější trenér své generace tak veřejně přiznal, že i jeho kapacita má dno, a místo hrdinského přemáhání zvolil přestávku. Až se znovu postaví k postranní čáře, nejspíš to bude v teplákovce národního týmu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl