Tisková konference před startem Final 8 v Boloni měla být rutinou. Pět italských reprezentantů, kapitán Filippo Volandri, úsměvy do kamer. Matteo Berrettini a Lorenzo Musetti si ale podle italských médií sedli každý na opačný konec stolu. Netrénovali spolu a na oficiálních fotkách stáli daleko od sebe. Celé dny si navíc vyměnili jen minimum slov. Itálie přitom v pátek 27. listopadu od 16:00 h hraje semifinále Davis Cupu proti Česku. Soupeř, který tři roky v řadě nikomu nedovolil sáhnout na salátovou mísu, tak do zápasu o finále vstupuje s trhlinou, kterou žádný žebříček neukáže.
Opačné konce stolu a jedno podání ruky
Italský tisk pro vztah obou hráčů používá slovo „gelo“, tedy mráz. Deník Il Fatto Quotidiano popsal 24. listopadu atmosféru, v níž každé gesto obou tenistů prochází lupou. Na otázku, jak vnímá Musettiho, odpověděl Berrettini podle italských novinářů chladně a stroze. Na tréninku se oba drželi od sebe.
Alespoň formální signál smíru přece jen přišel. Po jednom z tréninků si Berrettini s Musettim podali ruku. Šlo o vůbec první takový veřejný kontakt od chvíle, kdy se o jejich sporu začalo psát. Server
Fanpage přidal, že Volandri hráčům vzkázal, ať osobní věci nechají stranou. Na prvním místě má být tým.
Podle nás právě tahle věta prozrazuje nejvíc. Kapitán, který nemá problém, nemusí hráčům připomínat, že mají táhnout za jeden provaz.
Vídeň, Lyon a jméno, které nikdo nepotvrdil
Spor vyplul na povrch koncem října. Musetti tehdy slavil triumf v Lyonu. Berrettini na něj v rozhovoru během turnaje ve Vídni reagoval nápadně rozpačitě. Následovaly články z 27. a 28. října a s nimi vlna spekulací, kterou Fanpage k 26. listopadu shrnul jako zhruba měsíc neověřených drbů a napětí.
Nejčastěji se v nich objevuje jméno Vanessy Belliniové, bývalé Berrettiniho přítelkyně. Italské bulvární weby spekulují o údajném milostném trojúhelníku mezi Berrettinim, Musettim a Belliniovou. Nic z toho ale nemá oporu v ověřených faktech:
Berrettini ani Musetti příčinu ochlazení vztahu veřejně nevysvětlili. Belliniová na Instagramu popřela, že by Berrettiniho podvedla. Podle Corriere dello Sport se ke spekulacím o Musettim přímo nevyjádřila. Fanpage zdůrazňuje, že neexistují žádné veřejné důkazy, tedy fotky, zprávy ani potvrzení aktérů.
Jisté je tak jen to, že vztah dvou hvězd italského tenisu viditelně vychladl. Proč, vědí jen oni.
Proti Koreji Italové přežili až v deblu
Napětí by se dalo odbýt jako bulvár, kdyby Itálie v Boloni přejela soupeře bez zaváhání. Jenže čtvrtfinále s Koreou bylo na hraně. Musetti sice vyhrál úvodní dvouhru, Flavio Cobolli ale nečekaně prohrál ve třech setech se Sun-u Kwonem, hráčem mimo elitní stovku. Španělský deník AS mluvil o pořádném „klopýtnutí“.
Postup 2:1 zachránila až rozhodující čtyřhra. Berrettini s Andreou Vavassorim ji vyhráli 7:6, 7:6, tedy dvakrát přes tiebreak. Pak přišel další obraz, který Italy zneklidnil. Podle Quotidiano Sportivo měl Berrettini po zápase na lokti velký ledový obklad. On sám ho podle OA Sport označil za preventivní. Jenže 5. listopadu odstoupil z turnaje v Paříži kvůli bolesti ruky, jak tehdy oznámil na Instagramu. Diagnóza veřejně známá není, zdravotní otazník ale zůstává.
Berrettini přitom do nominace původně vůbec nepatřil. Volandri ho podle Rai News dodatečně povolal místo Simoneho Bolelliho. Chtěl alternativu pro dvouhru i čtyřhru a sázel na sehranost s Vavassorim. Podle spekulací v italských médiích návrat komplikovaly právě třenice s Musettim. Kapitán prý musel skupinu znovu poskládat.
Sportovně ta volba dává smysl. Berrettini má za Itálii podle
oficiálního programu Final 8 bilanci 12:2 ve dvouhře. V reprezentačním dresu je výrazně nebezpečnější, než napovídá jeho aktuální 43. místo na žebříčku. Volandri tak před pátkem řeší dilema, které italská média rozebírají ze všech stran: Musetti je pevný bod ve dvouhře. Cobolli, nebo Luciano Darderi? O druhé místo ve dvouhře se vede debata, protože Cobolli po porážce s Kwonem není ve formě. Berrettini s Vavassorim jsou nejlogičtější volbou do čtyřhry, ve dvouhře je Berrettiniho nasazení kvůli ruce méně pravděpodobné.
Oficiální sestavy se odevzdávají zhruba hodinu před začátkem utkání.
Berdychova šance: dotáhnout to do čtyřhry
Česko jde do Boloni s úplně jinou náladou. Kanadu vyřídilo 2:0 už po dvouhrách. Tomáš Macháč porazil Liama Draxla a Jiří Lehečka zdolal Félixe Augera-Aliassimeho. Čeští tenisté se tak po dvanácti letech probojovali do semifinále. Kapitán Tomáš Berdych má k dispozici Lehečku, Jakuba Menšíka, Macháče, Patrika Rikla a Adama Pavláska.
Na papíře je Itálie silnější, a to hlavně šíří kádru:
Hráč Tým Žebříček ATP (23. 11.) Flavio Cobolli Itálie 7. Jiří Lehečka Česko 14. Jakub Menšík Česko 15. Luciano Darderi Itálie 21. Lorenzo Musetti Itálie 27. Matteo Berrettini Itálie 43.
Česká dvojka v elitní dvacítce drží krok, Macháč ale figuruje níž než italská trojice. Itálie je nasazená jednička a v Davis Cupu neprohrála od 13. září 2023. Česko je nasazené jako čtyřka a má na kontě tři tituly.
Možný scénář podle iDNES: Macháč, nebo Menšík proti Musettimu, Lehečka proti Cobollimu a v případě potřeby Pavlásek s Riklem do čtyřhry. V tomto scénáři vidíme jasný český plán: vyhrát aspoň jednu dvouhru a přenést rozhodnutí do deblu. Tam by Itálie musela postavit Berrettiniho s namoženým loktem po boku hráče, jehož vztah k týmovému kolegovi je předmětem celonárodních drbů. Cobolliho sebevědomí po středeční porážce je další místo, kam se dá zatlačit. Itálie zůstává favoritem, Davis Cup je ale soutěž, kde i malá trhlina v týmové chemii může vážit víc než rozdíl v žebříčku.
Přímý přenos odvysílá podle
iDNES Česká televize na ČT2 od 15:30, online na ČT sport Plus. První míček je na programu v 16:00 v BolognaFiere Areně. Švýcarská lekce z roku 2014
Spor v šatně ovšem neznamená automaticky porážku. Davis Cup zná opačný příklad. V listopadu 2014 se na Turnaji mistrů v Londýně Stan Wawrinka podle tehdejších zpráv ostře pohádal s Mirkou Federerovou. Švýcarský tým tak vstupoval do finále proti Francii s otevřenou ranou. Roger Federer i Wawrinka incident veřejně zlehčovali jako vyříkaný. Wawrinka později přiznal, že situace byla velmi napjatá.
O pár dní později Švýcaři porazili Francii 3:1 a poprvé v historii získali Davis Cup. Klíčový bod přinesla právě čtyřhra Federera s Wawrinkou.
Pro Itálii je to povzbudivý precedens. Pro Česko varování, že na cizí šatnu se spoléhat nedá. Rozdíl je ale v tom, že Švýcaři tehdy měli dva hráče absolutní špičky a zdravého Federera. Volandri má v pátek o jednu jistotu méně.
V pátek se v Boloni na lavičce sejdou dva muži, kteří se celý týden nedívali jeden druhému do očí. Jestli se budou muset obejmout po rozhodujícím bodu, nebo jen mlčky sedět vedle sebe po porážce, mohou rozhodnout čeští tenisté.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný