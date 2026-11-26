PŘEHLED: Na Vysočině téměř nejezdí autobusy. Důvodem je neustálé sněžení a ledovka
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PŘEHLED: Na Vysočině téměř nejezdí autobusy. Důvodem je neustálé sněžení a ledovkaZdroj: Kraj Vysočina
Článek byl publikován 26.11.2026 16:44
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