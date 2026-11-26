Je večer 17. listopadu, jedenáct dní před startem nové sezony v americkém Killingtonu. Mikaela Shiffrinová, žena se 110 vítězstvími ve Světovém poháru, sedí před kamerou a rozbaluje zásilku. Uvnitř nejsou lyže, hůlky ani startovní číslo, ale kalhotky. Růžové, červené a modré. Ty modré, střižené jako tanga, vytáhne, natočí směrem k objektivu a vynese ortel, který obletěl rakouská, německá, švýcarská i česká média. Podle ní je mohli vymyslet jen ti nejhorší lidé. Za vtipem se přitom skrývá šest let trvající pátrání, které Shiffrinová vede veřejně a se vší vážností.
Balík, který říká „záleží mi na tobě“
Video zveřejnila na svém instagramovém účtu a popisek je jasný: „Nic neříká ‚záleží mi na tobě‘ tak jako balík plný spodního prádla.“ Pod příspěvkem jsou označené účty lyžařky Megan Harrodové, značky Paradis Sport a podcastu What’s the Point, který Shiffrinová moderuje.
VIDEO
Podle německého deníku SportBild jí ve videu někdo předává „dárky“ a ona žertuje, že takhle vypadá podpůrný tým. Kdo balíček skutečně poslal, z veřejných zdrojů jednoznačně nevyplývá. Odesílatel byl zjevně z jejího okolí a obsah sedí přesně na to, co Shiffrinová dlouhodobě řeší.
Švýcarský portál Nau.ch popsal obsah zásilky podrobně:
růžové kalhotky pohodlnějšího střihu, které od ní dostaly palec nahoru, červený slip, další z klasičtějších kousků, modrá tanga, kterým pochvala nepatřila.
Na závěr se obrátila na fanoušky a poprosila je o další tipy na pohodlné prádlo. Komentáře se začaly plnit.
Kdo jsou ti nejhorší lidé na světě
Odpověď je jednodušší, než by se mohlo zdát. Žádný soupeř, trenér ani funkcionář FIS. Šlo o anonymní tvůrce tang jako takových.
Přesné znění se v přepisech mírně liší. Rakouský Heute.at uvádí verzi v množném čísle, tedy že tohle vymysleli jen ti nejhorší lidé na světě. SportBild uvádí jednotné číslo: tanga podle Shiffrinové vytvořil „nejhorší člověk na planetě“. Ať už vinu nese jeden člověk, nebo celá skupina, verdikt je stejný. Tahle varianta spodního prádla u americké rekordmanky neprošla.
Heute.at navíc uvádí, že samotný klip nesl název ve smyslu „Tanga jsou to nejhorší“. Nejde tedy o přeřeknutí ani o záběr, který jí unikl. Shiffrinová si pointu připravila, natočila a sama pustila do světa.
Šest let hledání dokonalých kalhotek
Kdo by video považoval za náhodný výstřelek, přehlédl by říjen. Tehdy Shiffrinová ve svém podcastu
What’s the Point with Mikaela Shiffrin vyprávěla o tom, jak už šest let hledá spodní prádlo, ve kterém se dá pohodlně závodit. Epizoda ze 14. října s Kylie Kelceovou, manželkou bývalé hvězdy amerického fotbalu Jasona Kelceho, dokonce slibovala „definitivní doporučení na pohodlné spodní prádlo“.
Shiffrinová v podcastu přiznala, že je fanynkou takzvaných babičkovských kalhotek. Tedy klasického, vyššího střihu, který nikde netlačí ani se nikam nezařezává. Kdo někdy strávil hodinu v přiléhavé závodní kombinéze ve dvacetistupňovém mrazu, tuší, že nejde o malichernost.
Listopadové video je tedy pokračováním seriálu. Fanoušci se o problému dozvěděli z podcastu, tým poslal balík a lyžařka ho před kamerou vyhodnotila. Podle nás jde o ukázkový příklad toho, jak Shiffrinová pracuje se svou mediální značkou. Už v říjnu 2025 psal Sports Business Journal, že Shiffrinová spouští podcast a nové logo jako součást širší osobní značky před olympijskou sezonou. Podcast sám slibuje „nefiltrovaný pohled“ na její cestu. Kalhotky jsou nefiltrované až dost, kontrolu nad tím, co a kdy ukáže, si ale Shiffrinová drží pevně.
Proč vtip funguje: 110 výher v pozadí
Kdyby stejné video natočila influencerka, zapadlo by mezi tisíci podobných. U Shiffrinové funguje právě kvůli kontrastu. Žena, která si dělá legraci z tang, je podle profilu
Mezinárodní lyžařské federace FIS nejúspěšnější alpskou lyžařkou v dějinách Světového poháru. Čísla mluví za vše:
Ukazatel Hodnota Starty ve Světovém poháru 305 Umístění na stupních vítězů 168 Vítězství ve Světovém poháru 110 Olympijská zlata 3 Tituly mistryně světa 8
Přezdívka „královna svahů“ není oficiální titul. Kdo by si ji ale zasloužil víc? Zhruba každý třetí start Shiffrinová vyhraje a víc než polovinu dokončí na stupních vítězů.
Minulá sezona přitom patřila k jejím nejsilnějším. Podle agentury AP vyhrála devět z deseti slalomů a v roce 2026 přidala olympijské zlato ve slalomu. Slabinou zůstává obří slalom. V něm má sice na kontě 22 vítězství, ale téměř tři roky žádné nepřidala.
Odlehčené video navíc přichází ve chvíli, kdy se Shiffrinová chystá na jeden z psychicky nejtěžších víkendů sezony. Světový pohár žen pokračuje 28. a 29. listopadu v Killingtonu obřím slalomem a slalomem. Právě tam v roce 2024 tvrdě upadla a podle AP si z pádu odnesla trauma, které řešila se sportovním psychologem. Chce se opřít o dobré vzpomínky: v Killingtonu vyhrála šestkrát. Dá se čekat, že kalhotkový humor je i způsob, jak si před návratem na místo nehody udržet nadhled.
Špindl ji letos neuvidí, televize ano
Shiffrinovou navíc pojí zvláštní vztah ke Krkonoším. Podle FIS se její kariéra ve Světovém poháru rozběhla právě ve Špindlerově Mlýně. Tam 11. března 2011 poprvé startovala v obřím slalomu a nepostoupila do druhého kola. Od té doby se tam vrací jako vítězka.
2023: vyhrála slalom časem 1:33,85. 24. ledna 2026: dojela třetí v obřím slalomu. 25. ledna 2026: ovládla slalom časem 1:37,59 (48,80 a 48,79) a druhou Švýcarku Camille Rastovou porazila o 1,67 sekundy.
V aktuální sezoně ale Špindlerův Mlýn podle oficiálního
kalendáře FIS mezi podniky Světového poháru žen chybí. Kdo by na webu pořadatelů narazil na vstupenky do veřejné zóny za 699 Kč, měl by vědět, že se vztahují k lednovému závodu 2026, nikoli k nové akci.
Na Shiffrinovou se tak Češi letos podívají hlavně z gauče. Česká televize 25. listopadu oznámila, že ČT sport a ČT sport Plus nabídnou přenosy ze Světového poháru i mistrovství světa FIS včetně alpského lyžování. V programu je i Killington, závody bude možné sledovat také online v iVysílání.
Až Shiffrinová v sobotu vyjede do branek obřího slalomu na svahu, kde ji před dvěma lety odváželi zraněnou, nikdo nebude řešit, co má pod kombinézou. Jen ona bude vědět, že to rozhodně nejsou tanga.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Matěj Pokorný